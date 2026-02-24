Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 4,423 miljoen ETH-tokens in bezit heeft en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contanten USD 9,6 miljard bedraagt.

Vanaf 22 februari 2026 om 18.00 uur ET bestaan de crypto-bezittingen van het bedrijf uit 4.422.659 ETH tegen een koers van USD 1958 per ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen USD in Beast Industries, een belang van USD 17 miljoen in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en een totale contante reserve van USD 691 miljoen. Bitmines ETH-bezit is 3,66% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Te midden van deze 'minicryptowinter' blijven we ons richten op de methodische uitvoering van onze schatkiststrategie en het gestaag verwerven van ETH, om zo het rendement op onze ETH-bezittingen te optimaliseren", aldus Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine.

"We hebben deze operationele strategie besproken in het laatste bericht van onze voorzitter (de link naar zijn bericht is hier). Terwijl cryptoprijzen hun respectievelijke dieptepunten proberen te vinden, blijven de drie fundamentele drijfveren voor Ethereum aan kracht winnen: (i) Wall Street en hun inspanningen voor tokenisering; (ii) AI en agentic-AI die slimme blockchains gebruiken voor zowel het uitvoeren als het innen van betalingen, en (iii) de opkomende creator-economie en hun wens om blockchains te gebruiken voor verificatie", vervolgde Lee.

"In de afgelopen week hebben we 51.162 ETH verworven", vervolgde Lee. "Bitmine koopt gestaag Ethereum bij, omdat we deze terugval aantrekkelijk vinden gezien de versterkende fundamentele factoren. Naar onze mening weerspiegelt de prijs van ETH niet het hoge nut van ETH en zijn rol als de toekomst van de financiën."

Op 22 februari 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 3.040.483 (USD 6,0 miljard bij een koers van USD 1958 per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan andere entiteiten in de wereld. Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingvergoeding USD 249 miljoen per jaar (uitgaande van een BMNR-rendement van 2,89% over 7 dagen)", verklaarde Tom Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu USD 171 miljoen. En deze 3,0 miljoen ETH is ongeveer 69% van de 4,4 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,81%, terwijl Bitmine's eigen staking-operaties een 7-daagse opbrengst van 2,89% (jaarlijks) genereerden. We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als het Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de beste oplossing in zijn klasse zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en in het begin van de kalender 2026 zal worden uitgerold. Bitmine werkt momenteel met drie stakingproviders terwijl het bedrijf zich richt op het onthullen van MAVAN in 2026," vervolgde Lee.

Bitmine crypto holding regeert als de #1 Ethereum-schatkist en #2 wereldwijde schatkist, achter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 717.131 BTC bezit ter waarde van USD 49 miljard. Bitmine blijft de grootste ETH-schatkist ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat heeft de voorraad een gemiddeld dagelijks dollarvolume van $ 0,7 miljard verhandeld (5-daags gemiddelde, vanaf vrijdag 20 februari 2026), met een rangorde van nr. 165 in de VS, achter Carnival Corp (rangorde nr. 164) en voor Northrup Grumman (rangorde nr. 166) onder 5704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsrails van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is het toonaangevende Ethereum Treasury-bedrijf ter wereld, dat een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en publieke marktdeelnemers. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%", zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikgemaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf zal MAVAN (Made in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-schatkiststrategie van het Bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het Bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-schatkistactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van Bitmines activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitminedossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

