Radisson Blu Resort Phu Quoc представляет предложение Blu Escape для семейного отдыха летом 2026 года

ФУКУОК, Вьетнам, 26 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Radisson Blu Resort Phu Quoc объявил о запуске предложения Blu Escape на предстоящий летний сезон, которое позволит семьям насладиться расслабляющим отдыхом на острове и провести время вместе.

Идеальное место для релаксации и отдыха на пляже Бай Дай.

Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc Mom and kid are enjoying picnic in the garden Family enjoys dinner on the beach

Отель Radisson Blu Resort Phu Quoc расположен на нетронутом побережье пляжа Бай Дай и предлагает всесторонний, комфортабельный тропический отдых, где семьи могут провести время вместе в стильных номерах, люксах и виллах, откуда открывается спокойный вид на океан, пышные сады или бассейн в стиле лагуны. Это идеальный фон для общих воспоминаний. Изюминкой этого сезона являются недавно отремонтированные виллы с современным дизайном, расположенные среди пышных тропических окрестностей, с просторными жилыми помещениями и частными бассейнами. Каждая из них становится местом для уединения, где семьи могут замедлиться и восстановить связь.

Откройте для себя яркий мир развлечений всего в нескольких минутах ходьбы.

Программа Rad Family объединяет близких с помощью тщательно продуманных мероприятий, предназначенных для всех возрастов. Семьи могут наслаждаться творческими играми с детьми, практическими кулинарными уроками, традиционными играми и прогулками по саду, которые созданы для того, чтобы вдохновлять на общение и радостные моменты. Впечатление еще больше усиливается расслабляющими пикниками на пляже, предлагающими идеальное место для отдыха и воссоединения у моря.

Помимо курорта, в Phu Quoc United Center вас ждут бесконечные развлечения. Благодаря удобному автобусному сообщению гости находятся всего в нескольких минутах от захватывающих достопримечательностей, включая VinWonders Phu Quoc, Vinpearl Safari Phu Quoc и Grand World Phu Quoc, где приключения, развлечения и открытия объединяются для незабываемого семейного отдыха.

Лето незабываемых гастрономических впечатлений

После дня ознакомления семьи могут собраться в ресторане Annex, чтобы насладиться вьетнамскими блюдами, международными фаворитами и специальным меню RAD, созданным специально для детей. Кулинарное путешествие продолжается с ужином на пляже, где океанский бриз и виды на закат создают условия для значимых семейных моментов. Для дополнительного уединения семьи также могут насладиться незабываемой вечеринкой с барбекю на собственных виллах с видом на море, создавая незабываемые моменты вместе на побережье.

Наслаждайтесь семейным отдыхом этим летом с предложением Blu Escape со скидкой до 25% и бесплатным обновлением номера, повышая ценность вашего пребывания и создавая более значимые моменты вместе.

Для бронирования:

+84 (0) 297 366 0000

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2986916/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2986917/image2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2986918/image3.jpg