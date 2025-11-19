Конгресс Smart City Expo Doha собирает лучших экспертов по городам Ближнего Востока

С 25 по 26 ноября более 30 международных экспертов обсудят на конгрессе Smart City Expo Doha, как технологические достижения помогут развивать и трансформировать города Ближнего Востока, чтобы сделать их более эффективными, устойчивыми и удобными для жизни. Мероприятие, организованное компанией Fira de Barcelona и Министерством связи и информационных технологий (MCIT) Катара, будет посвящено влиянию ИИ в таких областях, как мобильность, проектирование и управление городским хозяйством.

БАРСЕЛОНА, Испания, 19 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Под лозунгом «Больше, чем связь: пути внедрения цифровых решений для более интеллектуального и процветающего будущего» конгресс SCE Doha 2025 представляет программу, сформулированную вокруг пяти основных тематических областей: интеллектуальные цифровые инновации, революционные технологии, цифровая экономика и таланты будущего, сетевая инфраструктура и правительство будущего.

Конгресс Smart City Doha пройдет с 25 по 26 ноября.

Среди наиболее ярких докладчиков выступит Кент Ларсон (Kent Larson), профессор Массачусетского технологического института (MIT), специализирующийся на вопросах проектирования городов, микрожилья и автономной мобильности, который представит свой взгляд на то, как технологии и человеческое видение могут формировать города будущего. Эксперт в области искусственного интеллекта и инноваций Хесус Серрано (Jesús Serrano), со своей стороны, сосредоточится на путях использования новых технологий для достижения реальных и эффективных решений.

Его Превосходительство Рим Аль Мансури (Reem Al Mansoori), помощник заместителя министра по делам цифровой отрасли в MCIT, обсудит стратегию правительства Катара по трансформации городов. И наконец, Ганим Аль-Муфта (Ghanim Al-Muftah), катарский предприниматель и амбассадор FIFA, страдающий болезнью, которая ограничивает его мобильность, предложит участникам свое убедительное свидетельство стойкости, а также свое видение инклюзивного дизайна.

В этом году конгресс Smart City Expo Doha пройдет в рамках конгресса MWC25 Doha. Ожидается, что первый конгресс MWC в регионе MENA (Ближний Восток и Африка), организованный GSMA совместно с MCIT, соберет более 200 докладчиков и более 200 экспонентов.

Smart City Expo в мире

Всемирный конгресс Smart City Expo — это крупнейшее мировое событие, посвященное умным городам, которое собрало 1190 компаний, 600 экспертов и более 27 000 посетителей в прошлый раз в Барселоне две недели назад. Конгресс SCE Doha является одной из местных площадок мероприятия, организованных за пределами Испании в 2025 году, в том числе в Нью-Йорке (США), Куритибе (Бразилия), Пуэбле (Мексика), Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина), Сантьяго-де-Чили (Чили), Куала-Лумпуре (Малайзия), Картахене-де-Индиас (Колумбия) и Tomorrow.City в Шанхае (Китай).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2826408/SC_Doha.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2826409/Logo.jpg