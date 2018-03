Kavalan ensimmäisenä kiinalaisena WWA:n viskien Hall of Fameen

WWA:n mukaan nimitys on tunnustus miesten asemalle kahtena "viskimaailman suuruutena" ja "alan keulakuvina".

WWA:n toimitusjohtaja Damian Riley Smith kutsui Kavalanin perustajia "isän ja pojan tiimiksi, joka on mullistanut koko maailman viskiteollisuuden ja joka on siirtänyt sen etulinjoja intohimoisella ja innovatiivisella yrittäjäasenteella."

Hän kuvaili parivaljakon saavutuksia "todella suurenmoisiksi, sillä he loivat uuden kategorian ja nostivat Taiwanin viskien maailmankartalle paikkaan, jossa ei aiemmin ollut minkäänlaista viskihistoriaa."

"Kiitokset WWA:lle, Kavalan-tiimille ja edesmenneelle tohtori Jim Swanille Kavalanin unelman toteutumisesta," sanoi King Car Kavalanin toimitusjohtaja Yu-Ting Lee.

Nimitys Hall of Fameen on pysyvä tunnustus, ja se myönnetään henkilöille, jotka ovat jättäneet pysyvän jälkensä viskimaailmaan. Hall of Famen ajatus on peräisin viskin historian sadasta suurimmasta hahmosta, jotka esiteltiin Whisky Magazinen 100. painoksessa.

Kavalan Solist Port voitti vuonna 2018 WWA:n parhaan taiwanilaisen single cask, single malt -viskin palkinnon. WWA on aiemmin antanut Kavalanille kaksi suurinta palkintojaan: Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength -viskille , joka sai "World's Best Single Cask Single Malt Whisky"-palkinnon vuonna 2016 ja Solist Vinho Barrique -viskille , joka voitti "World's Best Single Malt Whisky"-palkinnon vuonna 2015.

King Car Group lanseeraa uusimpana aluevaltauksenaan oluen myöhemmin tänä vuonna.

Tietoa Kavalan Whiskystä

Taiwanin ensimmäinen viskitislaamo on uurtanut uraa single malt -viskien saralla vuodesta 2006 asti. Kavalan kypsytetään korkeassa kosteudessa ja lämpötilassa, mutta saa osansa myös meren ja vuoriston tuulista sekä Xueshan-vuoren lähdevedestä, joitka yhdistyvät Kavalanin ainutlaatuiseksi kermaisuudeksi. Tislaamo saa nimensä kotipaikkansa Yilanin maakunnan alkuperäisnimestä, ja sen taustalla on 30 vuotta juomanvalmistusta emoyhtiönsä King Car Groupin osana. Kavalan-viski on kerännyt yli 250 kultamitalia, mukaan lukien kahdeksan World Whisky -voittoa ja neljä Spirits Producers of the Year -palkintoa; sitä on saatavilla 68 maassa. Käy osoitteessa www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

