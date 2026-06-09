AICPA và CIMA Ra Mắt Rise2040

Một tầm nhìn và nền tảng toàn cầu định hình tương lai của ngành tài chính và kế toán thông qua niềm tin, công nghệ và bước chuyển đổi do con người dẫn dắt

KUALA LUMPUR, Malaysia, Ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hiệp Hội Kế Toán Chuyên Nghiệp Được Chứng Nhận Quốc Tế (AICPA và CIMA) hôm nay đã ra mắt Rise2040: Định Hình Tương Lai của Ngành Tài Chính và Kế Toán, một sáng kiến toàn cầu được thiết kế không đơn thuần chỉ để dự đoán tương lai mà còn chủ động định hình ngành này.

Được phát triển thông qua một cuộc đối thoại toàn cầu có cấu trúc, trải rộng trên hơn 25 quốc gia và 6.000 chuyên gia kế toán và tài chính, sáng kiến Rise2040 thể hiện mình là một chương trình linh hoạt gồm những thông tin chuyên sâu được kết hợp để mang lại một tầm nhìn chung về cách thức phát triển của ngành này.

"Rise2040 không mang tính dự đoán về một tương lai duy nhất, mà hướng tới mục tiêu trang bị cho giới chuyên môn khả năng chủ động định hình tương lai đó," Mark Koziel, Kế Toán Công Chứng, Kế Toán Quản Lý Toàn Cầu Được Chứng Nhận kiêm Giám Đốc Điều Hành của AICPA và CIMA, cho biết. "Chúng ta đang ở thời điểm mang tính quyết định. Khi AI định hình lại cách thức làm việc, giá trị của chúng ta sẽ ngày càng được xác định bởi khả năng phán đoán, niềm tin và năng lực lãnh đạo của con người trong những tình huống phức tạp. Cốt lõi của sáng kiến này là nền tảng AI Rise2040 và báo cáo chủ đạo; cả hai đều củng cố góc nhìn sâu sắc quan trọng… tương lai của ngành sẽ không được xác định bằng những gì xảy ra với chúng ta, dưới tay các thế lực định hình tương lai đó, mà thông qua cách chúng ta lựa chọn phản ứng."

Từ Tường Thuật Quá Khứ đến Định Hình Tương Lai

Tầm nhìn Rise2040 nhấn mạnh một bước chuyển đổi sâu sắc đang diễn ra. Khi tự động hóa định hình lại công việc thường nhật, ngành này đang nhanh chóng dịch chuyển từ người tường thuật lịch sử sang "nhà tư vấn dự báo".

Đồng thời, niềm tin vẫn là cốt lõi bền vững của ngành, nhưng giá trị lại ngày càng tăng lên. Trong một thế giới tràn ngập AI và dữ liệu, khả năng phán đoán, đạo đức và trách nhiệm giải trình của con người đang trở thành những yếu tố khác biệt quan trọng hơn bao giờ hết.

"Nỗ lực toàn cầu này mang đến một ngành nghề không hề lùi bước trước thay đổi mà đang vươn lên để đón nhận, với con người là tiên phong dẫn dắt," Tom Hood, Phó Chủ Tịch Điều Hành, Ban Gắn Kết và Phát Triển Kinh Doanh tại AICPA và CIMA cho biết.

Báo cáo xác định năm yếu tố thúc đẩy liên kết với nhau và định hình tương lai của ngành:

Cơ sở hạ tầng công nghệ và dữ liệu

Chuyển đổi mô hình giá trị

Nhân tài và động lực trong lực lượng lao động

Cấu trúc quản lý và niềm tin

Kỳ vọng của thị trường và xã hội

Cùng nhau, các thế lực này đang biến đổi cách thức thực hiện công việc, cách tạo ra giá trị và cách thức lãnh đạo của các chuyên gia.

Đáng chú ý, những người tham gia nhấn mạnh rằng công nghệ không thay thế mà sẽ khuếch đại thêm cho ngành này, giải phóng cho các chuyên gia để họ tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn như tư vấn, chiến lược và hỗ trợ ra quyết định.

Lời Kêu Gọi Dẫn Dắt… Chứ Không Phản Ứng

Khác với những nỗ lực xây dựng tầm nhìn trước đây, Rise2040 được thiết kế dưới dạng một nền tảng không ngừng phát triển, chứ không phải là một báo cáo một lần. Đó là một hệ thống liên tục để thu thập thông tin chuyên sâu và chuyển hóa chúng thành hành động trên toàn ngành ở quy mô toàn cầu. Sáng kiến này sẽ tiếp tục phát triển thông qua hoạt động tham gia mở rộng, phân tích sâu hơn và các công cụ thiết thực để giúp các công ty, tổ chức và chuyên gia tiếp cận cũng như áp dụng những thông tin chuyên sâu đó trong thời gian thực.

Định Hình Tương Lai

"Cuối cùng, Rise2040 sẽ củng cố trách nhiệm chung," Koziel nói thêm. "Tương lai của ngành không phải là điều đã được định sẵn. Những lựa chọn hôm nay sẽ định hình tương lai mai sau."

Venkkat Ramanan, Kế Toán Quản Lý Được Chứng Nhận Cấp Cao, Kế Toán Quản Lý Toàn Cầu Được Chứng Nhận kiêm Phó Chủ Tịch – Châu Á Thái Bình Dương tại AICPA và CIMA cho biết thêm: "Trên khắp châu Á, bước chuyển đổi của ngành đang diễn ra ở cả quy mô lớn và tốc độ tao – được thúc đẩy bằng nguồn nhân tài dồi dào, hoạt động áp dụng kỹ thuật số nhanh chóng và tính chất phức tạp ngày càng tăng của hoạt động kinh doanh. Cơ hội không chỉ đơn thuần là bắt kịp; mà là dẫn dắt bước chuyển dịch – đưa nhân tài vào những vai trò có giá trị cao hơn, định hướng quyết định, nơi niềm tin, khả năng phán đoán và năng lực lãnh đạo của con người là những yếu tố tạo nên khác biệt thực sự. Chúng tôi cam kết hợp tác với các nhà tuyển dụng, trung tâm năng lực toàn cầu, công ty, học sinh/sinh viên, cơ quan chính phủ và giới chuyên môn địa phương để định hình quá trình chuyển tiếp này – và Rise2040 là nền tảng mà chúng tôi sẽ sử dụng để thực hiện điều đó."

Thông tin chuyên sâu rõ ràng, ngành kế toán và tài chính đang chuyển mình "từ nhà sử học sang nhà tương lai học" – định hướng qua niềm tin, hỗ trợ bằng công nghệ và dẫn dắt nhờ năng lực phán đoán của con người.

Giới thiệu về Hiệp Hội Kế Toán Chuyên Nghiệp Được Chứng Nhận Quốc Tế, AICPA và CIMA

Hiệp Hội Kế Toán Chuyên Nghiệp Được Chứng Nhận Quốc Tế (Hiệp Hội) thúc đẩy danh tiếng, khả năng tìm việc và chất lượng của các Kế Toán Chuyên Nghiệp Được Chứng Nhận, người sở hữu chứng chỉ Kế Toán Quản Lý Toàn Cầu Được Chứng Nhận cũng như các chuyên gia kế toán và tài chính trên toàn cầu. Được AICPA và CIMA thành lập vào năm 2017, Hiệp Hội đại diện cho 574.000 thành viên, học sinh/sinh viên và người đăng ký của AICPA và CIMA tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, vận động cho lợi ích công cộng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong các vấn đề hiện tại và mới nổi.

SOURCE AICPA & CIMA