Henley & Partners : L'élargissement du fossé entre les passeports va redessiner la mobilité mondiale en 2026

LONDRES, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Deux décennies après sa création, l'indice Henley des passeports fait état pour 2026 d'un fossé grandissant entre les populations les plus et les moins mobiles du monde. Sur la base de données Timatic exclusives de l'Association du transport aérien international (IATA), l'indice classe tous les passeports mondiaux en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable. Alors que le haut du classement regroupe désormais un nombre record de passeports, les derniers du tableau restent de plus en plus isolés, ce qui met en évidence l'écart croissant en matière de mobilité à l'échelle mondiale.

Le passeport de Singapour conserve sa position de plus puissant du monde, offrant un accès sans visa à 192 destinations. À l'opposé, l'Afghanistan, qui ouvre accès à seulement 24 destinations, se classe une fois de plus en dernière position. L'écart de 168 destinations qui en résulte illustre l'ampleur de l'inégalité de la mobilité mondiale en 2026. Il s'agit d'un élargissement considérable par rapport à 2006, date à laquelle la différence entre le passeport des États-Unis, alors en tête du classement, et l'Afghanistan n'était que de 118 destinations.

« Au cours des 20 dernières années, la mobilité mondiale s'est beaucoup développée, mais ses avantages ont été répartis de manière inégale », déclare Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners. « Aujourd'hui, le privilège du passeport joue un rôle décisif dans la détermination des possibilités, de la sécurité et de la participation à la vie économique. »

Ce déséquilibre s'intensifie alors même que la demande de voyages internationaux continue de croître. L'IATA prévoit que les compagnies aériennes transporteront cette année plus de 5,2 milliards de passagers dans le monde.

« Un nombre record de personnes devraient voyager en 2026 », explique Willie Walsh, directeur général de l'IATA. « Mais alors que de nombreux gouvernements cherchent à resserrer leurs frontières, les progrès technologiques tels que l'identification numérique et les passeports numériques ne doivent pas être négligés par les décideurs politiques. Il est possible de voyager confortablement tout en sécurisant les frontières. »

Le Royaume-Uni enregistre le recul le plus fort en glissement annuel, les États-Unis font leur retour dans le top 10

Permettant chacun un accès sans visa à 188 destinations, le Japon et la Corée du Sud se classent tous deux au 2e rang en 2026. Le Danemark, le Luxembourg, l'Espagne, la Suède et la Suisse suivent à la 3e place avec un accès à 186 destinations, devant un groupe sans précédent de 10 pays européens, ex aequo en 4e position.

Aux niveaux supérieurs, l'Europe domine toujours, à l'exception notable des Émirats arabes unis (5e rang), de la Nouvelle-Zélande (6e rang), de l'Australie (7e rang), du Canada (8e rang) et de la Malaisie (9e rang).

Les États-Unis reviennent dans le top 10 après l'avoir brièvement quitté à la fin de l'année 2025, mais cette reprise masque un déclin à plus long terme pour les États-Unis comme pour le Royaume-Uni, qui occupaient conjointement la 1re place en 2014. Au cours de l'année écoulée, les deux pays ont enregistré leur recul annuel le plus fort en matière d'accès sans visa, perdant respectivement sept et huit destinations. Au cours des deux dernières décennies, les États-Unis ont perdu six places pour se positionner désormais au 10e rang, tandis que le Royaume-Uni est descendu de quatre places pour atteindre maintenant le 7e rang.

« Le pouvoir des passeports reflète en fin de compte la stabilité politique, la crédibilité diplomatique et la capacité à définir les règles internationales », commente Misha Glenny, journaliste primé et recteur de l'Institut des sciences humaines de Vienne. « Au moment où les relations transatlantiques se tendent et que la politique intérieure devient plus volatile, l'érosion des droits à la mobilité pour des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni est moins une anomalie technique que le signal d'un réétalonnage géopolitique plus profond. »

Hausses et baisses les plus importantes au fil des décennies

Offrant depuis 2006 149 destinations supplémentaires sans visa, soit une progression de 57 places qui les hisse au 5e rang mondial pour atteindre désormais un total de 184 destinations sans visa, les Émirats arabes unis sont les plus performants dans l'indice Henley des passeports sur les 20 dernières années, grâce à un engagement diplomatique soutenu et à la libéralisation du régime des visas.

Les pays des Balkans occidentaux et d'Europe orientale ont également enregistré des gains significatifs, notamment l'Albanie (+36, à la 43e place), l'Ukraine (+34, à la 30e place), la Serbie (+30, à la 34e place) et la Macédoine du Nord (+27, à la 38e place).

La Bolivie est le seul pays de l'indice à avoir connu un déclin global de l'accès sans visa au cours des 20 dernières années, perdant 32 places pour se classer au 61e rang en 2026.

Si l'on ne considère que la dernière décennie, c'est le Kosovo qui affiche la plus forte progression, gagnant 38 places, tandis que la Chine a progressé de 28 places, ce qui place les deux pays au 59e rang de l'indice, avec un accès à 81 destinations sans visa.

Frontières ouvertes, portes fermées

Alors que les détenteurs d'un passeport des États-Unis bénéficient d'un accès sans visa à 179 destinations, les États-Unis n'autorisent que 46 nationalités à entrer sur leur territoire sans visa préalable, ce qui les place au 78e rang mondial selon l'indice Henley de l'ouverture : l'un des écarts les plus larges du monde entre la mobilité vers l'extérieur et l'accès à l'intérieur du pays.

À la suite de l'ajout de plus de 40 pays ces deux dernières années, la Chine, classée au 62e rang, autorise en revanche désormais l'entrée sans visa de 77 nationalités.

« L'équilibre mondial des pouvoirs est visiblement en train de changer, marqué par l'ouverture renouvelée de la Chine et le repli nationaliste des États-Unis », commente https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2026-january/shifting-influence-chinas-openness-vs-americas-nationalismTim Klatte, associé chez Grant Thornton China. « À une période où les pays rivalisent de plus en plus pour exercer une influence par la mobilité, l'ouverture devient un élément crucial de cette puissance discrète. »

Une analyse commandée pour le rapport Henley 2026 sur la mobilité mondiale met en garde contre une proposition du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis qui, à la fin de l'année 2025, envisageait effectivement de mettre fin à la dispense de visa dans le cadre du programme d'exemption de visa. Les citoyens de 42 pays alliés pourraient être tenus de fournir de nombreuses données personnelles, biométriques et numériques, avec une mise en œuvre possible dès le mois de février.

« Un tel niveau de collecte de données permet un filtrage idéologique en temps réel et crée le risque que des informations personnelles soient partagées, transformées ou utilisées comme des armes », alerte Greg Lindsay, attaché supérieur non résident auprès de l'Atlantic Council.

Ces propositions font suite à la plus grande croissance simultanée des interdictions de voyager aux États-Unis dans l'histoire moderne. Des restrictions d'entrée totales ou partielles s'appliquent à 39 pays depuis le 1er janvier 2026.

Dans un contexte où la gestion des risques devient une priorité, la planification de la mobilité s'accélère

La demande de droits supplémentaires de résidence et de citoyenneté continue d'augmenter. En 2025, Henley & Partners a reçu des demandes émanant de 100 nationalités, avec des volumes globaux en hausse de 28 % en glissement annuel. Les États-Unis sont aujourd'hui le premier marché de l'entreprise.

« Dans les turbulences politiques actuelles, les Américains poursuivent leur quête de résidence et de citoyenneté alternatives », conclut Peter J. Spiro, professeur à la faculté de droit de l'université Temple. « Ce qui était autrefois considéré comme un recours ultime est devenu une forme courante de gestion des risques. »

Lire le communiqué de presse complet