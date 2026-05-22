ATxEnterprise 2026 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการทดลองใช้ AI สู่การนำไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจองค์กร
News provided byInforma Festivals
22 May, 2026, 22:23 CST
สิงคโปร์, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- การเปลี่ยนผ่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการตั้งเป้าหมายอย่างทะเยอทะยานด้าน AI สู่การนำ AI ไปใช้งานจริงในองค์กร ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของงาน Asia Tech x Enterprise (ATxE) ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Asia Tech x Singapore (ATxSG) ที่จัดร่วมกันโดย Infocomm Media Development Authority (IMDA) และ Informa Festivals ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ Singapore EXPO และเปิดโอกาสให้เกิดการพบปะติดต่อเจรจาทางธุรกิจมากกว่า 120,000 ครั้ง รวมทั้งมีผู้จัดแสดงรวมถึงวิทยากรจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 55% ซึ่งมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคจีน ไต้หวัน และฮ่องกง (Greater China) ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งช่วยตอกย้ำบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะประตูยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงนวัตกรรมระดับโลกเข้ากับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
ATxE 2026 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้างทั่วทั้งภูมิภาค โดยภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ก้าวข้ามช่วงของการทดลองใช้ AI และเริ่มบูรณาการ AI เข้าสู่กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาวอย่างจริงจัง ภายในงานมีผู้จัดแสดงมากกว่า 700 ราย จากพาวิลเลียนจัดแสดง 35 แห่ง โดย ATxE สามารถรวมตัวบริษัท ภาคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่กำลังขับเคลื่อนการเติบโตในด้าน AI คลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เทคโนโลยีดาวเทียม สื่อ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ภายในงานยังมีวิทยากรมากกว่า 450 ท่าน รวมถึงผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายและผู้นำในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมงาน ATxE 2026 นอกเหนือจากบริษัทระดับโลกอย่าง Microsoft และ TikTok แล้ว ยังมีตัวแทนจากกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย รวมถึงเอกอัครราชทูตและผู้นำด้านการค้าจากกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหภาพยุโรปเข้าร่วม วิทยากรได้ร่วมอภิปรายถึงโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งกำหนดอนาคตดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่การนำ AI อย่างมีอธิปไตยที่ควบคุมกำกับได้ด้วยตนเอง (Sovereign AI) มาใช้ ไปจนถึงการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค
การนำ AI ไปใช้งานขยายตัวนอกเหนือจากภาคเทคโนโลยี
สัญญาณสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ คือการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ ของอุตสาหกรรมนอกภาคเทคโนโลยีแบบเดิม ที่ต่างกำลังเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยภาคซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และการขนส่ง มีจำนวนผู้ซื้อที่เป็นองค์กรระดับ VIP เพิ่มขึ้น 500% ตามมาด้วยกลุ่มสุขภาพและเภสัชกรรม (เพิ่มขึ้น 320%) ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว (เพิ่มขึ้น 80%) ภาคการผลิต (เพิ่มขึ้น 37%) และภาคธนาคารและการเงิน (เพิ่มขึ้น 32%)
อุปสงค์ที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ AI กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญเชิงธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ การเจรจาธุรกิจภายในงานยังได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้เข้าร่วมระดับผู้บริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 71% มีตำแหน่งอยู่ในระดับผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนผลลัพธ์ทางธุรกิจและความร่วมมือข้ามพรมแดน งานยังได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายมากมาย ผ่านทาง ATxConnect, Hosted Buyer Programme และ Startup Pitch Sessions
การผลักดันวาระด้าน AI และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การหารือภายในงานมุ่งความสนใจไปที่รากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตทางดิจิทัลในระยะยาว ได้แก่ ความพร้อมของกลุ่มบุคลากรแรงงาน ความยืดหยุ่นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบนิเวศดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ และความร่วมมือระดับภูมิภาค
ในสุนทรพจน์เปิดงาน นาย Tan Kiat How รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐ กระทรวงการพัฒนาดิจิทัลและสารสนเทศ ได้เน้นย้ำถึงความพยายามของสิงคโปร์ในการทำให้ AI สามารถนำไปใช้ได้จริงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภายในงานมีการเปิดตัวโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการนำ AI ไปใช้และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่องค์กร ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวคู่มือ AI for Enterprise Impact Playbook ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากองค์กรมากกว่า 1,000 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทท้องถิ่นที่มีพื้นฐานด้านดิจิทัลอยู่แล้วสามารถวางแผนขั้นตอนต่อไปในการนำ AI ไปใช้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินความร่วมมือกับ Grab และ RSM Stone Forest IT เพื่อสนับสนุน Digital Enterprise Blueprint ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ช่วยให้ภาค SME เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้ ด้วยการสนับสนุนจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ นาย Tan ยังประกาศเปิดตัวรางวัล SME AI Impact Awards ประจำปี 2569 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้ภาค SME หันมาใช้ AI มากยิ่งขึ้น
"สิ่งที่โดดเด่นในปีนี้ คือระดับของการบูรณาการความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ตลาด และกลุ่มผู้นำหลายราย" Joyce Wang ผู้อำนวยการจัดงาน ATxSG จาก Informa Festivals กล่าว "การสนทนาไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นว่าจะเกิดการนำ AI เข้ามาใช้หรือไม่อีกต่อไป แต่เป็นการหารือรูปแบบที่ภาคธุรกิจและรัฐบาลจะสามารถขยายการใช้งาน AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ปลอดภัย และร่วมมือกันได้ทั่วทั้งภูมิภาค ATxEnterprise ได้กลายเป็นเวทีที่ทำให้บทสนทนาเหล่านี้ต่อยอดไปสู่ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริง การสร้างโซลูชันที่นำไปใช้งานได้จริง และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม"
ทั้งนี้ ATxEnterprise จะกลับมาจัดงานอีกครั้งที่ Singapore EXPO ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2570
เกี่ยวกับ Asia Tech x Singapore (ATxSG)
ATxSG 2026 เป็นมหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียที่ร่วมกันจัดโดย Infocomm Media Development Authority (IMDA) และ Informa Festivals โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board: STB) ทั้งนี้ การจัดงานประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ATxSummit และ ATxEnterprise
เกี่ยวกับ Informa Festivals
Informa Festivals เป็นผู้จัดงานชุมนุมด้านเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อาทิ London Tech Week, Africa Tech Festival และ Asia Tech x Singapore โดยงานเหล่านี้ถือเป็นจุดนัดพบสำคัญของเหล่าผู้นำระดับโลก ทั้งจากภาคธุรกิจ รัฐบาล สตาร์ตอัป และนักลงทุน เพื่อร่วมกันสำรวจหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาพลิกโฉมอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ Informa Festivals เป็นส่วนหนึ่งของ Informa PLC กลุ่มบริษัทชั้นนำระดับสากลที่เชี่ยวชาญด้านการจัดไลฟ์อีเวนต์แบบ B2B บริการดิจิทัลระดับ B2B และกลุ่มตลาดวิชาการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.informa.com/divisions/informa-festivals/
