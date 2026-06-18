Cision lanserar AI-mediebevakningsanalys i CisionOne för att hjälpa PR-team att gå från bevakning till handling

AI-mediebevakningsanalys hjälper kommunikatörer att förstå berättelsen bakom sin mediebevakning, lyfta fram centrala berättelser och identifiera nästa steg

CHICAGO, 18 juni 2026 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom konsument- och medieinsikter, tillkännagav idag lanseringen av AI-mediebevakningsanalys, en ny funktion i sin prisbelönta CisionOne-plattform.

AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands. AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage.

AI-mediebevakningsanalys är inbyggd direkt i PR-arbetsflödet och hjälper kommunikationsteam att snabbt förstå vad deras mediebevakning innebär, vilka berättelser som dyker upp och vilka åtgärder som ska vidtas härnäst. Den lyfter fram centrala ämnen i mediebevakningen och ger skräddarsydda förslag på nästa steg, sätter analysen i ett sammanhang utifrån teamets specifika mål och hjälper dem att snabbare gå från rapportering till rekommendation.

Lanseringen kommer i en kritisk tid för PR-team. Kommunikatörer hanterar fler signaler än någonsin, från medieomnämnanden och sentimentrapporter till sociala konversationer, färska nyheter och konkurrentaktivitet. Men mer data har inte alltid skapat mer tydlighet. Många team kämpar fortfarande med samma fråga: Vad betyder egentligen all denna bevakning, och vad bör vi göra härnäst?

Medan AI-driven sammanfattning gör det lättare att bearbeta stora mängder information, levererar många verktyg fortfarande resultat som är för breda eller generiska för att vägleda verkligt beslutsfattande. AI-mediebevakningsanalys åtgärdar denna klyfta genom att lyfta fram insikter som inte bara är omfattande, utan också är relevanta för specifika prioriteringar.

Samtidigt känner PR-teamen mer press i år för att leverera starkare resultat trots tätare budgetar och färre resurser, enligt Cisions 2026 Inside PR-rapport. AI-mediebevakningsanalys hjälper till att hantera denna utmaning genom att minska den tid som team lägger på att manuellt tolka mediebevakningen och hjälpa dem att gå snabbare från rapportering till rekommendation.

"PR-team har mer tillgång till data än någonsin, men data utan tydlighet skapar bara mer brus", säger Amy Jones, marknadschef på Cision. AI-mediebevakningsanalys "hjälper team att förstå historien bakom sin mediebevakning, identifiera de berättelser som är centrala och flytta med mer förtroende. Det handlar om att hjälpa kommunikatörer att lägga mindre tid på att avkoda information och mer tid på att ge råd till verksamheten".

Med AI-mediebevakningsanalys kan användare granska mediebevakningen inom ett valt ämne, varumärke, kampanj, eller konkurrent och snabbt se de mest centrala berättelserna, ämnena och faktorer som formar konversationen. Funktionen ger sedan rekommendationer som är skräddarsydda för specifika mål och prioriteringar för att hjälpa team att bestämma var de ska svara, vad de ska förstärka och var ytterligare åtgärder kan behövas.

AI-mediebevakningsanalys är utformad för att hjälpa moderna PR-team att:

Förstå den större historien bakom mediebevakningen

Upptäcka centrala berättelser om varumärken, kunder och konkurrenter - direkt

Omvandla informationsöverbelastning till kritiska insikter och självsäkra åtgärder

Gå från rapportering av data till rådgivning om vad som ska göras härnäst

En milstolpe i Cisions AI-utveckling

Lanseringen av AI-mediebevakningsanalys är en del av Cisions fortsatta investeringar i AI-drivna kommunikationsarbetsflöden. Genom att sammanföra bevakning, analys, rapportering och åtgärder i en enda plattform hjälper CisionOne PR- och kommunikationsteam att förstå de signaler som är viktiga och agera med större självförtroende.

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Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieintelligens, engagemang och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår omfattande expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta varumärken och produkter som omfattar CisionOne, Brandwatch, Trajaan, och PR Newswire gör det möjligt för över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, att få insyn i och förstå målgrupperna som är viktigast för dem.

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Cision Public Relations

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