Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4,423 millions de jetons, et que ses avoirs en crypto-monnaies et en liquidités atteignent 9,6 milliards de dollars

Au 22 février 2026 à 18h00 (heure de l'Est), les avoirs en crypto-monnaies de la Société se composent de 4 422 659 ETH à 1 958 $ par ETH (NASDAQ : COIN), 193 Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 17 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) ("moonshots") et une trésorerie totale de 691 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,66 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

« Au milieu de ce "mini-hiver cryptographique", nous continuons à nous concentrer sur l'exécution méthodique de notre stratégie de trésorerie et sur l'acquisition régulière d'ETH, ce qui nous permet d'optimiser le rendement de nos avoirs en ETH », a déclaré Thomas "Tom" Lee, président de Bitmine.

« Nous avons discuté de cette stratégie opérationnelle dans le dernier message de notre président (le lien vers ce message est ici). Alors que les prix des crypto-monnaies tentent de trouver leurs plus bas niveaux respectifs, les trois moteurs fondamentaux de l'Ethereum continuent de gagner du terrain : (i) Wall Street et ses efforts de tokenisation ; (ii) l'IA et l'IA agentique utilisant des blockchains intelligentes à la fois pour l'exécution et pour la collecte des paiements et (iii) l'économie émergente des créateurs et leur désir d'utiliser des blockchains à des fins de vérification », a poursuivi M. Lee.

« Au cours de la semaine écoulée, nous avons acquis 51 162 ETH », a ajouté M. Lee. « Bitmine continue d'accumuler de l'Ethereum, estimant que la correction actuelle est attrayante au vu de l'amélioration des fondamentaux. Selon nous, le prix de l'ETH ne reflète pas sa grande utilité ni son rôle dans l'avenir de la finance. »

Au 22 février 2026, le nombre total d'ETH mis en jeu par Bitmine s'élève à 3 040 483 (6,0 milliards de dollars à 1 958 dollars par ETH). « Bitmine a mis en jeu davantage d'ETH que d'autres entités dans le monde. À grande échelle (lorsque les avoirs en ETH de Bitmine sont entièrement mis en jeu par MAVAN et ses partenaires de staking), les récompenses pour le staking d'ETH s'élèvent à 249 millions de dollars par an (en utilisant un rendement BMNR de 2,89 % sur 7 jours) », a déclaré M. Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent aujourd'hui à 171 millions de dollars. Et ces 3,0 millions d'ETH représentent environ 69 % des 4,4 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administré par Quatrefoil) est de 2,81 %, tandis que les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,89 % (annualisé). Nous continuons de faire progresser notre solution de staking connue sous le nom de MAVAN (Made in America VAlidator Network). Il s'agira de la meilleure solution de sa catégorie, offrant une infrastructure de staking sécurisée, qui sera déployée au début de l'année 2026. Bitmine travaille actuellement avec 3 fournisseurs de staking alors que la Société s'apprête à dévoiler MAVAN en 2026 », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en crypto-monnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui possède 717 131 BTC évalués à 49 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. D'après les données de Fundstrat, le volume quotidien moyen de l'action est de 0,7 milliard de dollars (moyenne sur 5 jours, au 20 février 2026), ce qui la place au 165e rang aux États-Unis, derrière Carnival Corp (164e) et devant Northrup Grumman (166e) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

En 2025, le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission) représentent pour les services financiers une transformation comparable à celle provoquée par la décision américaine prise il y a 54 ans, le 15 août 1971, de mettre fin aux accords de Bretton Woods et à l'adossement du dollar à l'or. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici :

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

A propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, en s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le jalonnement et les mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de jalonnement dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

Pour plus de renseignements, suivez sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917966/Bitmine_Immersion__UPDATE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917967/Bitmine_Immersion__STAKING.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917968/Bitmine_Immersion__ALCHEMY.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg