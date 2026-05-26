Radisson Blu Resort Phu Quoc ने 2026 की गर्मियों में पारिवारिक यात्रा के लिए डिज़ाइन किया गया Blu Escape ऑफर लॉन्च की

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Radisson Blu Resort, Phu Quoc

26 May, 2026, 10:07 IST

फू क्वोक, वियतनाम, 26 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Radisson Blu Resort Phu Quoc ने आगामी ग्रीष्म ऋतु के लिए परिवारों को एक आरामदायक द्वीपीय अवकाश और एक साथ सार्थक समय बिताने का अवसर प्रदान करने वाली अपनी Blu Escape ऑफर लॉन्च करने की घोषणा की है।

Bai Dai Beach पर आराम और मनोरंजन के लिए एक आदर्श स्थान।

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Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc
Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc
Mom and kid are enjoying picnic in the garden
Mom and kid are enjoying picnic in the garden
Family enjoys dinner on the beach
Family enjoys dinner on the beach

Bai Dai Beach के निर्मल तटों पर स्थित, Radisson Blu Resort Phu Quoc एक विशाल, आरामदायक ट्रॉपिकल स्थान प्रदान करता है, जहाँ परिवार मिल कर स्टाइलिश कमरों, सुइट्स और विला की एक रेंज में गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद ले सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक साझाकृत यादों के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बनाते हुए समुद्र, हरे-भरे बगीचों या लैगून-शैली के पूल के शांत दृश्यों को उजागर करता है। इस सीज़न की विशेषता नए सिरे से तैयार किए गए समकालीन डिजाइन, हरे-भरे ट्रॉपिकल परिवेश के बीच स्थित, विशाल रहने की जगह और निजी पूल वाले विला हैं। इनमें से प्रत्येक एक निजी सुरक्षित स्थान बन जाता है जहां परिवार आराम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ सकते हैं।

कुछ ही पलों की दूरी पर मनोरंजन की एक जीवंत दुनिया का अनुभव करें।

इस अनुभव के केंद्र में, Rad Family प्रोग्राम सभी उम्र के लोगों के लिए सुविचारित गतिविधियों के माध्यम से प्रियजनों को एक साथ लाता है। परिवार बच्चों के साथ आपसी जुड़ाव और आनंदमय क्षणों को प्रेरित करने के लिए बनाई गई गतिविधियों सहित रचनात्मक खेलकूद, व्यावहारिक खाना पकाने की कक्षाएं, पारंपरिक खेल और बाग-बगीचों की सैर का आनंद ले सकते हैं। समुद्र के किनारे आरामदेह पिकनिक के साथ यह समुद्र के किनारे आराम करने और प्रकृति से दोबारा जुड़ने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करने वाला अनुभव और भी बेहतर हो जाता है।

रिसॉर्ट के बाहर, Phu Quoc United Center के भीतर अनंत मनोरंजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बस की सुविधाजनक व्यवस्था के साथ, अथितिगण कुछ ही मिनटों में VinWonders Phu Quoc, Vinpearl Safari Phu Quoc, और Grand World Phu Quoc जैसे रोमांचक आकर्षणों तक पहुंच सकते हैं, जहां रोमांच, मनोरंजन और खोज एक अविस्मरणीय पारिवारिक अवकाश के लिए एक साथ मिल जाते हैं।

अविस्मरणीय भोजन अनुभवों से भरी एक ग्रीष्म ऋतु

दिन भर घूमने-फिरने के बाद, परिवार Annex Restaurant में इकट्ठा होकर वियतनामी व्यंजनों, अंतरराष्ट्रीय पसंदीदा व्यंजनों और बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक विशेष RAD मेनू का आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट पर भोजन करने के अनुभव के साथ एक पाक-शाला से जुड़ी यात्रा करते हुए समुद्री हवा और सूर्यास्त के दृश्य परिवार के साथ यादगार पल बिताने के लिए आदर्श वातावरण बनाते हैं। अधिक प्राइवेसी के लिए, परिवार अपने सी-व्यू विला में एक यादगार BBQ पार्टी का आनंद भी ले सकते हैं, और समुद्र के किनारे मिलकर अविस्मरणीय पल बिता सकते हैं।

इस गर्मी में Blu Escape ऑफर के साथ एक अधिक सार्थक पारिवारिक अवकाश का आनंद लें, जिसमें 25% तक की छूट और आपके प्रवास में मूल्य जोड़ते हुए एक साथ अधिक सार्थक क्षण बिताने के लिए कॉम्पलिमेन्टरी कमरे के अपग्रेड के विकल्प की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती हैं।

आरक्षण के लिए:
+84 (0) 297 366 0000
[email protected] 4

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2986916/image1.jpg
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