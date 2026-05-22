ATxEnterprise 2026 báo hiệu sự chuyển dịch của Đông Nam Á từ thử nghiệm AI sang triển khai trong doanh nghiệp

SINGAPORE, ngày 23 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sự chuyển dịch của Đông Nam Á từ tham vọng AI sang triển khai trong thực tiễn doanh nghiệp đã trở thành tâm điểm tại Asia Tech x Enterprise (ATxE) 2026 diễn ra trong tuần này. Sự kiện này là một phần của Asia Tech x Singapore (ATxSG), được đồng tổ chức bởi Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) và Informa Festivals. Được tổ chức tại Singapore EXPO, sự kiện ghi nhận hơn 120.000 hoạt động kết nối kinh doanh cùng tỷ lệ 55% đơn vị triển lãm và diễn giả quốc tế đến từ Đông Nam Á, Đại Trung Hoa, Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ. Điều này củng cố vai trò của Singapore như một cửa ngõ chiến lược kết nối đổi mới sáng tạo toàn cầu với nền kinh tế số đang phát triển của Châu Á.

ATxE 2026 phản ánh một xu hướng chuyển dịch thị trường rộng lớn hơn trên toàn khu vực. Các doanh nghiệp đã vượt ra khỏi giai đoạn thử nghiệm AI để bắt đầu tích hợp công nghệ này vào chiến lược kinh doanh dài hạn. Với hơn 700 đơn vị triển lãm tại 35 khu trưng bày, ATxE đã quy tụ các doanh nghiệp, ngành nghề và công nghệ đang mở rộng quy mô tăng trưởng trong các lĩnh vực AI, điện toán đám mây, an ninh mạng, vệ tinh, truyền thông và hạ tầng số.

Hơn 450 diễn giả — bao gồm các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành — đã quy tụ tại ATxE 2026. Bên cạnh các doanh nghiệp toàn cầu như Microsoft và TikTok, sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia cùng các đại sứ và lãnh đạo thương mại đến từ Qatar, Ả Rập Xê Út và Liên minh châu Âu. Các diễn giả đã thảo luận về những cơ hội và thách thức đang định hình tương lai số của Đông Nam Á, từ việc ứng dụng AI có chủ quyền đến tăng cường kết nối khu vực.

Ứng dụng AI mở rộng vượt ra ngoài lĩnh vực công nghệ

Một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự chuyển dịch này là sự tham gia ngày càng tăng của các ngành truyền thống không thuộc lĩnh vực công nghệ trong việc đẩy nhanh các nỗ lực chuyển đổi số. Nhóm Chuỗi cung ứng, Logistics và Vận tải ghi nhận mức tăng 500% số lượng nhà mua hàng doanh nghiệp cấp cao, tiếp theo là Y tế và Dược phẩm (+320%), Bán lẻ và Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) (+80%), Sản xuất (+37%) và Ngân hàng và Tài chính (+32%).

Nhu cầu trải rộng trên nhiều lĩnh vực này phản ánh việc ứng dụng AI đang ngày càng trở nên thiết yếu đối với doanh nghiệp. Các hoạt động kết nối và xúc tiến hợp tác kinh doanh tại sự kiện được thúc đẩy bởi nhóm khách tham dự cấp cao, trong đó 71% là quản lý hoặc giữ vị trí cao hơn. Nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh và tăng cường hợp tác xuyên biên giới, sự kiện đã tạo điều kiện cho các sáng kiến kết nối thông qua ATxConnect, Chương trình người mua hàng được mời (Hosted Buyer Programme) và Các phiên thuyết trình khởi nghiệp (Startup Pitch Sessions).

Thúc đẩy chương trình nghị sự về AI và chuyển đổi số tại Đông Nam Á

Các phiên thảo luận tập trung vào những nền tảng cần thiết để duy trì tăng trưởng số dài hạn, bao gồm mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động, khả năng chống chịu an ninh mạng, các hệ sinh thái số đáng tin cậy và sự phối hợp trong khu vực.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng cấp cao Bộ Phát triển số và Thông tin, Ông Tan Kiat How, nhấn mạnh nỗ lực của Singapore trong việc đưa AI trở nên thiết thực và dễ tiếp cận hơn đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Một số sáng kiến đã được công bố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI và nâng cao khả năng chống chịu an ninh mạng. Trong đó có việc ra mắt Cẩm nang AI tạo tác động cho doanh nghiệp với những hiểu biết sâu sắc từ hơn 1.000 doanh nghiệp nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp địa phương đã có sẵn năng lực số thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình ứng dụng AI. Các quan hệ đối tác với Grab và RSM Stone Forest IT cũng được thiết lập nhằm hỗ trợ Đề án Doanh nghiệp số, một chiến lược quốc gia giúp các doanh nghiệp SME chuyển đổi số thông qua sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp công nghệ uy tín. Ông Tan cũng công bố ra mắt giải thưởng SME AI Impact Awards 2026 lần đầu tiên nhằm khuyến khích nhiều doanh nghiệp SME ứng dụng AI hơn nữa.

"Điều nổi bật nhất trong năm nay là mức độ hội tụ giữa các ngành nghề, thị trường và nhóm lãnh đạo", Joyce Wang, Giám đốc Sự kiện ATxSG tại Informa Festivals cho biết. "Các cuộc thảo luận hiện không còn tập trung vào việc liệu AI có được ứng dụng hay không, mà xoay quanh cách các doanh nghiệp và chính phủ có thể mở rộng ứng dụng AI một cách có trách nhiệm, an toàn và hợp tác trên toàn khu vực. ATxEnterprise đã trở thành nền tảng nơi các cuộc thảo luận đó chuyển hóa thành các quan hệ đối tác thực sự, các giải pháp thiết thực và những kết quả kinh doanh có thể đo lường được".

ATxEnterprise sẽ trở lại Singapore EXPO từ ngày 26 đến 28 tháng 5 năm 2027.

Giới thiệu về Asia Tech x Singapore (ATxSG)

ATxSG 2026 là sự kiện công nghệ hàng đầu Châu Á do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) và Informa Festivals phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Singapore (STB). Sự kiện bao gồm hai phần chính, ATxSummit và ATxEnterprise.

Giới thiệu về Informa Festivals

Informa Festivals tổ chức các sự kiện công nghệ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, bao gồm London Tech Week, Africa Tech Festival và Asia Tech x Singapore. Các sự kiện này quy tụ các lãnh đạo toàn cầu từ khối doanh nghiệp, chính phủ, công ty khởi nghiệp và giới đầu tư nhằm khám phá những công nghệ đang định hình tương lai của nền kinh tế số. Informa Festivals là một bộ phận thuộc Informa PLC, tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực Sự kiện Trực tiếp B2B, Dịch vụ Số B2B và Thị trường Học thuật. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.informa.com/divisions/informa-festivals/

