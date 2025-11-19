Phemex дает старт фестивалю на разнообразных площадках с бюджетом $ 6 млн в честь своего 6-летнего юбилея

АПИА, Самоа, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Криптобиржа Phemex, которая заботится в первую очередь о своих пользователях, объявляет о проведении месячной юбилейной кампании с вознаграждениями на общую сумму $ 6 млн, которая продлится с 19 ноября по 19 декабря 2025 года. Торжественные мероприятия следует за знаменательным для компании годом, в котором число пользователей платформы выросло с 6 до более чем 10 миллионов человек, и в котором она завершила полный ребрендинг, демонстрируя свою трансформацию в диверсифицированную экосистему криптотрейдинга.

Кампания будет проходить на пяти основных площадках, каждая из которых предлагает индивидуальные вознаграждения за различные модели торговли. Призы варьируются от часов Rolex и телефонов iPhone 17 Pro Max до крупных пулов вознаграждений, распределенных между повседневными торговыми операциями.

На спотовой площадке пользователи получают доступ к торговле с 0 комиссиями и вознаграждениям в виде токена CandyDrop. На фьючерсной площадке трейдеры смогут принять участие в торговом конкурсе, открыть «счастливые коробки» и побороться за премиальные призы. На площадке Earn пользователи могут попробовать продукты с гибкой и фиксированой доходностью с конкурентоспособными APY. Пользователи фиатных валют выигрывают от депозитов по картам с нулевой комиссией в течение всего периода, а реферальные программы дают дополнительные бонусы за участие в сообществе.

Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex, прокомментировал: «Наша платформа теперь обслуживает трейдеров с различными моделями торговли и целями, поэтому наша юбилейная кампания разработана с учетом этих особенностей — разные площадки, реальная польза и вознаграждения, которые соответствуют тому, как люди в действительности используют Phemex. Это отражает более широкую стратегию, стоящую за расширением нашей экосистемы».

По мере того, как Phemex вступает в свой седьмой год, биржа продолжит предлагать сезонные мероприятия, фестивали трейдинга, обновления продуктов и программы для глобального сообщества. Кампания в честь 6-й годовщины знаменует собой только начало более широкой серии инициатив, направленных на укрепление связи с пользователями, делая платформу более интерактивной, полезной и развлекательной. Об обновлениях и дополнительных торжественных мероприятиях будет объявлено в течение сезона.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году криптобиржа Phemex заботится в первую очередь о своих пользователях. Ей доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает продукты для спотового трейдинга и операций с деривативами, копирования сделок и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию для пользователей дополнительных возможностей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

