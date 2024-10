WEXIT: Wohlhabende Briten verlassen das Vereinigte Königreich vor dem Haushalt in Richtung EU

LONDON, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Es wird erwartet, dass die meisten der etwa 9.500 vermögenden Privatpersonen (HNWIs ) , die das Vereinigte Königreich in diesem Jahr verlassen werden, in die EU gehen werden, die sich bis Ende Dezember über einen Zustrom von +6.500 Millionären aus Großbritannien freuen wird. Die VAE werden die nächstgrößere Kohorte aufnehmen, die aus dem Vereinigten Königreich flieht (+800 HNWI), gefolgt von den USA (+720), Australasien (+300) und den Karibischen Inseln auf Platz 5 mit +250 Millionären, die dauerhaft an ihre tropischen Küsten ziehen.

In einem Follow-up zum 2024 Henley Wealth Migration Dashboard haben das internationale Beratungsunternehmen für die Migration von Vermögenswerten Henley & Partners und New World Wealth ihre neuesten Prognosen im Vorfeld des britischen Haushalts nächste Woche veröffentlicht.

Auf der Grundlage der Daten der letzten neun Monate wird erwartet, dass der britische Vermögensexodus (WEXIT) 85 Centi-Millionäre und 10 Milliardäre umfasst. In einer ironischen Umkehrung des Brexit-Glücks gehen 68 % nach Europa, wobei Italien, Malta, Griechenland, Portugal, die Schweiz, Monaco, Zypern, Frankreich, Spanien und die Niederlande die bevorzugten Ziele sind.

Wie Stuart Wakeling vom britischen Büro von Henley & Partners betont, "waren die letzten beiden Quartale waren rekordverdächtig, mit einem Anstieg der Anträge von im Vereinigten Königreich ansässigen Investoren für Investitionsmigrationsprogramme um 160% in den letzten sechs Monaten im Vergleich zu den vorherigen sechs Monaten (Oktober 2023 bis März 2024). Die Briten sind von Platz 20 auf der Liste der Kundenquellen unseres Unternehmens im Jahr 2018 auf Platz 4 in diesem Jahr in Bezug auf die weltweite Nachfrage gestiegen."

Die hohen Steuersätze im Vereinigten Königreich und die Sorge vor weiteren Steuererhöhungen, die im ersten Labour-Haushalt seit 14 Jahren angekündigt werden könnten, werden als einer der Hauptgründe genannt. Andrew Amoils, Head of Research bei New World Wealth, sagt, dass die Kapitalertragssteuer und die Erbschaftssteuer in Großbritannien zu den höchsten der Welt gehören. "Was viele Politiker und Akademiker in Großbritannien nicht verstehen, ist, dass es weltweit mehrere Länder mit hohem Einkommen gibt, die keine Kapitalertragssteuer erheben, darunter Länder wie Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und sogar Neuseeland. Es gibt auch eine viel längere Liste von Ländern, die keine Erbschaftssteuer erheben, darunter wachstumsstarke Märkte wie Kanada, Australien und Malta".

Peter Ferrigno, Direktor für Steuerdienstleistungen bei Henley & Partners, sagt, dass die neue Regierung durch ihr Versprechen, die Einkommens- und Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen, ihre Möglichkeiten zur Erzielung neuer Einnahmen eingeschränkt hat. "Die Erbschaftssteuer beträgt 40 % und gilt für Nachlässe über 325.000 GBP, was im weltweiten Vergleich sehr hoch ist. In den Fällen, in denen die Vermögenswerte noch unter der Kontrolle des ursprünglichen Eigentümers stehen, rechnen wir mit zunehmenden Einschränkungen bei der steuerlichen Wirksamkeit der Übertragung. Was das 'Carried Interest'-Schlupfloch anbelangt, so gehen die neuesten Überlegungen dahin, dass eine Besteuerung zum vollen Einkommenssteuersatz einen großen Teil der Branche vertreiben würde, so dass wir mit einer gewissen Änderung rechnen, aber nicht mit einer vollständigen."

Zur vollständigen Pressemitteilung