Aurra Markets stärkt Präsenz in der MENA-Region nach der Money Expo Abu Dhabi 2026

ABU DHABI, VAE, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, ein globaler Multi-Asset-CFD-Broker, hat sein Diamant-Sponsoring und seine Teilnahme an der Money Expo Abu Dhabi 2026 abgeschlossen. Die vom 8. bis 9. Juli im ADNEC Centre stattfindende Finanzmesse diente dem Broker als wichtige Plattform, um direkt mit Privatanlegern, institutionellen Partnern und führenden Akteuren der Finanzbranche aus der gesamten Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) in Kontakt zu treten.

Präsentation der Liquidität auf institutionellem Niveau auf der Money Expo

Aurra Markets at Money Expo Abu Dhabi 2026

In einer digitalisierten Finanzlandschaft legt Aurra Markets weiterhin großen Wert auf den persönlichen Austausch. Die Präsenz des Brokers am Stand 33 unterstrich dessen Fokus auf eine klare Kommunikation zwischen Händlern und ihrem Broker. Durch die Förderung transparenter Interaktionen versorgte das Team von Aurra Markets die Besucher mit Fakten zu seiner Liquidität auf institutionellem Niveau und seiner Handelsinfrastruktur mit geringer Latenz. Die physische Präsenz vor Ort bleibt ein zentraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und ermöglicht es dem Führungsteam, komplexe Kundenbedürfnisse zu verstehen und ein stabiles Handelsumfeld zu gewährleisten.

Ausbau der Partner- und Freunde-werben-Freunde-Programme von Aurra Markets

Ein Schwerpunkt der zweitägigen Messe war der Ausbau der Partnerprogramme von Aurra Markets. Im Austausch mit Finanzfachleuten erläuterte die Geschäftsleitung detailliert die operativen Rahmenbedingungen sowohl der Freunde-werben-Initiative als auch des Aurra-Partnerprogramms. Diese Programme bieten Partnern dedizierten Account-Support, transparente Echtzeit-Berichterstattung sowie strukturierte CPA- und Rabattmodelle. Durch den Abbau operativer Hürden für potenzielle Partner baut Aurra Markets ein Kooperationsnetzwerk auf, das ein nachhaltiges gegenseitiges Wachstum fördert.

Live-Demonstrationen des Aurra-Wallets

Im Rahmen der Veranstaltung fanden Live-Demonstrationen des Aurra-Wallets statt. Dieses einheitliche Einzahlungssystem verbindet Fiat-Währungen und digitale Vermögenswerte und ermöglicht es Kunden, Ein- und Auszahlungen effizient zu verwalten. Die Integration dieser Technologie reduziert Bankverzögerungen und sorgt für einen schnelleren Marktzugang.

Aurra Markets 2026: Fortgesetzte globale Expansion

Das starke Engagement auf der ADNEC untermauert die strategische Vision des Brokers für eine fortgesetzte Expansion in wichtige globale Finanzzentren. Durch die Aufrechterhaltung einer physischen Präsenz in der MENA-Region plant Aurra Markets, seine Geschäftstätigkeit und Handelsdienstleistungen auszuweiten, um einen wachsenden Stamm internationaler Kunden zu unterstützen.

Informationen zu Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited ist von der Finanzdienstleistungskommission von Mauritius (FSC) unter der Lizenznummer GB25204837 zugelassen und reguliert. Aurra Markets stellt einer globalen Gemeinschaft von Händlern die direkte Infrastruktur und die technischen Ressourcen zur Verfügung, die sie für den Handel auf dynamischen Finanzmärkten benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurra.markets.