WEXIT: 英國富人為躲避預算案移民歐盟

倫敦2024年10月22日 /美通社/ -- 根據預 測，今年將有近 9,500 名高淨值人士自英國遷出，其中絕大多數將選擇歐盟作為目的地。截至今年 12 月，歐盟預計將迎來來自英國的逾 6,500 名百萬富翁。阿聯酋將成為英國富豪逃離潮的第二大目的地，預計吸引超過 800 名高淨值人士，其次是美國 (+720)、澳洲 (+300)，而有超過 250 名百萬富翁選擇前往熱帶海岸豐富的加勒比海島。

國際投資移民諮詢公司 Henley & Partners 及 New World Wealth，繼其 2024 Henley Wealth Migration Dashboard後針對英國下週即將公佈 的預算案，公佈了最新的預測數據。

根據過去九個月的統計數據，英國正經歷一場規模龐大的富豪移民潮（又稱 WEXIT），預計將有 85 位資產淨值達 5 億美元以上的半億富豪和 10 位資產淨值達 10 億美元以上的億萬富豪遷出。諷刺的是，與英國脫歐的相悖的是，其中高達 68% 的富豪選擇了歐洲作為新的定居地，尤以意 大利、馬耳他、希臘、葡萄牙、瑞士、摩納哥、塞浦路斯、法國、西班牙 和荷蘭等國為主。

Henley & Partners 英國辦事處的 Stuart Wakeling 指出，「過去兩個季度英國 投資移民申請量屢創新高，與前六個月相比 ，後六個月（2023 年 10 月至 2024 年 3 月）申請數激增了160%。 英國客戶在我司全球客戶來源市場中的排名已由 2018 年的第 20 位躍升至今年的第 4 位。」

英國高額稅收負擔以及對工黨政府在過去 14 年來首次預算案可能進一步提高稅率的預期，是促成這一趨勢的重要因素。 New World Wealth 研究主管 Andrew Amoils 表示，英國的資本利得稅和遺產稅率是世界上最高的稅率之一。「許多英國政界人士與學者並未意識到，全球多個高收入國家，如新加坡、阿聯酋和新西蘭，皆未徵收資本利得稅。不徵收遺產稅的國家更多，當中包括加拿大、澳大利亞和馬耳他等高增長市場。」

Henley & Partners 稅務服務總監 Peter Ferrigno 表示，透過承諾不增加所得稅或增值稅，新政府已限制其籌集新收入的能力。新政府承諾不提高所得稅或增值稅，此舉限制了其拓展財政收入的能力。「英國的遺產稅稅率高達 40%，徵收最低數額為 325,000 英鎊，這在國際上屬於較高的水平。若遺產仍有原所有人實際控制，我們預料英國政府未來將針對遺產轉移的稅務效果施加更為嚴格的限制。針對『附帶權益』的稅收漏洞，最新的政策傾向認為，若以全額所得稅稅率徵稅，恐將導致產業大量資金外流。因此，預計未來相關稅法將有所調整，但不會完全廢除此一優惠待遇。」

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SOURCE Henley & Partners