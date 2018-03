Kavalan optages som første kinesiske destilleri i WWA Whiskys "Hall of Fame"

Optagelsen anerkender ifølge WWA Lee-teamet som "to personligheder inden for whisky" og "de to mest ikoniske personer i branchen."

Damian Riley Smith, WWA's adm. direktør, kaldte Kavalans grundlæggere "far og søn-teamet, der har forvandlet den globale whiskybranche og flyttet grænser med deres iværksætterlidenskab og innovation."

Han karakteriserede deres indsats som "en i sandhed storslået skabelse af en ny kategori og placering af Taiwan på et sted på whiskykortet, hvor der aldrig tidligere har været destillering af whisky."

YT Lee, adm. direktør for King Car Kavalan, sagde: "Tak til WWA, Kavalan-teamet og afdøde dr. Jim Swan, der har gjort Kavalans drøm til virkelighed."

Hall of Fame er en permanent hyldest til de personer, som har ydet et varigt bidrag til whiskyverdenen, og er inspireret af historiens 100 største whiskypersonligheder, der fremgik af Whisky Magazine nr. 100.

Kavalan Solist Port vandt WWA's pris for enkeltfadsaftappede single malt whisky-Bedste whisky fra Taiwan for 2018. WWA har tidligere givet Kavalan to af sine største priser for Solist Amontillado Sherry enkelsfadsaftapning, som udnævntes til "Verdens bedste enkeltfadsaftappede single malt whisky (World's Best Single Cask Single Malt Whisky)" i 2016, og Solist Vinho Barrique, som vandt "Verdens bedste single malt whisky (World's Best Single Malt Whisky)" i 2015.

King Car Group lancerer senere på året en øl som sit nyeste produkt.

Om Kavalan-whisky

Taiwans første whiskydestilleri har helliget sig kunsten at fremstille single malt whisky siden 2006. Kavalan ældes under meget høj fugtighed og varme og drager alligevel fordel af hav- og bjergbriser og kildevandet fra Snow Mountain, der i forening er med til at skabe Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet har taget sit navn efter det indfødte navn for Yilan Amt (Yilan County), hvor det har adresse, og bakkes op af 30 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Destilleriet har modtaget over 250 guldmedaljer, inkl. 8 gange vinder som verdens bedste whisky og 4 gange som årets producent af spiritus, og fås i 68 lande. Besøg www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

Mediekontaktperson:

Yvonne Chou

+886-3922-9000#7162

yvonne@kavalandistillery.com

SOURCE Kavalan

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com/en