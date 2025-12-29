Bitmine Immersion (BMNR) Công Bố Nắm Giữ 4,11 Triệu Token ETH và Tổng Cộng 13,2 Tỷ USD Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt

Bitmine phát hành Thông Điệp Đặc Biệt của Chủ Tịch liên quan đến Đại Hội Cổ Đông Thường Niên sắp tới

Bitmine hiện có 408.627 ETH được "stake" và giải pháp staking MAVAN dự kiến sẽ ra mắt đúng tiến độ vào Quý 1 năm 2026

Sở hữu 3,41% tổng nguồn cung token ETH, Bitmine hiện đã đi được hai phần ba chặng đường đến "The Alchemy of 5%" (chiến lược giả kim 5%)

Tổng Số Tiền Mã Hóa + Tiền Mặt + Các Khoản Đầu Tư Mạo Hiểm "Moonshot" mà Bitmine nắm giữ hiện tại là 13,2 tỷ USD, trong đó có 4,11 triệu token ETH, 1 tỷ USD tiền mặt và các khoản nắm giữ tiền mã hóa khác

Bitmine sẽ tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên tại Wynn Las Vegas vào ngày 15 tháng Một năm 2026

Bitmine chiếm ưu thế trước các kho tiền mã hóa đồng cấp khác về cả tốc độ tăng giá trị tài sản ròng (NAV) tiền mã hóa trên mỗi cổ phiếu cũng như tính thanh khoản giao dịch cao của cổ phiếu BMNR

Bitmine là cổ phiếu được giao dịch nhiều thứ 47 tại Hoa Kỳ, giao dịch 980 triệu USD mỗi ngày (trung bình 5 ngày)

Bitmine hiện vẫn được hỗ trợ bởi một nhóm các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Cathie Wood của ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital và nhà đầu tư cá nhân Thomas "Tom" Lee để hướng tới mục tiêu giúp BitMine sở hữu 5% ETH

LAS VEGAS, ngày 29 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" hoặc "Công Ty") là một Công Ty Mạng Lưới Bitcoin và Ethereum tập trung vào việc tích lũy tiền mã hóa để đầu tư dài hạn, hôm nay vừa công bố nắm giữ tổng cộng 13,2 tỷ USD tiền mã hóa + tiền mặt + các khoản "moonshot".

Tính đến ngày 28 tháng Mười Hai lúc 6:00 chiều theo giờ miền Đông (ET), số tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 4.110.525 ETH với giá 2.948 USD mỗi ETH (Coinbase), 192 Bitcoin (BTC), $23 triệu cổ phần tại Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các khoản moonshot") và tổng tiền mặt là 1,0 tỷ USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 3,41% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Hoạt động thị trường thường có xu hướng chậm lại khi chúng ta bước vào những tuần lễ cuối năm. "Trong tuần qua, Bitmine đã mua thêm 44.463 ETH, tiếp tục giữ vị thế bên mua ETH bằng "tiền tươi" lớn nhất thế giới", ông Thomas "Tom" Lee của Fundstrat, Chủ Tịch của Bitmine, cho biết. "Hoạt động bán ra nhằm ghi nhận lỗ để tối ưu thuế vào cuối năm đang kéo giá tiền mã hóa và cổ phiếu tiền mã hóa xuống, hiệu ứng này thường mạnh nhất từ ngày 26/12 đến 30/12, vì vậy chúng tôi đang điều chỉnh thị trường dựa trên yếu tố này."

Bitmine đã phát hành một thông điệp đặc biệt của Chủ Tịch ( liên kết ) kêu gọi các cổ đông Bitmine tham gia bỏ phiếu trước đại hội cổ đông thường niên sắp tới vào ngày 15 tháng Một năm 2026 ("Đại Hội Đồng Thường Niên"). Công ty muốn các cổ đông phê duyệt 4 đề xuất quan trọng (xem phần sau). "Công ty chúng tôi được hưởng lợi từ sự tham gia và hỗ trợ mạnh mẽ của các cổ đông. 4 đề xuất quan trọng này cần lá phiếu "đồng ý" quan trọng của quý vị để chúng tôi có thể đạt được kế hoạch chiến lược "alchemy of 5%" (chiến lược giả kim 5%), ông Tom Lee cho biết. "Mục tiêu duy nhất của Bitmine vẫn là tạo ra giá trị cho cổ đông, đạt được điều này bằng cách gia tăng lượng ETH trên mỗi cổ phiếu, tối ưu hóa lợi suất và thu nhập từ lượng ETH đang nắm giữ, đồng thời đầu tư bảng cân đối kế toán một cách chiến lược vào các dự án "moonshot" và tận dụng cộng đồng mạnh mẽ cũng như vị thế thị trường của công ty để tạo ra thêm lợi nhuận."

Bitmine hiện đang hợp tác với 3 nhà cung cấp dịch vụ staking trong quá trình hướng tới việc ra mắt giải pháp MAVAN (Made in America VAlidator Network) thương mại vào năm 2026. Tính đến ngày 28 tháng Mười Hai năm 2025, tổng lượng ETH đã được Bitmine mang đi staking đạt 408.627 (tương đương 1,2 tỷ USD với giá 2.948 USD/ETH). Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 4,11 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Chỉ số CESR (tỷ suất sinh lời staking Ethereum tổng hợp, do Quatrefoil quản lý) là 2,81%. "Khi đạt quy mô tối đa (khi toàn bộ ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác staking), phí thưởng staking ETH sẽ là 374 triệu USD mỗi năm (tính theo tỷ lệ CESR 2,81%), tương đương hơn 1 triệu USD mỗi ngày", ông Tom Lee cho biết.

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho dự trữ Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. (MSTR) với 671.268 BTC trị giá 59 tỷ USD. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

"Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong giải pháp đặt cược (staking) mang tên Made in America Validator Network (MAVAN). "Đây sẽ là giải pháp "tốt nhất trong phân khúc", cung cấp hạ tầng staking an toàn và dự kiến triển khai vào đầu năm dương lịch 2026," ông Lee tiếp tục.

Đạo luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của SEC mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2025 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng Tám năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Bitmine hiện đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 980 triệu USD (trung bình trong 5 ngày, tính đến ngày 26 tháng Mười Hai năm 2025), xếp hạng thứ 47 tại Hoa Kỳ, sau Salesforce.com (xếp hạng thứ 46) và trên General Electric (xếp hạng thứ 48) trong số 5.704 cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ ( statista.com và nghiên cứu của Fundstrat).

Bitmine sẽ tổ chức Đại Hội Thường Niên tại Wynn Las Vegas vào ngày 15 tháng 1 năm 2026. Công ty khuyến khích các cổ đông bỏ phiếu và tham dự Đại Hội Thường Niên trực tiếp. Thông tin chi tiết và chương trình nghị sự của Đại Hội Thường Niên như sau:

Đại Hội Thường Niên của Bitmine:

Địa điểm: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Thời gian: 12:00 trưa đến 15:00 chiều (giờ Thái Bình Dương – PST)

12:00 trưa đến 15:00 chiều (giờ Thái Bình Dương – PST) Chương trình nghị sự:

1. Bầu tám (8) giám đốc cho năm tới;

2. Phê duyệt bản sửa đổi điều lệ để tăng số lượng cổ phiếu phổ thông được phép phát hành;

3. Phê duyệt Kế Hoạch Khuyến Khích Tổng Hợp năm 2025; và

4. Phê duyệt, trên cơ sở tư vấn không ràng buộc, thỏa thuận thù lao đặc biệt dựa trên hiệu suất làm việc dành cho chủ tịch điều hành

Các cổ đông muốn tham dự trực tiếp Đại Hội Thường Niên phải đăng ký trước tại và làm theo hướng dẫn được cung cấp. Việc đăng ký phải được hoàn tất và gửi trước 11:59 đêm ngày 13 tháng Một năm 2026 theo giờ Miền Đông. Bỏ phiếu: Cổ đông có thể bỏ phiếu trực tiếp tại Đại Hội Thường Niên hoặc thông qua người đại diện, bất kể có tham dự Đại Hội Thường Niên hay không, bằng một trong các phương thức sau: Qua thư : Tất cả các cổ đông có tên trong sổ đăng ký đã nhận được bản sao giấy tờ ủy quyền của công ty đều có thể bỏ phiếu bằng cách đánh dấu, ký tên, ghi ngày tháng và gửi lại phiếu ủy quyền của mình. Qua điện thoại : Vui lòng gọi đến số điện thoại được ghi trên phiếu ủy quyền và làm theo hướng dẫn trong đoạn ghi âm. Bạn sẽ cần số kiểm soát có trên phiếu ủy quyền. Qua internet : Vui lòng truy cập https://AALvote.com/BMNR hoặc, nếu bạn nhận được bản in tài liệu ủy quyền, hãy quét mã QR trên phiếu ủy quyền. Bạn sẽ cần số kiểm soát có trên phiếu ủy quyền. Việc bỏ phiếu qua điện thoại và internet dành cho cổ đông có tên trong sổ đăng ký sở hữu đối với tất cả cổ phần sẽ kết thúc lúc 11:59 đêm, giờ Miền Đông, ngày 14 tháng Một năm 2026.

Cổ đông có thể bỏ phiếu trực tiếp tại Đại Hội Thường Niên hoặc thông qua người đại diện, bất kể có tham dự Đại Hội Thường Niên hay không, bằng một trong các phương thức sau: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Alliance Advisors theo số 1-855-206-1722 hoặc [email protected] Giờ Hoạt Động: Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00 sáng - 10:00 đêm theo giờ Miền Đông Thứ Bảy – Chủ Nhật: 10:00 sáng - 10:00 đêm theo giờ Miền Đông



Đại Hội Thường Niên sẽ được phát trực tiếp trên tài khoản X của Bitmine: https://x.com/bitmnr

Bạn xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://bitminetech.io/investor-relations/

Xem Thông Điệp của Chủ Tịch tại đây:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Để cập nhật thông tin, vui lòng đăng ký tại: https://bitminetech.io/contact-us/

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine là một Công Ty Mạng Lưới Bitcoin và Ethereum chú trọng tích lũy Tiền Mã Hóa để đầu tư dài hạn, bất kể được mua bằng hoạt động khai thác Bitcoin hay qua số tiền thu được từ các giao dịch huy động vốn. Các ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm Khai Thác Bitcoin, khai thác Bitcoin tổng hợp thông qua hoạt động tham gia khai thác Bitcoin, tỷ lệ băm dưới dạng một sản phẩm tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn và khai thác cho các công ty quan tâm đến việc kiếm doanh thu có mệnh giá Bitcoin và tư vấn chung về Bitcoin cho các công ty đại chúng. Bitmine hoạt động tại các khu vực có năng lượng giá rẻ ở Trinidad; Pecos, Texas; và Silverton, Texas.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này bao hàm các tuyên bố hình thành nên "tuyên bố mang tính dự báo". Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến tiến độ và thành tích đối với các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua và đặt cược ETH, giá trị dài hạn của Ethereum, bước tăng trưởng và tiến bộ liên tục của chiến lược kho tiền Ethereum của Công Ty và các lợi ích áp dụng cho Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm khả năng Bitmine bắt nhịp với công nghệ mới và nhu cầu thị trường biến động; khả năng Bitmine tài trợ cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động kho tiền Ethereum và các hoạt động kinh doanh được đề xuất trong tương lai của mình; môi trường cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của Bitmine; cũng như giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch ("SEC") vào ngày 21 tháng Mười Một năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov . Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

