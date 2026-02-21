Phemex завершила полную интеграцию с набором токенизированных акций Ondo Finance

Информация предоставлена

Phemex

21 февр, 2026, 16:38 GMT

АПИА, Самоа, 21 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Криптобиржа Phemex, заботящаяся прежде всего о своих пользователях, объявила о своей интеграции с полным набором токенизированных акций Ondo Finance. В результате платформа становится лидером революции реальных активов (RWA), предлагая 10 миллионам своих пользователей по всему миру беспрепятственный доступ к полной линейке из 14 традиционных активов «голубых фишек» в токенизированном формате.

Continue Reading
Phemex Completes Full Integration of Ondo Finance Tokenized Equity Suite
Phemex Completes Full Integration of Ondo Finance Tokenized Equity Suite

Расширенное предложение охватывает широкий спектр лидеров рынка, включая таких технологических гигантов, как NVIDIA (NVDAon), Tesla (TSLAon), Apple (AAPLon) и Amazon (AMZNon), а также такие основополагающие финансовые инструменты, как ETF Nasdaq 100 (QQQon) и ETF SPDR S&P 500 (SPYon). Обеспечивая централизованный доступ к этим ончейн-инструментам институционального уровня, Phemex предоставляет трейдерам возможность диверсифицировать свои портфели, полагаясь на стабильность глобальных акций и сохраняя при этом ликвидность и эффективность экосистемы цифровых активов.

Эта стратегическая инициатива подчеркивает приверженность Phemex ускорению конвергенции традиционных финансов (TradFi) с Web3. Привнося глобальные акции премиум-класса в токенизированную экономику, Phemex предоставляет пользователям единое окно доступа ко всем классам активов, значительно повышая эффективность использования капитала и диверсификацию портфеля и прокладывая путь к более прозрачной, эффективной и интегрированной глобальной финансовой системе.

О Phemex
Основанная в 2019 году, Phemex является первой криптобиржей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2917281/Phemex_Completes_Full_Integration_of_Ondo_Finance_Tokenized_Equity_Suite.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

Другие материалы из этого источника

Phemex Completes Full Integration of Ondo Finance Tokenized Equity Suite

Phemex Completes Full Integration of Ondo Finance Tokenized Equity Suite

Phemex, a user-first crypto exchange, has announced its integration for the full suite of Ondo Finance tokenized equities. This positions the...
Phemex запускает AI-Native Revolution, сигнализируя о полномасштабной трансформации ИИ

Phemex запускает AI-Native Revolution, сигнализируя о полномасштабной трансформации ИИ

Phemex, первая в своем роде пользовательская криптобиржа, сегодня объявила о запуске AI-Native Revolution, инициировав трансформацию всей компании,...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Выпуски новостей схожей тематики