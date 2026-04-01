, Robert Pattinson mời cả thế giới cùng khám phá Nghiên cứu toàn cầu mới từ 1664 tiết lộ 83% người được hỏi tin rằng họ có gu thẩm mỹ tốt, nhưng chỉ 31% đồng ý về ý nghĩa thực sự của nó, thể hiện một mâu thuẫn văn hóa ngay tại trung tâm của gu thẩm mỹ hiện đại.

LONDON, ngày 1 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gu thẩm mỹ tốt là một trong những khái niệm mang tính cá nhân nhất và được tranh luận công khai nhiều nhất trong thời đại chúng ta.

Nghiên cứu toàn cầu mới từ thương hiệu bia cao cấp của Pháp 1664 cho thấy có một mâu thuẫn lớn ngay tại trung tâm của văn hóa hiện đại: Mặc dù đa số tin rằng họ có gu thẩm mỹ tốt, rất ít người đồng ý về ý nghĩa thực sự của điều đó.

1664 và Robert Pattinson biến gu thẩm mỹ tốt thành chủ đề tranh luận văn hóa nóng hổi hiện nay

1664 và Robert Pattinson đang biến căng thẳng văn hóa đó thành một tuyên bố táo bạo - Robert thể hiện nghịch lý của gu thẩm mỹ hiện đại trong một thước phim điện ảnh ngắn, trong đó đại sứ toàn cầu của thương hiệu khám phá bản sắc, cá tính và sự tự tin để giữ vững quan điểm của riêng mình.

Từ thảm đỏ đến điện ảnh độc lập, Robert Pattinson từ lâu đã hoạt động trong không gian giữa dòng chính kịch và nghệ thuật tiên phong, đưa anh trở thành một đại sứ đầy tự nhiên cho một nền tảng được xây dựng xoay quanh tính chủ quan và sự tự thể hiện của một Gu thẩm mỹ tốt.

Sách trắng: Vấn đề về gu thẩm mỹ

Nghiên cứu của 1664 'A Question of Good Taste', được thực hiện trên khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ và cho thấy trong khi mọi người có cảm nhận mạnh mẽ về gu thẩm mỹ của riêng mình, thì lại có rất ít sự đồng thuận về ý nghĩa thực sự của một "gu thẩm mỹ tốt", thể hiện căng thẳng văn hóa xung quanh bản sắc và sự thể hiện bản thân đang ngày một càng gia tăng.

83% nói rằng họ có gu thẩm mỹ tốt

nói rằng họ có gu thẩm mỹ tốt 87% cho rằng gu thẩm mỹ tốt phản ánh con người họ

cho rằng gu thẩm mỹ tốt phản ánh con người họ Tuy nhiên, chỉ có 31% đồng ý về ý nghĩa thực sự của nó

Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy càng ngày càng có nhiều người ngần ngại chia sẻ ý kiến công khai. Với sự gia tăng của các cuộc tranh luận trực tuyến và "văn hóa tẩy chay", nhiều người cảm thấy việc bày tỏ quan điểm của mình có thể mang lại nhiều rủi ro — mặc dù 77% tin rằng xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người cởi mở và trung thực về những gì họ nghĩ.

Từ âm nhạc và thời trang đến nghệ thuật và thiết kế nội thất, gu thẩm mỹ đã trở thành một trong những biểu hiện rõ nhất về con người chúng ta, và đó chính là nơi nảy sinh những căng thẳng. Thay vì giải quyết cuộc tranh luận, 1664 mời cả thế giới cùng đón nhận mọi quan điểm về Gu thẩm mỹ tốt.

Robert Pattinson trong ba cảnh

Được đạo diễn bởi nhà làm phim nổi tiếng Brady Corbet - đạo diễn của bộ phim đoạt giải Oscar The Brutalist (giải Quả cầu vàng và giải BAFTA cho Đạo diễn xuất sắc nhất), cũng như Vox Lux và The Childhood of a Leader -, phim ngắn này khắc họa Robert Pattinson hóa thân trong ba nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau:

Một nhân vật mang phong cách tối giản hiện đại

Một nghệ sĩ tiên phong

Một ông già lập dị, ăn diện lòe loẹt

Mỗi người trong số họ đều hoàn toàn tin rằng mình đại diện cho đỉnh cao thẩm mỹ.

Khi thế giới của các nhân vật này giao thoa trong một tòa nhà chung cư tại Paris, những quan điểm trái chiều nảy sinh - về âm nhạc, nghệ thuật, nội thất và mỹ học. Nhưng giữa những cuộc tranh luận, một sự thật lặng lẽ hiện lên: 1664 chắc chắn là một gu thẩm mỹ tuyệt vời.

Lấy bối cảnh ở Paris, quê hương của bản sắc Pháp đã trở thành biểu tượng của thương hiệu, bộ phim kết hợp điện ảnh với sự hài hước tinh tế và những cuộc tranh luận văn hóa - đặt Robert vào trung tâm của một cuộc đối thoại rộng hơn về cái tôi cá nhân và sự thể hiện bản thân.

Phim sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2026.

Robert Pattinson chia sẻ: "Điều thực sự thu hút tôi đến với 1664 là phong cách và sự hài hước tươi mới, mạnh mẽ. Tôi thích hóa thân vào những nhân vật có tính cách và quan điểm hoàn toàn khác nhau, mỗi người đều tin chắc chắn rằng mình đúng. Thẩm mỹ - Khẩu vị là một thứ rất cá nhân - ai cũng nghĩ mình đã tìm ra được khẩu vị hoàn hảo. Điều thú vị của bộ phim là chứng kiến sự chắc chắn đó tan biến và khám phá gu thẩm mỹ thực sự là một cái gì đó rất chủ quan."

"Chúng tôi rất vui mừng được cùng Robert Pattinson khám phá cách mà 'thẩm mỹ - khẩu vị tốt' trở thành một trong những khái niệm gây tranh cãi nhất trong văn hóa." Điều khiến chúng tôi quan tâm trong quá trình này không phải là liệu mọi người có đồng ý hay không, mà là họ giữ vững quan điểm của mình đến mức nào," Seva Nikolaev, Phó Chủ tịch Toàn cầu về Thương hiệu Cao cấp tại Carlsberg, cho biết, "1664 không nhằm mục đích định nghĩa khẩu vị, mà muốn tôn vinh sự tự tin khi giữ vững quan điểm về khẩu vị đó. Khẩu vị tốt không cần sự đồng thuận — nó đòi hỏi niềm tin vững chắc."

Phim và công trình nghiên cứu đã được công bố và thưởng thức cùng các thành viên của cộng đồng sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, thiết kế và văn hóa tại một sự kiện độc quyền ở London.

Liên kết đến hình ảnh minh họa: https://drive.google.com/drive/folders/1JdmpKWnHX4L6v819uvmsUriF6VFuGtfb?usp=sharing

Giới thiệu về 1664 Blanc

Vỏ xanh dương và hương vị đặc trưng. 1664 Blanc là một loại bia Pháp cao cấp, nhẹ nhàng, tạo cảm giác sảng khoái điểm chút hương cam quýt và chút gia vị tinh tế. Hoàn hảo cho những khoảnh khắc bên bạn bè. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập @1664blanc.

*Nghiên cứu toàn cầu của 1664 kết hợp 16 cuộc phỏng vấn sâu với dữ liệu khảo sát định lượng quy mô lớn trên 7 thị trường [Canada, Đức, Đan Mạch, Việt Nam, Trung Quốc, Ukraina, Anh].

Ảnh: https://mma.prnewswire.com/media/2943392/1664.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2785634/5885413/1664_Logo.jpg

SOURCE 1664