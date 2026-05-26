래디슨 블루 리조트 푸꾸옥, 2026년 여름 가족 여행을 위한 블루 이스케이프 혜택 공개

푸꾸옥, 베트남 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 래디슨 블루 리조트 푸꾸옥(Radisson Blu Resort Phu Quoc)이 다가오는 여름 시즌을 맞아 가족 단위 여행객들이 편안한 섬 휴가와 의미 있는 시간을 함께 즐길 수 있도록 마련한 블루 이스케이프(Blu Escape) 혜택 출시를 발표했다.

바이자이 해변을 따라 펼쳐진 휴식과 레크리에이션을 위한 완벽한 공간

Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc (PRNewsfoto/Radisson Blu Resort, Phu Quoc) Mom and kid are enjoying picnic in the garden (PRNewsfoto/Radisson Blu Resort, Phu Quoc) Family enjoys dinner on the beach (PRNewsfoto/Radisson Blu Resort, Phu Quoc)

청정한 바이자이 해변(Bai Dai Beach) 해안에 자리한 래디슨 블루 리조트 푸꾸옥은 가족 단위 여행객들이 세련된 객실, 스위트룸, 빌라에서 함께 소중한 시간을 보낼 수 있는 넓고 편안한 열대 휴양 공간을 제공한다. 각 숙소에서는 바다, 울창한 정원 또는 라군 스타일 수영장의 평온한 전망이 펼쳐져 함께하는 추억을 위한 완벽한 배경을 선사한다. 이번 시즌의 하이라이트는 울창한 열대 자연 속에서 넉넉한 거실 공간과 전용 수영장을 갖추고 현대적인 디자인으로 새롭게 단장한 빌라다. 각 빌라는 가족 단위 여행객들이 속도를 늦추고 다시 서로에게 집중할 수 있는 프라이빗한 안식처가 된다.

눈앞에서 펼쳐지는 활기찬 엔터테인먼트의 세계

경험의 중심에는 래드 패밀리(Rad Family) 프로그램이 있다. 이 프로그램은 모든 연령대를 위해 세심하게 기획된 활동을 통해 사랑하는 이들을 한자리에 모은다. 가족들은 아이들과 함께하는 창의적 놀이 시간, 체험형 쿠킹 클래스, 전통 놀이, 정원 탐방을 즐길 수 있으며, 모든 활동은 가족 간 유대와 즐거운 순간을 이끌어내도록 마련됐다. 여기에 바닷가 피크닉이 더해져, 바다 곁에서 휴식을 취하고 다시 연결되는 완벽한 시간을 제공한다.

리조트 밖으로 나서면 푸꾸옥 유나이티드 센터(Phu Quoc United Center) 안에서 끝없는 엔터테인먼트가 기다린다. 편리한 버스 이동을 통해 투숙객들은 빈원더스 푸꾸옥(VinWonders Phu Quoc), 빈펄 사파리 푸꾸옥(Vinpearl Safari Phu Quoc), 그랜드 월드 푸꾸옥(Grand World Phu Quoc) 등 흥미로운 명소까지 몇 분 만에 이동할 수 있으며, 이곳에서는 모험, 엔터테인먼트, 새로운 발견이 어우러져 잊지 못할 가족 여행을 완성한다.

잊지 못할 다이닝 경험으로 채워지는 여름

탐험으로 가득한 하루를 보낸 뒤, 가족들은 애넥스 레스토랑(Annex Restaurant)에 모여 베트남 특선 요리, 세계 각국의 인기 메뉴, 어린이를 위해 특별히 마련된 전용 RAD 메뉴를 즐길 수 있다. 미식 여정은 해변가 다이닝 경험으로 이어지며, 바닷바람과 노을 전망이 가족에게 의미 있는 순간을 선사하는 무대를 마련한다. 더 프라이빗한 시간을 원하는 가족들은 바다 전망 빌라에서 기억에 남을 바베큐 파티를 즐기며, 해안가에서 함께 잊지 못할 순간을 만들 수 있다.

최대 25% 할인과 무료 객실 업그레이드가 포함된 블루 이스케이프 특가 상품으로 올여름 더욱 보람찬 가족 휴가를 즐기면서, 투숙에 더 큰 가치를 더하고 함께 더 의미 있는 순간을 만들어 보길 바란다.

예약 문의처:

+84 (0) 297 366 0000

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SOURCE Radisson Blu Resort, Phu Quoc