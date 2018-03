Kavalan trer inn i WWA Whisky "Hall of Fame" for første gang i Kina

Ifølge WWA anerkjenner prisen de to kinesiske herrene Lees status som to av de "store whisky-produsentene" og "de mest ikoniske individene i industrien".

Damian Riley Smith, WWA CEO, sier om Kavalan-grunnleggerne at de er "et team med far og sønn som har forandret den globale whiskyindustrien og flyttet grensene gjennom entreprenørlidenskap og innovasjon."

Han beskrev det de har utrettet som "virkelig fantastisk ved å skape en ny kategori og plassere Taiwan på whisky-kartet, der det aldri tidligere i historien har vært noen whiskydestillering".

King Car Kavalan CEO Mr YT Lee sa: "Takk, WWA, Kavalan-teamet, avdøde dr. Jim Swan for at Kavalans drøm har gått i oppfyllelse."

Hall of Fame er en permanent hyllest til ære for personer som har gitt et varig bidrag til whiskyverdenen, og ble inspirert av de 100 største whiskyfigurene gjennom tidene som ble omtalt i den 100. utgaven av Whisky Magazine.

Kavalan Solist Port vant 2018 WWA Single Cask Single Malt Whisky-Best Taiwanese Whisky. WWA har tidligere gitt Kavalan to av deres største priser for Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength som ble kåret til "World's Best Single Cask Single Malt Whisky" i 2016 og deres Solist Vinho Barrique, som i 2015 vant "World's Best Single Malt Whisky."

King Car Group vil senere på året lansere øl, som er deres nyeste utfordring.

Om Kavalan Whisky

Taiwans første whisky-destilleri har vært en pionér innen kunsten å lage maltwhisky siden 2006. Kavalan modnes i intens fuktighet og varme, men drar også fordel av sjø- og fjellbris samt kildevannet fra Snow Mountain. Alt dette bidrar til å skape Kavalans unike kremaktige smak. Destilleriet henter navnet sitt fra det innfødte navnet på Yilan County, hvor selskapet holder til, og har mer enn tretti år med bryggerierfaring i ryggen under moderselskapet King Car Group. Kavalan har vunnet over 250 gullpriser inkludert World Whisky 8 ganger og Spirits Producers of the Year 4 ganger, og er tilgjengelig i 68 land. Besøk www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

