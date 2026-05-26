Radisson Blu Resort Phu Quoc dévoile l'offre Blu Escape conçue pour les voyages en famille à l'été 2026

PHU QUOC, Vietnam, 26 Mai 2026 /PRNewswire/ -- Radisson Blu Resort Phu Quoc a annoncé le lancement de son offre Blu Escape pour la prochaine saison estivale, donnant aux familles l'opportunité de profiter d'une escapade relaxante sur l'île et de passer du temps ensemble.

La plage de Bai Dai offre un cadre idéal pour la détente et les loisirs.

Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc Mom and kid are enjoying picnic in the garden Family enjoys dinner on the beach

Situé sur les rives immaculées de la plage de Bai Dai, Radisson Blu Resort Phu Quoc offre une retraite tropicale spacieuse et confortable, où les familles peuvent passer de bons moments ensemble dans une gamme de chambres, suites et villas élégantes, chacune s'ouvrant sur une vue apaisante de l'océan, des jardins luxuriants ou de la piscine de style lagon, créant ainsi un cadre parfait pour des souvenirs partagés. Les villas nouvellement rénovées, au design contemporain, situées dans un environnement tropical luxuriant, avec des espaces de vie généreux et des piscines privées, constituent l'un des points forts de cette saison. Chacun d'eux devient un sanctuaire privé où les familles peuvent se détendre et se retrouver.

Découvrez un monde vibrant de divertissements à quelques instants de là.

Au cœur de l'expérience, le programme Rad Family rassemble les proches par le biais d'activités bien pensées et conçues pour tous les âges. Les familles peuvent profiter de jeux créatifs avec les enfants, de cours de cuisine pratique, de jeux traditionnels et d'explorations du jardin, tous créés pour inspirer des liens et des moments de joie. L'expérience est encore rehaussée par des pique-niques relaxants au bord de la plage, offrant le cadre idéal pour se détendre et se retrouver au bord de la mer.

À l'extérieur de l'hôtel, de nombreux divertissements vous attendent au Phu Quoc United Center. Grâce à un accès pratique par bus, les clients ne sont qu'à quelques minutes d'attractions passionnantes telles que VinWonders Phu Quoc, Vinpearl Safari Phu Quoc et Grand World Phu Quoc, où l'aventure, le divertissement et la découverte se rejoignent pour une escapade familiale inoubliable.

Un été d'expériences gastronomiques inoubliables

Après une journée d'exploration, les familles peuvent se retrouver au restaurant Annex pour déguster des spécialités vietnamiennes, des plats internationaux et un menu RAD spécialement conçu pour les enfants. Le voyage culinaire se poursuit avec un repas en bord de mer, où la brise de l'océan et la vue sur le coucher de soleil créent un cadre propice à des moments privilégiés en famille. Pour plus d'intimité, les familles peuvent également organiser un barbecue mémorable dans leur propre villa avec vue sur la mer, créant ainsi des moments inoubliables au bord de la mer.

Cet été, profitez d'une escapade en famille plus enrichissante grâce à l'offre Blu Escape , qui propose jusqu'à 25 % de réduction et un surclassement gratuit de la chambre - ce qui donne plus de valeur à votre séjour et vous permet de passer des moments plus agréables ensemble.

Pour les réservations :

+84 (0) 297 366 0000

[email protected]

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