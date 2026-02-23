Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Nắm Giữ Tới 4,423 Triệu Token ETH và Tổng Cộng 9,6 Tỷ USD Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt

Tính đến 17:00 ngày 22 tháng 2 năm 2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 4.422.659 ETH với giá 1.958 USD/ET (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), cổ phần 200 triệu USD trong Beast Industries, cổ phần 17 triệu USD trong Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (các khoản đầu tư mạo hiểm "moonshot") và tổng số tiền mặt là 691 triệu đô la. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 3,66% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Trong bối cảnh 'mùa đông tiền điện tử thu nhỏ' này, chúng tôi vẫn tiếp tục chú trọng thực hiện một cách có hệ thống chiến lược quản lý kho tiền và không ngừng mua thêm ETH, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận từ lượng ETH nắm giữ," Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch của Bitmine, cho biết.

"Chúng tôi đã thảo luận về chiến lược hoạt động này trong thông điệp mới nhất của Chủ Tịch (liên kết đến thông điệp của ông ấy ở đây). Trong khi giá tiền điện tử vẫn đang trên đà chạm đáy, ba yếu tố thúc đẩy cơ bản của Ethereum vẫn tiếp tục trở nên phổ biến: "(i) Phố Wall và những nỗ lực của họ trong việc mã hóa token; (ii) Trí tuệ nhân tạo (AI) và AI tác tử sử dụng chuỗi khối thông minh cho cả hoạt động thực thi cũng như thu thập thanh toán; và (iii) nền kinh tế sáng tạo mới nổi và mong muốn của họ sử dụng chuỗi khối để xác minh," Lee tiếp tục chia sẻ.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã mua 51.162 ETH," ông Lee nói thêm. "Bitmine vẫn không ngừng mua Ethereum, vì chúng tôi cho rằng đợt điều chỉnh giá này là một cơ hội hấp dẫn, trong bối cảnh các yếu tố cơ bản trở nên vững mạnh hơn. Theo quan điểm của chúng tôi, giá ETH không phản ánh đúng giá trị sử dụng cao và vai trò định hình tương lai ngành tài chính của ETH."

Tính đến ngày 22 tháng 2 năm 2026, tổng số ETH được khóa vào chuỗi khối của Bitmine đạt 3.040.483 (tương đương 6,0 tỷ USD với giá 1.958 USD/ETH). "Bitmine đã khóa vào chuỗi khối nhiều ETH hơn bất kỳ tổ chức nào khác trên thế giới. Ở quy mô lớn (khi toàn bộ ETH của Bitmine được khóa vào chuỗi khối thông qua MAVAN và các đối tác khóa vào chuỗi khối), phần thưởng khóa vào chuỗi khối ETH sẽ là 249 triệu USD mỗi năm (tính theo lợi suất BMNR 7 ngày là 2,89%)", ông Lee cho biết.

"Doanh thu khóa vào chuỗi khối hàng năm hiện đạt 171 triệu USD. Và 3,0 triệu ETH này chiếm khoảng 69% trong tổng số 4,4 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. CESR (Tỷ Lệ Khóa vào Chuỗi Khối Ethereum Tổng Hợp, do Quatrefoil quản lý) đạt 2,81%, trong khi hoạt động khóa vào chuỗi khối của Bitmine tạo ra lợi suất 7 ngày là 2,89% (quy đổi theo năm). Ông Lee tiếp tục: "Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong giải pháp khóa vào chuỗi khối mang tên Made in America Validator Network (MAVAN). Đây sẽ là giải pháp "tốt nhất trong phân khúc", cung cấp hạ tầng khóa vào chuỗi khối an toàn và dự kiến triển khai vào đầu năm dương lịch 2026. Bitmine hiện đang hợp tác với 3 nhà cung cấp dịch vụ khóa vào chuỗi khối trong quá trình Công Ty hướng tới việc ra mắt MAVAN vào năm 2026", ông Lee tiếp tục.

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho tiền Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), công ty sở hữu 717.131 BTC, trị giá 49 tỷ đô la. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Bitmine đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 0,7 tỷ USD (trung bình trong 5 ngày, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2026), xếp hạng thứ 165 tại Hoa Kỳ, sau Carnival Corp (xếp hạng thứ 164) và trước Northrup Grumman (xếp hạng thứ 166) trong số 5.704 cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ (statista.com và nghiên cứu của Fundstrat).

Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2025 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) hiện là công ty quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tham gia thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Dự kiến vào Quý 1 năm 2026, Công Ty sẽ chính thức ra mắt MAVAN (Made-in-America Validator Network) – hạ tầng khóa vào chuỗi khối chuyên biệt cho tài sản của Bitmine.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

