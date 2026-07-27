Nông nghiệp hiện đại vươn mình thành ngành công nghệ cao: Chủ tịch Hội đồng quản trị Wens Foodstuff Group

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 27 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Theo bản tin của South:

Từ ngày 27 tháng 6, Quảng Đông đã triển khai phát hành loạt video "Beacon Over Lingnan" trên các nền tảng trực tuyến lớn. Tập thứ tư là cuộc trò chuyện với Wen Zhifang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Wens Foodstuff Group Co., Ltd.

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Bốn mươi ba năm trước, bằng cách nào một trang trại gà quy mô nhỏ, được thành lập bởi tám cổ đông thuộc bảy hộ nông dân, lại có thể phát triển thành một doanh nghiệp trị giá nhiều tỷ USD? Những đổi mới tiên tiến nào đứng sau ngành truyền thống này, và công nghệ tiên tiến có thể tiếp thêm động lực mới cho nông nghiệp như thế nào?

Mùa đầu tiên của "Beacon Over Lingnan" gồm 20 tập, được chia thành bốn phần: kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục, và dân sinh. Hai mươi khách mời sẽ chia sẻ quan điểm về công việc và cuộc sống, đồng thời kể những câu chuyện về Quảng Đông, Khu vực Vịnh Lớn và Trung Quốc từ góc nhìn cá nhân của họ.

SOURCE South