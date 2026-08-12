"Dear You" ra mắt tại Thái Lan và Indonesia, nhận được sự hưởng ứng của khán giả

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Theo South đưa tin:

Sau thành công tại phòng vé Trung Quốc, bộ phim nói tiếng Triều Sán "Dear You" tiếp tục được phát hành ở nước ngoài và nhận được sự đón nhận nồng nghiệt của khán giả tại Thái Lan và Indonesia. Bộ phim khởi chiếu tại Thái Lan ngày 6 tháng 8 và Indonesia ngày 7 tháng 8, sau các đợt phát hành trước đó tại Singapore và Malaysia.

Usha, who portrays elderly Nanzhi, attends the "Dear You" premiere in Thailand

Ra mắt ngày 30 tháng 4, "Dear You" đã thu về hơn 2 tỷ Nhân dân tệ tại phòng vé Trung Quốc và hơn 100 triệu nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài. Lấy bối cảnh Thái Lan vào giữa thế kỷ 20, bộ phim kể câu chuyện về tình yêu, tình bạn, trách nhiệm và tình thân gia đình qua cuộc đời của những người bị chia cắt do di cư.

Trong phim, Musheng, một thanh niên đến từ Triều Châu (vùng Triều Sán, tỉnh Quảng Đông) vừa kết hôn với Shurou đã rời quê hương sang Thái Lan kiếm sống. Anh gửi tiền về quê và giữ liên lạc với vợ qua thư từ và tiền gửi về (được gọi là Qiaopi). Tuy nhiên, sau khi anh bất ngờ qua đời, người bạn Nanzhi đã giấu gia đình Musheng việc anh qua đời, đồng thời tiếp tục viết thư cho Shurou và gửi tiền cho cô dưới danh nghĩa Musheng trong gần hai thập kỷ.

Trở lại những địa điểm nơi câu chuyện diễn ra, ngày 4 tháng 8, bộ phim đã tổ chức một buổi chiếu đặc biệt phối hợp với Hiệp hội Triều Châu Thái Lan, quy tụ các quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Zhang Jianwei mô tả bộ phim là "giản dị nhưng lay động sâu sắc", đồng thời cho rằng tác phẩm thể hiện những nét văn hóa Trung Quốc và phản ánh tình hữu nghị lâu đời giữa Trung Quốc và Thái Lan.

"Bộ phim này kết nối người dân Trung Quốc và Thái Lan", Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Sabida Thaised nói với South. Bà cho biết bà dự định sẽ xem phim cùng gia đình, đồng thời nhận xét đây là câu chuyện về tình yêu, trách nhiệm và những giá trị bền vững.

Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group) của Thái Lan, cũng dành lời khen cho bộ phim sau buổi chiếu. Trao đổi với South, ông cho biết những chủ đề trong phim khiến ông nhớ đến cha mình, người từng đến Thái Lan và gây dựng sự nghiệp kinh doanh từ hai bàn tay trắng.

Bộ phim cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực tại Indonesia, nơi bộ phim được khởi chiếu đầu tiên tại Jakarta.

Wang Siping, Tham tán Văn hóa tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Indonesia, cho rằng những chủ đề về tình cảm và lòng thủy chung trong phim phản ánh trải nghiệm của những người rời quê hương để xây dựng cuộc sống mới tại Đông Nam Á. Ông hy vọng bộ phim sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Indonesia bằng cách khuyến khích khán giả suy ngẫm về những câu chuyện và ký ức được chia sẻ qua nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ biểu diễn người Indonesia Sukmawati Sukarnoputri, con gái của Tổng thống sáng lập Indonesia Sukarno, nói với South rằng bà đặc biệt xúc động trước tình bạn giữa hai nhân vật nữ chính của bộ phim, đồng thời cho biết cuộc hội ngộ của họ ở cuối phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với bà.

"Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, bộ phim nhắc nhở thế hệ trẻ rằng tình yêu và sự gắn bó trọn đời vẫn tồn tại", bà nói.

Một khán giả Indonesia tham dự buổi chiếu nói với South rằng bộ phim khiến cô vô cùng xúc động và gợi nhớ về các thế hệ trước, những người đã rời quê hương để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình ở nước ngoài.

"Chúng ta nên nói với thế hệ sau rằng cuộc sống mà họ có được ngày hôm nay không phải dễ dàng mà có", cô nói.

Doanh nhân Singapore Pan Yan, người đã xem bộ phim tại Singapore, cũng tham dự buổi chiếu ở Jakarta cùng bạn bè. "Tôi đã xem bộ phim tại Singapore, nhưng khi biết phim được chiếu tại Indonesia, tôi đã mời một số người bạn đến đây để xem lại", ông nói với South. Ông khen ngợi bộ phim là ấm áp và chân thành, đồng thời cho rằng tác phẩm rất đáng để xem lại lần thứ hai.

SOURCE South