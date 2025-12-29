Bitmine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,11 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 13,2 Milliarden US-Dollar betragen

Bitmine veröffentlicht Sonderbotschaft des Vorstandsvorsitzenden zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung

Die von Bitmine gestakte ETH beläuft sich auf 408.627, und die MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

Bitmine besitzt nun 3,41 % des ETH-Token-Angebots und hat damit zwei Drittel des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 13,2 Milliarden US-Dollar, darunter 4,11 Millionen ETH-Token, ein Gesamtbarbestand von 1,0 Milliarden US-Dollar und andere Kryptowährungsbestände

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

itmine ist die 47. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 980 Millionen US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

LAS VEGAS, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN:BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Gesamtbarvermögen + „Moonshots"-Bestände in Höhe von insgesamt 13,2 Milliarden US-Dollar hält.

Zum 28. Dezember um 18:00 Uhr ET umfassen die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 4.110.525 ETH zu einem Preis von 2.948 USD pro ETH (Coinbase), 192 Bitcoin (BTC) und eine Beteiligung in Höhe von 23 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,41 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Die Marktaktivität neigt dazu, sich zu verlangsamen, wenn wir in die letzten Wochen des Kalenderjahres vor den Feiertagen eintreten. Bitmine hat in der vergangenen Woche 44.463 ETH hinzugefügt, da wir weiterhin der weltweit größte Käufer von ETH mit „frischem Geld" sind", sagte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von Bitmine. „Die Verkäufe im Zusammenhang mit Steuerverlusten zum Jahresende drücken die Preise für Kryptowährungen und Kryptoaktien nach unten, wobei dieser Effekt in der Regel vom 26. bis zum 30. Dezember am stärksten ist. Wir navigieren daher unter Berücksichtigung dieser Tatsache durch die Märkte."

Bitmine veröffentlichte eine besondere Botschaft des Vorsitzenden ( Link ), in der die Aktionäre von Bitmine aufgefordert werden, vor der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 (die „Jahreshauptversammlung") ihre Stimme abzugeben. Es gibt vier wichtige Vorschläge, die das Unternehmen den Aktionären zur Zustimmung vorlegen möchte (siehe späterer Abschnitt). „Unser Unternehmen profitiert vom starken Engagement und der Unterstützung unserer Aktionäre, und diese vier wichtigen Vorschläge benötigen Ihre entscheidende Zustimmung, damit wir unseren strategischen Plan „Alchemie der 5 %" umsetzen können", sagte Tom Lee. „ Bitmine konzentriert sich weiterhin ausschließlich auf die Schaffung von Shareholder Value. Dies soll durch den akquisitorischen Erwerb von ETH pro Aktie, die Optimierung der Rendite und Erträge aus den ETH-Beständen sowie die strategische Investition der Bilanz in „Moonshots" und die Nutzung der starken Community und Marktposition des Unternehmens zur Generierung zusätzlicher Renditen erreicht werden.

Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung seines kommerziellen MAVAN (Made in America VAlidator Network) im Jahr 2026 hinarbeitet. Zum 28. Dezember 2025 belief sich die Gesamtmenge der von Bitmine gestakten ETH auf 408.627 (1,2 Milliarden US-Dollar bei einem Preis von 2.948 US-Dollar pro ETH). Dies ist ein Bruchteil der 4,11 Millionen ETH, die Bitmine hält. Der CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil ) beträgt 2,81 %. „Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beträgt die ETH-Staking-Gebühr 374 Millionen US-Dollar pro Jahr (bei einem CESR von 2,81 %) oder mehr als 1 Million US-Dollar pro Tag", erklärte Tom Lee.

Bitmines Krypto-Bestand gilt als die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries sowie als die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc. (MSTR), das 671 268 BTC im Wert von 59 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

„Wir machen weiterhin Fortschritte mit unserer Staking-Lösung namens The Made in America Validator Network (MAVAN). Dabei handelt es sich um eine ‚Best-in-Class' Lösung, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll",

Der GENIUS Act und das Project „Crypto" der SEC sind für Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die US-Maßnahme vom 15. August 1971, mit der Bretton Woods beendet und die Goldbindung des US-Dollar aufgehoben wurde, vor 54 Jahren. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Bitmine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Laut Daten von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 980 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 26. Dezember 2025) gehandelt und belegte damit Platz 47 in den USA, hinter Salesforce.com (Platz 46) und vor General Electric (Platz 48) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat Research).

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten. Das Unternehmen ermutigt seine Aktionäre, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Einzelheiten und die Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung finden Sie nachstehend:

Bitmines Annual Meeting:

Ort: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Zeitplan: 12:00 - 15:00 Uhr PST

12:00 - 15:00 Uhr PST Tagesordnung:

1. Wahl von acht (8) Vorstandsmitgliedern für das nächste Jahr;

2. Genehmigung der Satzungsänderung zur Erhöhung der Anzahl der genehmigten Stammaktien;

3. Genehmigung des Omnibus-Incentive-Plans 2025; und

4. Genehmigung der besonderen, erfolgsabhängigen Vergütungsregelung für den geschäftsführenden Vorsitzenden auf nicht bindender Beratungsbasis

Aktionäre, die persönlich an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter registrieren und die dort angegebenen Anweisungen befolgen. Die Registrierung muss spätestens am 13. Januar 2026 um 23:59 Uhr Eastern Time abgeschlossen und abgesendet werden. Abstimmen: Aktionäre können entweder persönlich bei der Jahreshauptversammlung oder per Vollmacht abstimmen, unabhängig davon, ob Sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen oder nicht, indem Sie eine der folgenden Methoden nutzen: Per E-Mail : Alle eingetragenen Aktionäre, die Papierexemplare der Vollmachtsunterlagen des Unternehmens erhalten haben, können ihre Stimme abgeben, indem sie ihre Vollmachtskarte markieren, unterschreiben, datieren und zurücksenden. Per Telefon : Bitte rufen Sie die auf Ihrer Vollmachtskarte angegebene Nummer an und befolgen Sie die Bandanweisungen. Sie benötigen die Kontrollnummer, die auf Ihrer Vollmachtskarte steht. Über das Internet : Gehen Sie zu https://AALvote.com/BMNR oder, falls Sie gedruckte Exemplare Ihrer Vollmachtsunterlagen erhalten haben, scannen Sie den QR-Code auf Ihrer Vollmachtskarte. Sie benötigen die Kontrollnummer, die auf Ihrer Vollmachtskarte steht. Die Telefon- und Internet-Abstimmungsmöglichkeiten für die eingetragenen Aktionäre aller Aktien werden am 14. Januar 2026 um 23:59 Uhr (Eastern Time) geschlossen.

Aktionäre können entweder persönlich bei der Jahreshauptversammlung oder per Vollmacht abstimmen, unabhängig davon, ob Sie an der Jahreshauptversammlung teilnehmen oder nicht, indem Sie eine der folgenden Methoden nutzen: Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Alliance Advisors unter 1-855-206-1722 oder [email protected] Betriebszeiten: Montag – Freitag: 9:00 – 10:00 Uhr EST Samstag – Sonntag: 10:00 – 10:00 Uhr EST



Die Jahreshauptversammlung wird auf dem X-Account von Bitmine per Livestream übertragen: https://x.com/bitmnr

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://bitminetech.io/investor-relations/

Die Nachricht des Vorsitzenden ist hier zu finden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine ist ein Bitcoin- sowie Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Krypto-Beständen als langfristige Anlage, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungstransaktionen erworben werden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Betriebe von Bitmine befinden sich in Regionen mit niedrigen Energiekosten in Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich der in Abschnitt „Risk Factors" des Form 10-K von Bitmine dargelegten Risiken, das am 21. November 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht wurde, sowie aller weiteren SEC-Einreichungen, jeweils in der von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

