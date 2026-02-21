Phemex завершила полную интеграцию с набором токенизированных акций Ondo Finance

АПИА, Самоа, 21 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Криптобиржа Phemex, заботящаяся прежде всего о своих пользователях, объявила о своей интеграции с полным набором токенизированных акций Ondo Finance. В результате платформа становится лидером революции реальных активов (RWA), предлагая 10 миллионам своих пользователей по всему миру беспрепятственный доступ к полной линейке из 14 традиционных активов «голубых фишек» в токенизированном формате.

Расширенное предложение охватывает широкий спектр лидеров рынка, включая таких технологических гигантов, как NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) и Amazon (AMZNon), а также такие основополагающие финансовые инструменты, как ETF Nasdaq 100 (QQQon) и ETF SPDR S&P 500 (SPYon). Обеспечивая централизованный доступ к этим ончейн-инструментам институционального уровня, Phemex предоставляет трейдерам возможность диверсифицировать свои портфели, полагаясь на стабильность глобальных акций и сохраняя при этом ликвидность и эффективность экосистемы цифровых активов.

Эта стратегическая инициатива подчеркивает приверженность Phemex ускорению конвергенции традиционных финансов (TradFi) с Web3. Привнося глобальные акции премиум-класса в токенизированную экономику, Phemex предоставляет пользователям единое окно доступа ко всем классам активов, значительно повышая эффективность использования капитала и диверсификацию портфеля и прокладывая путь к более прозрачной, эффективной и интегрированной глобальной финансовой системе.

О Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex является первой криптобиржей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

