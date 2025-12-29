Bitmine Immersion (BMNR) 宣佈 ETH 持倉達 411 萬枚代幣，加密貨幣及現金總資產達 132 億美元
29 12月, 2025, 22:19 CST
Bitmine 發佈關於即將舉行的股東週年大會之主席特別致辭
Bitmine 已質押 ETH 達 408,627 枚，MAVAN 質押解決方案如期於 2026 年第一季推出
Bitmine 現持有 ETH 代幣總供應量的 3.41%，邁向「5% 煉金術」目標的進程已完成三分之二
Bitmine 的加密貨幣、現金總額及「Moonshots」投資總計 132 億美元，當中包括 411 萬枚 ETH 代幣、10 億美元現金及其他加密資產持倉
Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日假拉斯維加斯永利酒店舉行股東週年大會
Bitmine 在每股加密貨幣資產淨值 (NAV) 的籌資增速及 BMNR 股票的高交易流動性方面，均領先加密貨幣國庫同業
Bitmine 是美國交易最活躍的第 47 大股票，日均成交額達 9.8 億美元（5 日平均值）。
Bitmine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas "Tom" Lee）的支持，以實現 Bitmine 收購 5% ETH 的目標
拉斯維加斯2025年12月29日 /美通社/ -- （美國紐約證券交易所：BMNR）Bitmine Immersion Technologies, Inc.（下稱「Bitmine」或「本公司」）是一家專注於長期投資及累積加密貨幣的比特幣和以太坊網絡公司，今日宣佈其加密貨幣、現金總額及「Moonshots」投資的總資產值達 132 億美元。
截至美東時間 12 月 28 日下午 6 時，公司持有的加密貨幣資產包括：4,110,525 枚 ETH（按 Coinbase 價格每枚 2,948 美元計算）、192 枚比特幣 (BTC)、價值 2,300 萬美元的 Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）（即「Moonshots」項目）股權，以及 10 億美元現金總額。Bitmine 目前持有 ETH 總供應量（1.207 億枚）的 3.41%。
「隨著步入曆年最後的假期週，市場活動往往放緩。然而，Bitmine 在過去一週增持了 44,463 枚 ETH，繼續成為全球 ETH 最大的『新資金』買家。」Bitmine 主席、Fundstrat 的 Thomas "Tom" Lee 表示，「年底與稅務虧損相關的拋售活動正壓低加密貨幣及加密資產股票的價格，這種效應往往在 12 月 26 日至 30 日期間最為顯著，因此我們在部署市場策略時已將此納入考量。」
Bitmine 發佈了一份「主席特別致辭」（連結），呼籲 Bitmine 股東在即將於 2026 年 1 月 15 日舉行的股東週年大會（下稱「週年大會」）前進行投票。公司希望股東批准 4 項關鍵提案（詳見後文）。「本公司受惠於股東的積極參與和支持，這 4 項關鍵提案需要你們投下關鍵的贊成票，方能讓我們實現『5% 煉金術』的戰略計劃。」Tom Lee 指出，「Bitmine 的唯一重心仍是創造股東價值，透過具增值效益地收購每股 ETH、優化 ETH 持倉的收益率和收入、策略性地將資產負債表投資於『Moonshots』項目，並利用公司強大的社群和市場地位來產生額外回報。」
Bitmine 目前正與 3 家質押服務供應商合作，並準備於 2026 年推出其商業 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。截至 2025 年 12 月 28 日，Bitmine 已質押的 ETH 總數為 408,627 枚（按每枚 2,948 美元計算，價值 12 億美元）。這僅佔 Bitmine 持有 411 萬枚 ETH 的一部分。CESR（綜合以太坊質押率，由 Quatrefoil 管理）目前為 2.81%。Tom Lee 表示：「按規模計算（當 Bitmine 的 ETH 通過 MAVAN 及其質押合作夥伴完全質押時），ETH 質押年收入將達 3.74 億美元（以 2.81% CESR 計算），即每日超過 100 萬美元。」
Bitmine 的加密貨幣持倉目前穩居以太坊企業持倉榜首，並為全球第二大加密貨幣企業資產庫，僅次於持有 671,268 枚 BTC（價值 590 億美元）的 Strategy Inc. (MSTR)。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。
Lee 續指：「我們在名為『美國製造驗證者網絡』(MAVAN) 的質押解決方案上持續取得進展。這將是提供安全質押基礎設施的頂級解決方案，預計於 2026 年初正式部署。」
《GENIUS法案》和美國證券交易委員會的加密計畫對 2025 年金融服務帶來變革影響，猶如 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日結束布雷頓森林體系和美元金本位制度。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。
現時，Bitmine 是美國交易最廣泛的股票之一。根據 Fundstrat 提供的數據，該股票的平均每日美元成交額達 9.8 億美元（截至 2025 年 12 月 26 日的 5 日平均值），於 5,704 隻美國上市股票中排名第 47 位。雖然落後於 Salesforce.com（排名第 46 位），但領先於 General Electric（排名第 48 位）（數據來源：statista.com 和 Fundstrat 研究）。
Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日在拉斯維加斯永利酒店舉行年度股東會議。公司鼓勵股東投票並親身出席此次線下週年大會。年會的詳情及議程如下：
Bitmine 股東週年大會：
- 地點： Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109
- 時間：太平洋標準時間 (PST) 下午 12:00 至 3:00
- 議程：
1. 推選八 (8) 名下一年度的董事；
2. 批准公司章程修訂，以增加法定普通股數量；
3. 批准 2025 年綜合獎勵計劃；及
4. 以非約束性諮詢基準，批准執行主席與績效掛鈎的特別薪酬安排
- 出席年會：欲親身出席年會的股東，必須透過 https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 預先登記，並遵從相關指示。登記必須於美東時間 2026 年 1 月 13 日晚上 11:59 前完成並提交。
- 會議當日，請準備於入口處出示入場券及附有照片的身份證明文件以供核實。如有任何疑問或在登記過程中需要協助，請電郵至 [email protected] 聯絡 Alliance Advisors。
- 投票：無論是否出席年會，股東可以使用以下方法之一在年會上親自投票，或透過代表委任投票：
- 郵寄：所有收到公司代表委任表格印刷本的登記股東，可填妥、簽署、註明日期並寄回委任表格以進行投票。
- 電話：請致電委任表格上列出的號碼，並遵從錄音指示。您將需要輸入委任表格上的控制編號。
- 互聯網：請瀏覽 https://AALvote.com/BMNR；如您收到委任表格印刷本，亦可掃描表格上的 QR 碼。您將需要輸入委任表格上的控制編號。
- 所有登記股東的電話及互聯網投票系統將於美東時間 2026 年 1 月 14 日晚上 11:59 關閉。
- 如有任何疑問或需要協助，請聯絡 Alliance Advisors，電話：
- 1-855-206-1722 或電郵：[email protected]
- 辦公時間：
- 星期一至星期五：美東時間上午 9 時至晚上 10 時
- 星期六至星期日：美東時間上午 10 時至晚上 10 時
年會將於 Bitmine 的 X 帳戶進行直播：https://x.com/bitmnr
2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://bitminetech.io/investor-relations/
如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：
https://www.bitminetech.io/chairmans-message
如欲收到最新消息，請於以下網站登記：https://bitminetech.io/contact-us/
關於 Bitmine
Bitmine 是一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密貨幣作長線投資，無論是透過我們的比特幣挖礦業務，還是透過集資交易的收益獲得。該公司業務範圍包括比特幣挖礦，即透過參與比特幣挖礦進行合成比特幣挖礦、將算力作為金融產品、為有意賺取比特幣計價收入的公司提供顧問和挖礦服務，並為上市公司提供一般比特幣顧問服務。Bitmine 的業務位於千里達、德州貝可斯和德州錫爾弗頓的低成本能源地區。
如欲了解更多詳情，請關注 X：
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat
https://x.com/bmnrintern
前瞻性陳述
本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。本文件特別載有該公司 ETH 收購和持有量方面目標的進展和實現、以太坊的長期價值、該公司以太坊財務策略的持續增長和進步，以及對該公司適用利益的前瞻性陳述。您評估該等前瞻性聲明時，應考慮各種因素，包括 Bitmine 跟上新科技和不斷變化市場需求的能力，Bitmine 為目前業務、以太坊財務營運與未來業務規劃融資的能力，Bitmine 業務的競爭環境，以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。
