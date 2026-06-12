ANBC Membawa Keahlian Brasil Di Bidang Inovasi, Kepercayaan, dan Penggunaan Data Ke Konferensi Industri Kredit Internasional di Filipina

ANBC akan berpartisipasi dalam sesi diskusi panel di ICCR APRCG Meeting dan BIIA Conference 2026 serta diskusi industri global

MANILA, Filipina, 12 Juni 2026 /PRNewswire/ -- National Association of Credit Bureaus (ANBC) akan berpartisipasi dalam serangkaian diskusi strategis di ICCR Asia Pacific Regional Consultative Group (APRCG) Meeting dan BIIA Conference 2026 pada tanggal 17-19 Juni di Grand Hyatt Manila, Filipina.

Mewakili asosiasi tersebut, Presiden ANBC Elias Sfeir akan bergabung dalam sesi panel yang mempertemukan para ahli industri, regulator, dan pemimpin informasi kredit dari seluruh dunia untuk membahas bagaimana teknologi dan kepercayaan dapat mendorong inovasi dan secara positif membentuk masa depan pelaporan kredit.

Selama Pertemuan ICCR APRCG pada tanggal 17 Juni, Sfeir akan berpartisipasi dalam diskusi panel "Pengembangan Sistem Pelaporan Kredit Terpercaya - Memastikan Akurasi Data" yang berfokus pada pembuatan sistem pelaporan kredit terpercaya dan penguatan kualitas maupun keakuratan data.

Sebagai bagian dari agenda BIIA Conference pada tanggal 18 Juni, ANBC juga akan berpartisipasi dalam sesi "Analitik di Era Teknologi - Era Baru Kecerdasan Terapan." Sesi ini membahas bagaimana teknologi baru, kecerdasan buatan, dan kemajuan di bidang analitik menciptakan nilai bagi konsumen, bisnis, dan pasar keuangan.

Kemudian Sfeir akan bergabung dalam sesi "Memastikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Terhadap Peraturan - Lingkungan Peraturan dan Cara Memastikan Kepercayaan Pembuat Peraturan Terhadap Data." Sesi ini akan membahas masalah peraturan dan praktik terbaik untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan dalam hal penggunaan data.

Partisipasi ANBC menyoroti peran Brasil dan Amerika Latin yang kian penting dalam menciptakan berbagai solusi inovatif bagi ekosistem kredit. Dalam lingkungan digital yang berkembang pesat, diskusi akan berfokus pada bagaimana teknologi terus memperkuat hubungan berdasarkan kepercayaan dan menjadikan kualitas data, model AI, penggunaan data yang bertanggung jawab, dan keahlian manusia sebagai inti dari pertumbuhan berkelanjutan di pasar informasi kredit.

"Berpartisipasi dalam diskusi di Asia memberikan wawasan berharga tentang pasar di mana kecepatan implementasi dan pembangunan sosial ekonomi dengan cepat diwujudkan menjadi solusi praktis yang akan dapat dibagikan ke pasar lokal. Selain itu, menyoroti kemajuan Brasil di ekosistem keuangan global mempertegas kepemimpinan negara ini dalam menggunakan teknologi dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab," kata Sfeir.

SOURCE ANBC