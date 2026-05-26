Radisson Blu Resort Phu Quoc stellt Blu Escape Angebot für Familienreisen im Sommer 2026 vor

PHU QUOC, Vietnam, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Radisson Blu Resort Phu Quoc hat die Einführung seines Blu Escape-Angebots für die kommende Sommersaison bekannt gegeben, das Familien die Möglichkeit bietet, einen erholsamen Inselaufenthalt und eine sinnvolle gemeinsame Zeit zu genießen.

Ein perfekter Ort für Entspannung und Erholung am Bai Dai Beach.

Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc Mom and kid are enjoying picnic in the garden Family enjoys dinner on the beach

Das Radisson Blu Resort Phu Quoc liegt an der unberührten Küste des Bai Dai Beach und bietet einen geräumigen, komfortablen tropischen Rückzugsort, an dem Familien in einer Reihe von stilvollen Zimmern, Suiten und Villen Zeit miteinander verbringen können. Jedes Zimmer bietet einen beruhigenden Blick auf den Ozean, die üppigen Gärten oder den Pool im Lagunenstil, der die perfekte Kulisse für gemeinsame Erinnerungen bildet. Ein Highlight in dieser Saison sind die neu renovierten Villen in modernem Design, die inmitten einer üppigen tropischen Umgebung liegen und über großzügige Wohnräume und private Pools verfügen. Jeder dieser Orte ist ein privater Zufluchtsort, an dem die Familien entschleunigen und neue Kontakte knüpfen können.

Entdecken Sie eine pulsierende Welt der Unterhaltung, die nur wenige Minuten entfernt ist.

Das Rad-Familienprogramm ist das Herzstück des Erlebnisses und bringt Familienangehörige durch sorgfältig ausgewählte Aktivitäten für alle Altersgruppen zusammen. Familien können sich an kreativen Spielstunden mit Kindern, praktischen Kochkursen, traditionellen Spielen und Gartenerkundungen erfreuen, die allesamt dazu dienen, eine Verbindung zueinander herzustellen und fröhliche Momente zu schaffen. Das Erlebnis wird durch entspannende Picknicks am Strand noch gesteigert und bietet den perfekten Rahmen, um am Meer zu entspannen und neue Kontakte zu knüpfen.

Außerhalb des Resorts erwartet Sie im Phu Quoc United Center ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. Durch die bequeme Busanbindung sind die Gäste nur wenige Minuten von aufregenden Attraktionen wie VinWonders Phu Quoc, Vinpearl Safari Phu Quoc und Grand World Phu Quoc entfernt, wo sich Abenteuer, Unterhaltung und Entdeckungen zu einem unvergesslichen Familienausflug vereinen.

Ein Sommer voller unvergesslicher kulinarischer Erlebnisse

Nach einem Tag voller Entdeckungen können Familien im Annex Restaurant vietnamesische Spezialitäten, internationale Gerichte und ein RAD-Menü genießen, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Die kulinarische Reise geht weiter mit einem Abendessen am Strand, wo die Meeresbrise und der Blick auf den Sonnenuntergang den Rahmen für bedeutungsvolle Familienmomente bilden. Für zusätzliche Privatsphäre können Familien in ihren eigenen Villen mit Meerblick eine unvergessliche Grillparty veranstalten und gemeinsam unvergessliche Momente an der Küste erleben.

Genießen Sie diesen Sommer einen lohnenswerten Familienurlaub mit dem Angebot Blu Escape , das bis zu 25 % Ermäßigung und ein kostenloses Zimmer-Upgrade bietet - so wird Ihr Aufenthalt noch wertvoller und Sie können gemeinsam mehr schöne Momente erleben.

Für Reservierungen:

+84 (0) 297 366 0000

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986916/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986917/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986918/image3.jpg