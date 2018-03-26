Kavalan становится первым китайским брендом, включённым в «Зал славы» WWA

Согласно официальному сообщению оргкомитета WWA, отец и сын Ли удостаиваются столь высокой чести за общепризнанный статус «мастеров виски» и «самых легендарных представителей отрасли».

Главный исполнительный директор WWA Дамиан Райли Смит (Damian Riley Smith) назвал основателей бренда Kavalan «семейной командой, совершившей революцию в глобальной индустрии виски, сумевшей раздвинуть её границы посредством духа предпринимательства и стремления к инновациям».

По словам г-на Смита, им удалось «достичь поистине поразительных результатов в создании новой категории и обеспечении Тайваню достойного места на карте мирового виски, невзирая на полное отсутствие в этом регионе истории изготовления этого напитка».

Главный исполнительный директор King Car Kavalan г-н Юй-Тин Ли отметил: «Мы благодарим WWA, команду Kavalan и покойного д-ра Джима Суона за воплощение нашей мечты в реальность».

Включение в «Зал славы» отдаёт должное тем людям, что внесли свой колоссальный вклад в развитие мира виски, вдохновляясь при этом опытом 100 величайших мастеров виски, отмеченных в 100-м издании Whisky Magazine.

Kavalan Solist Port был удостоен премии 2018 WWA «Лучший тайваньский виски» в категории «Однобочковой односолодовый виски». Ранее WWA присудил Kavalan две своих высочайших награды: в 2016 году Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength был назван « Лучшим односолодовым однобочковым виски мира », а Solist Vinho Barrique в 2015 году был удостоен звания « Лучшего односолодового виски мира ».

В этом году компания King Car Group планирует освоить новое направление в своей деятельности и представить на рынке линейку пива собственного производства.

О дистиллирии Kavalan

Первая тайваньская дистиллирия Kavalan начиная с 2006 года трудится над созданием лучшего односолодового виски. Виски Kavalan выдерживается в условиях интенсивной влажности и высокой температуры, и обязан своим изумительным вкусом и «фирменной» мягкостью морскому и горному бризу, а также родниковой воде из источников Снежной горы. Своё имя дистиллирия позаимствовала у древнего названия уезда Илань, на территории которого она и находится, а основой для её деятельности послужил 30-летний опыт производства алкогольных напитков, имеющийся у её материнской кампании - King Car Group. За относительно небольшой срок своего существования дистиллирия сумела собрать коллекцию из более чем 250 золотых наград. В частности, бренд является 8-кратным лауреатом премии «Лучший виски мира» и 4-кратным обладателем титула «Производитель года». Продукция компании поставляется на рынки 68 стран мира. Посетите веб-сайт www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

Контактная информация для представителей СМИ:

Ивонн Чоу (Yvonne Chou)

+886-3922-9000#7162

yvonne@kavalandistillery.com

ИСТОЧНИК Kavalan

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http://www.kavalanwhisky.com/en

