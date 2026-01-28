Blokees trưng bày nhiều sản phẩm tại Spielwarenmesse 2026

THƯỢNG HẢI, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Từ ngày 27 đến 31 tháng 1, thương hiệu đồ chơi nhân vật lắp ráp Blokees đã góp mặt tại Spielwarenmesse 2026, trưng bày hệ sinh thái sản phẩm ngày càng mở rộng của mình tới cộng đồng người chơi trên toàn cầu. Tại một trong những hội chợ đồ chơi quốc tế hàng đầu thế giới, Blokees nhấn mạnh cam kết mang đến các sản phẩm đa dạng và hấp dẫn cho người chơi ở nhiều độ tuổi và sở thích khác nhau.

Tại triển lãm, Blokees đã giới thiệu hai danh mục sản phẩm chủ lực — Blokees Model Kits và Blokees Wheels — với hơn 240 sản phẩm thuộc hơn 10 dòng sản phẩm chính, bao gồm HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE và DaaLaMode.

Blokees cũng ra mắt các sản phẩm dựa trên những IP nổi tiếng toàn cầu như Transformers, EVANGELION, Jurassic World và Minions. Trong danh mục dành cho người tiêu dùng từ 6 đến 16 tuổi, các dòng HERO5 và HERO10 là những điểm nhấn chính, với các sản phẩm tiêu biểu bao gồm Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths và Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Bên cạnh đó, ba nhân vật từ Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Virgo Shaka, Gemini Saga và Pisces Aphrodite — đã chính thức ra mắt toàn cầu tại sự kiện.

Một màn ra mắt đáng chú ý khác là Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, với các nhân vật nổi tiếng như Roadbuster, Overlord, Ironfist và Breakdown, đồng thời lần đầu tiên giới thiệu chế độ máy bay cho nhân vật Overlord trong dòng Blokees Wheels.

Blokees tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm Champion dành cho người tiêu dùng từ 16 tuổi trở lên. Tại triển lãm, Blokees chính thức ra mắt Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man và Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), đưa IP trò chơi điện tử cổ điển của Nhật Bản đến gần hơn với những người hâm mộ hoài niệm. Công ty cũng ra mắt Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version, được phát triển nhằm kỷ niệm 40 năm ra đời của Saint Seiya.

Ngoài các sản phẩm phong phú, Blokees còn trưng bày 15 tác phẩm BFC xuất sắc toàn cầu đến từ Cuộc thi Sáng tạo BFC lần thứ 3 năm 2025 và cộng đồng BFC. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Cuộc thi Sáng tạo BFC lần thứ 4, bao gồm các mùa: Mùa bình minh (Season of Dawn), Mùa thức tỉnh (Season of Awakening), Mùa siêu việt (Season of Transcendence) và Mùa vô cực (Season of Infinity), đã chính thức được khởi động. Cuộc thi mới được nâng cấp hệ thống với ba khu vực tranh tài chính: Khu vực mới nổi, Khu vực sáng tạo và KHU VỰC TÔN VINH, nhằm mục đích thu hút thêm nhiều người chơi trên toàn thế giới tham gia sáng tạo BFC.

Trong thời gian tới, Blokees sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm đa dạng và vượt trội, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người chơi toàn cầu.

