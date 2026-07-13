Aurra Markets củng cố hiện diện tại khu vực MENA sau Money Expo Abu Dhabi 2026

ABU DHABI, UAE, ngày 14 tháng 7 năm 2026/PRNewswire/ -- Aurra Markets, nhà môi giới CFD đa tài sản toàn cầu, đã khép lại vai trò nhà tài trợ kim cương và kết thúc việc tham gia Money Expo Abu Dhabi 2026. Diễn ra tại Trung tâm ADNEC từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, triển lãm tài chính này đóng vai trò là nền tảng chính để nhà môi giới kết nối trực tiếp với các nhà giao dịch cá nhân, đối tác tổ chức và các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính trên khắp khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA).

Giới thiệu năng lực thanh khoản đạt chuẩn tổ chức tại Money Expo

Aurra Markets at Money Expo Abu Dhabi 2026

Trong bối cảnh tài chính số phát triển mạnh mẽ, Aurra Markets tiếp tục ưu tiên các hoạt động tương tác trực tiếp. Sự hiện diện của nhà môi giới tại Gian hàng số 33 làm nổi bật trọng tâm của công ty trong việc thúc đẩy giao tiếp rõ ràng giữa các nhà giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ môi giới của họ. Bằng cách tạo điều kiện cho các tương tác minh bạch, đội ngũ Aurra Markets đã cung cấp cho khách tham dự dữ liệu thực tế về năng lực thanh khoản đạt chuẩn tổ chức cùng hạ tầng giao dịch có độ trễ thấp của công ty. Việc thiết lập sự hiện diện thực tế tiếp tục là một phần cốt lõi trong hoạt động của công ty, cho phép đội ngũ lãnh đạo hiểu rõ những nhu cầu phức tạp của khách hàng và hỗ trợ một môi trường giao dịch ổn định.

Mở rộng Chương trình đối tác liên kết và Giới thiệu bạn bè của Aurra Markets

Trọng tâm cốt lõi của triển lãm kéo dài hai ngày là mở rộng các Chương trình đối tác của Aurra Markets. Làm việc với các chuyên gia tài chính, đội ngũ lãnh đạo đã giới thiệu chi tiết khuôn khổ vận hành của cả sáng kiến Giới thiệu bạn bè (Refer a Friend) và Chương trình đối tác liên kết Aurra (Aurra Affiliate Programme). Các chương trình này cung cấp cho các đối tác hỗ trợ tài khoản chuyên trách, báo cáo minh bạch theo thời gian thực cùng các mô hình CPA và giảm phí được xây dựng bài bản. Bằng cách giảm bớt các rào cản hoạt động cho các đối tác tiềm năng, Aurra Markets đang xây dựng một mạng lưới hợp tác hỗ trợ tăng trưởng bền vững cho tất cả các bên.

Trình diễn trực tiếp Aurra Wallet

Sự kiện cũng diễn ra các màn trình diễn trực tiếp Aurra Wallet. Hệ thống quản lý vốn tập trung này kết nối tiền pháp định với tài sản số, cho phép khách hàng quản lý hiệu quả các giao dịch nạp và rút tiền. Việc tích hợp công nghệ này giúp giảm thiểu tình trạng chậm trễ của hệ thống ngân hàng và mang đến khả năng tiếp cận thị trường nhanh hơn.

Aurra Markets năm 2026: Tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn cầu

Sự hưởng ứng tích cực của khách tham dự tại Trung tâm ADNEC hỗ trợ tầm nhìn chiến lược của nhà môi giới trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động tại các trung tâm tài chính trọng điểm trên toàn cầu. Thông qua việc duy trì hiện diện trực tiếp tại khu vực MENA, Aurra Markets đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động và dịch vụ giao dịch để hỗ trợ tệp khách hàng quốc tế ngày càng tăng.

Giới thiệu về Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) theo Giấy phép số GB25204837. Aurra Markets cung cấp cho cộng đồng nhà giao dịch toàn cầu hạ tầng kết nối trực tiếp cùng các nguồn lực kỹ thuật cần thiết để hoạt động trên các thị trường tài chính năng động. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.aurra.markets.

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