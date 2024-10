WEXIT : Les riches Britanniques quittent le Royaume-Uni pour l'UE avant la présentation du budget

LONDRES, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La plupart des quelque 9 500 particuliers fortunés (HNWI ) qui devraient quitter le Royaume-Uni cette année devraient se diriger vers l'UE, qui devrait bénéficier d'un afflux de +6 500 millionnaires en provenance de Grande-Bretagne d'ici la fin du mois de décembre. Les Émirats arabes unis accueilleront la deuxième plus grande cohorte fuyant le Royaume-Uni (+800 HNWI), suivis par les États-Unis (+720), l'Australasie (+300) et les îles Caraïbes en 5ème position, avec +250 millionnaires s'installant définitivement sur leurs rivages tropicaux.

Dans le prolongement du tableau de bord 2024 Henley Wealth Migration Dashboard, les sociétés de conseil en matière de migration des investissements internationaux Henley & Partners et New World Wealth ont publié leurs dernières prévisions avant le budget britannique de la semaine prochaine.

Sur la base des données des neuf derniers mois, l'exode des richesses du Royaume-Uni ou WEXIT devrait inclure 85 centi-millionnaires et 10 milliardaires, et dans un ironique renversement de fortune du Brexit, 68% se dirigent vers l'Europe, les destinations favorites étant l'Italie, Malte, la Grèce, le Portugal, la Suisse, Monaco, Chypre, la France, l'Espagne et les Pays-Bas.

Comme le souligne Stuart Wakeling au bureau britannique de Henley & Partners, " les deux derniers trimestres ont battu des records, avec une augmentation de 160 % des demandes d'investisseurs basés au Royaume-Uni pour les programmes de migration d'investissement au cours des six derniers mois par rapport aux six mois précédents (d'octobre 2023 à mars 2024) ". Les Britanniques sont passés de la 20e place sur la liste des marchés sources de notre cabinet en 2018 à la 4e place cette année en termes de demande mondiale."

Les taux d'imposition élevés du Royaume-Uni et les inquiétudes concernant les hausses d'impôts supplémentaires qui pourraient être annoncées dans le premier budget du parti travailliste en 14 ans sont cités parmi les principales raisons. Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, affirme que les taux d'imposition sur les plus-values et les droits de succession au Royaume-Uni sont parmi les plus élevés au monde. "Ce que de nombreux politiciens et universitaires britanniques ne comprennent pas, c'est qu'il existe plusieurs pays à hauts revenus qui ne prélèvent pas d'impôt sur les plus-values, notamment Singapour, les Émirats arabes unis et même la Nouvelle-Zélande. Il existe également une liste beaucoup plus longue de pays qui ne prélèvent pas de droits de succession, notamment des marchés à forte croissance tels que le Canada, l'Australie et Malte".

Peter Ferrigno, directeur des services fiscaux chez Henley & Partners, explique qu'en promettant de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu ou la TVA, le nouveau gouvernement a limité sa capacité à générer de nouvelles recettes. "L'impôt sur les successions est de 40 % et s'applique aux successions supérieures à 325 000 livres sterling, ce qui est très élevé par rapport aux normes mondiales. Lorsque les actifs sont encore sous le contrôle du propriétaire initial, nous nous attendons à des restrictions croissantes sur la question de savoir si le transfert est effectif ou non à des fins fiscales. En ce qui concerne l'échappatoire du "carried interest", la dernière réflexion est que son imposition au taux plein de l'impôt sur le revenu ferait fuir une grande partie du secteur, nous nous attendons donc à un certain changement, mais pas total".

