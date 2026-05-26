- El Radisson Blu Resort Phu Quoc presenta la oferta Blu Escape, diseñada para viajes en familia en el verano de 2026

PHU QUOC, Vietnam, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Radisson Blu Resort Phu Quoc ha anunciado el lanzamiento de su oferta Blu Escape para la próxima temporada de verano, que ofrece a las familias la oportunidad de disfrutar de una escapada relajante en la isla y de momentos especiales juntos.

Un entorno perfecto para relajarse y disfrutar del ocio en la playa de Bai Dai.

Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc Mom and kid are enjoying picnic in the garden Family enjoys dinner on the beach

Situado a orillas de la prístina playa de Bai Dai, el Radisson Blu Resort Phu Quoc ofrece un espacioso y cómodo refugio tropical donde las familias pueden disfrutar de momentos inolvidables en una variedad de elegantes habitaciones, suites y villas. Cada una ofrece relajantes vistas al océano, a los exuberantes jardines o a la piscina estilo laguna, creando el escenario perfecto para compartir recuerdos. Esta temporada, destacan las villas recientemente renovadas, con un diseño contemporáneo, rodeadas de exuberante vegetación tropical, amplios espacios y piscinas privadas. Cada una se convierte en un santuario privado donde las familias pueden desconectar y reconectar.

Descubra un vibrante mundo de entretenimiento a tan solo unos instantes.

El programa Rad Family se centra en reunir a seres queridos a través de actividades cuidadosamente diseñadas para todas las edades. Las familias pueden disfrutar de juegos creativos con los niños, clases prácticas de cocina, juegos tradicionales y exploraciones en el jardín, todo ello pensado para fomentar la conexión y momentos de alegría. La experiencia se enriquece aún más con relajantes picnics en la playa, el entorno perfecto para desconectar y reconectar junto al mar.

Más allá del resort, le espera un sinfín de entretenimiento en el Phu Quoc United Center. Gracias a su cómodo acceso en autobús, los huéspedes estarán a solo minutos de emocionantes atracciones como VinWonders Phu Quoc, Vinpearl Safari Phu Quoc y Grand World Phu Quoc, donde la aventura, el entretenimiento y el descubrimiento se combinan para una escapada familiar inolvidable.

Un verano de experiencias gastronómicas inolvidables

Tras un día de exploración, las familias pueden reunirse en el restaurante Annex para disfrutar de especialidades vietnamitas, platos internacionales y un menú especial para niños. La experiencia culinaria continúa con una cena frente al mar, donde la brisa marina y las vistas del atardecer crean el escenario perfecto para momentos familiares inolvidables. Para mayor privacidad, las familias también pueden disfrutar de una barbacoa memorable en sus propias villas con vistas al mar, creando momentos inolvidables junto a la costa.

Disfrute de una escapada familiar más gratificante este verano con la oferta Blu Escape, que incluye hasta un 25 % de descuento y una mejora de habitación gratuita, lo que añade mayor valor a su estancia y crea momentos más significativos en familia.

Para reservas:

+84 (0) 297 366 0000

[email protected]

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