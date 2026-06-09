AICPA dan CIMA Luncurkan Rise2040

Visi dan platform global yang membentuk masa depan profesi keuangan dan akuntansi melalui kepercayaan, teknologi, dan transformasi yang dipimpin oleh manusia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 9 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Association of International Certified Professional Accountants (AICPA dan CIMA) meluncurkan Rise2040: Shaping the Future of Finance and Accounting, yakni inisiatif global yang dirancang untuk mengantisipasi masa depan profesi dan aktif membentuknya.

Dikembangkan melalui dialog global terstruktur yang meliputi lebih dari 25 negara dan melibatkan 6.000 profesional akuntansi maupun keuangan, inisiatif Rise2040 hadir sebagai program wawasan yang dinamis dan terus berkembang serta dipadukan untuk menghasilkan visi bersama tentang pertumbuhan profesi ini.

"Rise2040 bukan tentang memprediksi masa depan, tapi melengkapi profesi ini untuk membentuknya secara aktif," kata Mark Koziel, CPA, CGMA, CEO AICPA dan CIMA. "Kita menghadapi saat yang menentukan. Ketika AI mengubah cara kerja, nilai kita akan semakin ditentukan oleh penilaian manusia, kepercayaan, dan kemampuan memimpin dalam kerumitan. Inti inisiatif ini adalah platform AI Rise2040 dan laporan andalannya; keduanya memperkuat wawasan penting… masa depan profesi ini tidak akan ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita dan kekuatan yang membentuknya, melainkan oleh cara kita menanggapinya."

Dari Melaporkan Masa Lalu Menjadi Membentuk Masa Depan

Visi Rise2040 menyoroti perubahan besar yang sedang berlangsung. Di saat otomatisasi mengubah pekerjaan rutin, profesi ini cepat beralih dari pelapor peristiwa masa lalu menjadi "penasihat antisipatif."

Pada saat yang sama, kepercayaan tetap menjadi inti abadi profesi ini, tapi nilainya semakin meningkat. Di dunia yang sarat dengan AI dan data, maka penilaian manusia, etika, dan pertanggungjawaban menjadi pembeda yang semakin penting.

"Upaya global ini menciptakan profesi yang tidak menghindari perubahan, namun bangkit menghadapinya dengan kepemimpinan manusia," kata Tom Hood, EVP Business Engagement & Growth di AICPA dan CIMA.

Laporan tersebut mengidentifikasi lima faktor pendorong yang saling terkait dan membentuk masa depan profesi ini:

Infrastruktur teknologi dan data

Transformasi model nilai

Dinamika profesional berbakat dan tenaga kerja

Kerangka peraturan dan kepercayaan

Harapan pasar dan masyarakat

Bersama-sama, semua kekuatan ini mengubah cara kerja, cara penciptaan nilai, dan cara para profesional memimpin.

Secara khusus, para peserta menekankan bahwa teknologi tidak menggantikan profesi ini melainkan justru memperkuatnya sehingga para profesional dapat berfokus pada aktivitas bernilai lebih tinggi seperti layanan konsultasi, penyusunan strategi, dan dukungan bagi pengambilan keputusan.

Seruan Untuk Memimpin ... Bukan Bereaksi

Berbeda dengan upaya penyusunan visi sebelumnya, Rise2040 dirancang sebagai platform rutin, bukan laporan satu kali saja. Sistem berkelanjutan ini dirancang untuk menangkap wawasan dan mewujudkannya menjadi tindakan di seluruh profesi secara global. Inisiatif ini akan terus berkembang melalui keterlibatan lebih luas, analisis lebih mendalam, dan berbagai sarana praktis untuk membantu perusahaan, organisasi, dan para profesional mendapatkan dan menerapkan wawasan di waktu nyata.

Membentuk Langkah Selanjutnya

"Rise2040 pada akhirnya memperkuat tanggung jawab bersama," kata Koziel. "Masa depan profesi ini tidak ditentukan sebelumnya. Melainkan akan dibentuk oleh berbagai pilihan yang dibuat saat ini."

Kata Venkkat Ramanan, FCMA, CGMA, Wakil Presiden AICPA dan CIMA Asia Pasifik: "Di Asia, transformasi profesi ini terjadi dalam skala besar dan kecepatan tinggi yang didukung oleh ketersediaan profesional berbakat yang banyak sekali, penggunaan teknologi digital yang sangat cepat, dan kompleksitas bisnis yang terus meningkat. Kesempatan ini bukan hanya untuk mengikuti perkembangan, namun memimpin perubahan dan mengarahkan profesional berbakat agar memiliki peran yang lebih bernilai tinggi dan berorientasi pada pengambilan keputusan, di mana kepercayaan, penilaian, dan kepemimpinan manusia menjadi faktor pembeda yang sesungguhnya. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemberi kerja, GCC, perusahaan, mahasiswa, lembaga pemerintah, dan profesi lokal untuk membentuk transisi ini melalui platform Rise2040."

Wawasannya jelas, profesi akuntansi dan keuangan sedang beralih "dari pelapor masa lalu menjadi pembentuk masa depan" - dengan berpedoman pada kepercayaan, didukung oleh teknologi, dan dipimpin oleh penilaian manusia.

Tentang Association of International Certified Professional Accountants, AICPA, dan CIMA

Association of International Certified Professional Accountants (Association) memajukan reputasi, kemampuan kerja, dan kualitas CPA, pemegang gelar CGMA, profesional akuntansi, dan profesional keuangan di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 2017 oleh AICPA dan CIMA, Association mewakili 574.000 anggota, pelajar, pendaftar AICPA dan CIMA di lebih dari 150 negara dan wilayah, memperjuangkan kepentingan publik dan keberlanjutan bisnis dalam berbagai masalah saat ini maupun masalah yang mulai muncul.

SOURCE AICPA & CIMA