WEXIT : Состоятельные британцы массово покидают Великобританию в пользу стран ЕС

ЛОНДОН, 22 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Эксперты прогнозируют, что до конца 2024 года Великобританию покинут более 9500 миллионеров, из которых более 6500 состоятельных граждан ( HNWI ) направятся в страны Евросоюза. ОАЭ станут следующим по популярности направлением для эмигрирующих британцев (+800 миллионеров), за ними следуют США (+720), Азиатско-Тихоокеанский регион (+300) и Карибские острова (+250), которые замыкают пятерку лидеров среди направлений для смены постоянного места жительства (ПМЖ).

Данные представлены в рамках обновленного прогноза компаний Henley & Partners и New World Wealth в преддверии объявления нового бюджета Великобритании. Прогноз, в свою очередь, основывается на новаторском исследовании Henley Private Wealth Migration Report 2024, который отслеживает миграционные тенденции в мире частного капитала и инвестиций.

По сведениям за последние девять месяцев, ожидается, что так называемый «WEXIT» («Wealthy Brits Exit» – «отток богатых из Великобритании»), затронет 85 центимиллионеров (сверхсостоятельные люди с инвестиционными активами в размере от USD 100 млн) и 10 миллиардеров. По иронии, 68% из них выбирают европейские страны, что фактически обращает вспять тренды, вызванные Брекзитом ( Brexit ). Среди наиболее популярных направлений – Италия, Мальта, Греция, Португалия, Швейцария, Монако, Кипр, Франция, Испания и Нидерланды.

Как отмечает Стюарт Уэйклинг из офиса Henley & Partners в Лондоне: «Последние полгода мы наблюдаем рекордный рост заявок в 160% от британских инвесторов на программы инвестиционной миграции по сравнению с предыдущими двумя кварталами (с октября 2023 г. по март 2024 г.). По количеству клиентских запросов за шесть лет Великобритания поднялась с 20-го места на 4-е».

Среди ключевых причин массового оттока капитала из Великобритании называются высокие налоговые ставки и опасения по поводу очередного налогового роста, о котором может быть объявлено в первом за 14 лет бюджете правительства Лейбористов.

Глава отдела исследований New World Wealth Эндрю Амойлс подчеркивает, что налог на прирост капитала и налог на наследство в Великобритании – одни из самых высоких в мире. «Многие политики и ученые в Великобритании не понимают, что есть ряд стран с высокими доходами, которые не взимают налог на прирост капитала, такие как Сингапур, ОАЭ и даже Новая Зеландия. Также существует длинный список стран, не взимающих налог на наследство, включая такие быстрорастущие рынки, как Канада, Австралия и Мальта». Питер Ферриньо, директор налоговой службы Henley & Partners , отмечает, что обещание нового правительства не увеличивать подоходный налог или НДС ограничивает его возможности для привлечения новых доходов.

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