Kavalan est le premier whisky chinois à entrer dans « Hall of Fame » des WWA

Selon les WWA, le prix reconnaît la place de MM. Lee parmi les « grands du whisky » et en tant que « personnes les plus emblématiques du secteur ».

Damian Riley Smith, PDG de la WWA, a déclaré à propos des fondateurs de Kavalan qu'ils formaient « l'équipe père-fils qui a transformé l'industrie mondiale du whisky, qui a déplacé ses frontières grâce à leur passion en tant qu'entrepreneurs et grâce à leur innovation. »

Il a également souligné leurs réalisations comme étant « tout à fait magnifiques, par la création d'une nouvelle catégorie et en inscrivant Taïwan sur la carte du whisky, là où il n'était pas traditionnellement distillé ».

M. YT Lee, PDG de King Car Kavalan a déclaré : « Je remercie les WWA, l'équipe de Kavalan et feu le Dr Jim Swan pour avoir rendu possible le rêve de Kavalan ».

Le « Hall of Fame » est un hommage permanent qui récompense ceux qui ont durablement apporté leur contribution au monde du whisky et il s'inspire des 100 plus grandes figures de l'histoire du whisky qui ont été mises à l'honneur dans la 100e édition de Whisky Magazine.

En 2018, le Kavalan Solist Port a gagné le prix WWA du « Meilleur whisky single cask, single malt » parmi les whiskies taïwanais. Les WWA avaient déjà octroyé à Kavalan deux récompenses majeures pour son Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength qui a été nommé « meilleur whisky Single Cask Single Malt au monde » en 2016 et son Solist Vinho Barrique, qui a reçu le prix 2015 du « Meilleur whisky Single Malt au monde ».

Dans le courant de l'année, King Car Group présentera son entreprise récente de fabrication de bière.

À propos de Kavalan Whisky

La première distillerie de whisky de Taïwan a ouvert la voie du whisky single malt depuis 2006. Kavalan est vieilli dans un environnement extrêmement humide et chaud, mais bénéficie des vents marins et montagneux ainsi que de l'eau de source de la Montagne enneigée, qui se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. La distillerie s'est établie dans le comté de Yilan, dont elle a gardé le nom autochtone ; elle s'appuie sur 30 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Elle a remporté plus de 250 médailles d'or, parmi lesquelles huit en tant que vainqueur mondial pour son whisky et quatre en tant que Producteur de spiritueux de l'année ; ses produits sont disponibles dans 68 pays. Veuillez consulter le site : www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

