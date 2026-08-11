"Dear You" ditayangkan di Thailand dan Indonesia, sentuh hati penonton

GUANGZHOU, China, 12 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Berikut ialah laporan berita daripada South:

Susulan kejayaan pecah panggung di China, filem berbahasa dialek Chaoshan, "Dear You", meneruskan tayangannya di luar negara dan menerima sambutan hangat daripada penonton di Thailand dan Indonesia. Filem itu mula ditayangkan di Thailand pada 6 Ogos dan Indonesia pada 7 Ogos, selepas ditayangkan lebih awal di Singapura dan Malaysia.

Usha, who portrays elderly Nanzhi, attends the "Dear You" premiere in Thailand

Ditayangkan pada 30 April, "Dear You" telah meraih kutipan pecah panggung lebih 2 bilion yuan di China dan lebih 100 juta yuan di luar negara. Berlatarbelakangkan Thailand pada pertengahan abad ke-20, filem itu mengisahkan tentang cinta, persahabatan, tanggungjawab dan ikatan kekeluargaan menerusi kehidupan insan yang terpisah akibat penghijrahan.

Dalam filem itu, Musheng, seorang pemuda dari Teochew (wilayah Chaoshan di Wilayah Guangdong) yang baru berkahwin dengan Shurou, meninggalkan kampung halamannya untuk mencari rezeki di Thailand. Dia mengirim wang ke kampung halaman dan terus berhubung dengan isterinya menerusi surat dan kiriman wang yang dikenali sebagai Qiaopi. Namun, selepas Musheng meninggal dunia secara mengejut, rakannya Nanzhi merahsiakan kematian Musheng daripada keluarganya dan terus menulis surat kepada Shurou dan mengirim wang kepadanya atas nama Musheng selama hampir dua dekad.

Kembali ke lokasi tempat kisah itu berlangsung, filem tersebut mengadakan tayangan khas bersama Teochew Association of Thailand pada 4 Ogos, yang menghimpunkan pegawai kerajaan, pemimpin perniagaan dan anggota komuniti tempatan.

Duta China ke Thailand, Zhang Jianwei, menyifatkan filem itu sebagai "ringkas namun amat menyentuh perasaan," sambil berkata bahawa filem tersebut mengetengahkan unsur-unsur budaya China dan mencerminkan persahabatan yang telah lama terjalin antara China dengan Thailand.

"Filem ini menghubungkan masyarakat China dan Thailand," kata Menteri Kebudayaan Thailand, Sabida Thaised kepada South. Beliau berkata, beliau merancang untuk menonton filem itu bersama keluarganya dan menyifatkannya sebagai sebuah kisah tentang cinta, tanggungjawab dan nilai-nilai yang kekal sepanjang zaman.

Dhanin Chearavanont, Pengerusi Kanan Charoen Pokphand Group (CP Group) Thailand, turut memuji filem tersebut selepas tayangan itu. Ketika ditemui South, beliau berkata tema filem berkenaan mengingatkannya kepada bapanya, yang tiba di Thailand dan membina perniagaan dari bawah.

Filem itu menerima sambutan yang sama hangatnya di Indonesia, dengan tayangan pertamanya diadakan di Jakarta.

Wang Siping, Kaunselor Kebudayaan di Kedutaan China di Indonesia, berkata tema kasih sayang dan kesetiaan dalam filem itu mencerminkan pengalaman mereka yang meninggalkan kampung halaman untuk membina kehidupan baharu di Asia Tenggara. Beliau berharap filem tersebut dapat menyumbang kepada pertukaran budaya antara China dengan Indonesia dengan menggalakkan penonton merenungkan kisah dan kenangan yang dikongsi merentasi generasi.

Seniman persembahan Indonesia Sukmawati Sukarnoputri, anak perempuan kepada Presiden pengasas Indonesia, Sukarno, memberitahu South bahawa beliau amat tersentuh dengan persahabatan antara dua protagonis wanita dalam filem tersebut, sambil menambah bahawa pertemuan semula mereka pada penghujung filem meninggalkan kesan paling mendalam kepadanya.

"Pada ketika dunia berubah dengan begitu pantas, filem ini mengingatkan golongan muda bahawa cinta dan komitmen sepanjang hayat masih wujud," katanya.

Seorang penonton Indonesia yang menghadiri tayangan tersebut memberitahu South bahawa filem itu amat menyentuh perasaannya dan mengingatkannya kepada generasi terdahulu yang meninggalkan kampung halaman untuk membina kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka di luar negara.

"Kita harus memberitahu generasi akan datang bahawa kehidupan yang mereka nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah," katanya.

Usahawan Singapura Pan Yan, yang telah menonton filem itu di Singapura, turut menghadiri tayangan di Jakarta bersama rakan-rakannya. "Saya telah menonton filem ini di Singapura, tetapi apabila mengetahui ia ditayangkan di Indonesia, saya mengajak beberapa rakan di sini untuk menontonnya sekali lagi," katanya kepada South. Beliau memuji filem itu sebagai sebuah karya yang menyentuh hati dan tulus, sambil berkata bahawa ia sememangnya berbaloi untuk ditonton buat kali kedua.

SOURCE South