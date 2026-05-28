LONDON, Ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Thương hiệu bia cao cấp 1664 của Pháp vừa công bố nghiên cứu toàn cầu mới, hé mở một nền văn hóa tự kiểm duyệt ngày càng tăng trưởng trong thời điểm mà tính xác thực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

83% số người tin rằng họ có gu tốt, nhưng chỉ có 31% đồng ý về ý nghĩa của nó và hầu hết đều quá e ngại lên tiếng.

Gu Vẫn Tồn Tại Nhưng Lại E Ngại: Nghiên Cứu Toàn Cầu Mới của 1664 Hé Mở Cuộc Khủng Hoảng về Bộc Lộ Bản Thân

Đó là phát hiện trọng tâm của "A Question of Good Taste" (Vấn Đề về Gu Tốt), một nghiên cứu toàn cầu quan trọng mới được ủy thác bởi 1664. Kết luận của nghiên cứu tuy đơn giản nhưng đáng lo ngại: gu vẫn tồn tại nhưng lại e ngại.

Mặc dù cực kỳ coi trọng giá trị cá nhân và ý thức về bản thân, nghiên cứu này hé mở thông tin rằng con người thường kìm nén cả hai điều đó:

82% cho rằng kìm nén trước người lạ là điều lịch sự

52% cho biết họ thích tránh tranh luận về các vấn đề

67% cho rằng gió chiều nào theo chiều ấy sẽ dễ dàng hơn

Tuy nhiên, 77% tin rằng xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người cởi mở và trung thực hơn.

Mọi người vẫn tiếp tục có ý kiến riêng; họ chỉ dè chừng về việc bày tỏ chúng. Từ nạn bài trừ đến tự ngờ vực bản thân, văn hóa toàn cầu chấp nhận "tính cá nhân" nhưng chỉ khi bị gò bó theo một phiên bản hiện có.

Công nghệ đang thúc đẩy mối căng thẳng này, với hơn 50% người phản hồi cho rằng thuật toán giúp ta dễ dàng hình thành gu hơn, nhưng càng phụ thuộc vào đó thì gu lại càng kém độc đáo.

47% thừa nhận AI đã góp phần chọn lọc gu của họ

77% cho rằng AI gây ra nhiều khó khăn hơn trong việc nhận biết điều chân thực

Tuy nhiên, 81% khẳng định rằng gu tốt vẫn cơ bản mang đậm tính con người

A Question of Good Taste cũng khám phá những áp lực về văn hóa và lối sống để hiểu rõ hơn những thế lực định hình gu ngày nay. Các phát hiện dẫn đến một nhận định rõ ràng: gu tốt không phải là vấn đề đồng thuận. Mà thể hiện thái độ tự tin hình thành quan điểm, khả năng sẵn lòng tôn trọng người khác và mức độ trưởng thành khi có thể chấp nhận những bất đồng.

"Trong một thế giới ngày càng trừng phạt tính khác biệt, việc kiên định với gu của riêng mình đã âm thầm trở thành điều căn bản. 1664 không định nghĩa gu tốt mà để tôn vinh niềm tin vững vàng sẽ kiên định với điều đó".

Seva Nikolaev, Phó Chủ Tịch Toàn Cầu phụ trách Các Thương Hiệu Cao Cấp, Carlsberg

Unquestionably Good Taste (Gu Tốt Khó Cưỡng)

Những phát hiện này được hé mở cùng với sự kiện 1664 và đại sứ toàn cầu Robert Pattinson cho ra mắt bộ phim ngắn được Brady Corbet đạo diễn, trong đó Pattinson hóa thân thành ba nhân vật, mỗi người đều tin rằng mình đại diện cho đỉnh cao của gu tốt. Khi các ý kiến trái chiều đối đầu, 1664 vẫn là điều mà họ đều đồng ý là gu tốt khó cưỡng.

Bài nghiên cứu: https://www.1664blanc.com/media/b0dnq13i/1664_a_question_of_good_taste_report_220526.pdf

