ANBC Mang Chuyên Môn của Brazil về Đổi Mới Sáng Tạo, Niềm Tin và Sử Dụng Dữ Liệu tới Các Hội Nghị Quốc Tế về Ngành Tín Dụng Tại Philippines

Hiệp hội sẽ tham gia các phiên thảo luận tại Cuộc Họp APRCG của ICCR và Hội Nghị BIIA 2026, đóng góp vào các cuộc thảo luận của ngành trên toàn cầu

MANILA, Philippines, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hiệp Hội Các Văn Phòng Tín Dụng Quốc Gia (ANBC) của Brazil sẽ tham gia vào chuỗi các phiên thảo luận chiến lược trong khuôn khổ Cuộc Họp Nhóm Tư Vấn Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương (APRCG) của ICCR và Hội Nghị BIIA 2026, diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 6 tại khách sạn Grand Hyatt Manila, Philippines.

Đại diện cho hiệp hội, Chủ Tịch ANBC Elias Sfeir sẽ tham gia các phiên thảo luận quy tụ giới chuyên gia trong ngành, các cơ quan quản lý và những nhà lãnh đạo về thông tin tín dụng từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về cách thức công nghệ và niềm tin có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như định hình một cách tích cực tương lai của hoạt động báo cáo tín dụng.

Vào ngày 17 tháng 6, rong khuôn khổ Cuộc Họp APRCG của ICCR, ông Sfeir sẽ tham gia phiên thảo luận "Development of Trusted Credit Reporting Systems – Ensuring Data Accuracy" (Phát Triển Hệ Thống Báo Cáo Tín Dụng Đáng Tin Cậy – Đảm Bảo Tính Chính Xác của Dữ Liệu), tập trung vào việc xây dựng hệ thống báo cáo tín dụng đáng tin cậy và tăng cường chất lượng cũng như độ chính xác của dữ liệu.

Trong khuôn khổ chương trình Hội Nghị BIIA vào ngày 18 tháng 6, ANBC cũng sẽ tham gia phiên thảo luận "Analytics in the Age of Technology – The New Era of Applied Intelligence" (Phân Tích Dữ Liệu trong Thời Đại Công Nghệ – Kỷ Nguyên Mới của Trí Tuệ Ứng Dụng), nhằm khám phá cách các công nghệ mới nổi, trí tuệ nhân tạo và những tiến bộ trong phân tích dữ liệu đang tạo ra giá trị cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và các thị trường tài chính.

Sau đó, ông Sfeir sẽ tham gia phiên thảo luận "Ensuring Data Governance and Regulatory Compliance – The Regulatory Landscape and How to Ensure Data Trust with Regulators" (Đảm Bảo Quản Trị Dữ Liệu và Tuân Thủ Quy Định – Khung Pháp Lý và Cách Đảm Bảo Sự Tin Cậy về Dữ Liệu với Các Cơ Quan Quản Lý), nội dung tập trung giải quyết các thách thức về mặt quản lý và các phương pháp tốt nhất để ứng dụng công nghệ nhằm thúc đẩy tính minh bạch, bảo mật và sự tin cậy trong việc sử dụng dữ liệu.

Sự tham gia của ANBC khẳng định vai trò ngày càng tăng của Brazil và khu vực Mỹ Latinh trong việc phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo cho hệ sinh thái tín dụng. Trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào cách công nghệ tiếp tục củng cố các mối quan hệ dựa trên niềm tin, đặt chất lượng dữ liệu, mô hình AI, việc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm và chuyên môn của con người làm cốt lõi cho sự tăng trưởng bền vững trong thị trường thông tin tín dụng.

"Việc tham gia vào các phiên thảo luận trên khắp Châu Á mang lại những hiểu biết quý giá về các thị trường, nơi tốc độ triển khai và sự phát triển kinh tế - xã hội được chuyển hóa nhanh chóng thành các giải pháp thiết thực, để sau đó có thể chia sẻ với các thị trường địa phương. Đồng thời, việc giới thiệu những tiến bộ của Brazil trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của đất nước này trong việc ứng dụng công nghệ một cách tin cậy và có trách nhiệm", ông Sfeir kết luận.

SOURCE ANBC