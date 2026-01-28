Blokees представляет несколько продуктов на Spielwarenmesse 2026

ШАНХАЙ, 28 января 2026 г. /PRNewswire/ -- С 27 по 31 января бренд Assembly Character Toys Blokees появился на Spielwarenmesse 2026, демонстрируя свою расширяющуюся экосистему продуктов глобальным игрокам. На одной из ведущих международных ярмарок игрушек Blokees подчеркивает свою приверженность предоставлению разнообразных и привлекательных продуктов для игроков разных возрастов и интересов.

На выставке Blokees представили две основные категории — комплекты моделей Blokees и колеса Blokees, в которых представлено более 240 продуктов в более чем 10 основных продуктовых линейках, включая HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE и DaaLaMode.

Blokees также представили продукты, основанные на всемирно известных франшизах, таких как «Трансформеры», «ЕВАНГЕЛИОН», «Мир юрского периода» и «Миньоны». В своих предложениях для потребителей в возрасте от 6 до 16 лет линейки HERO5 и Hero10 были ключевыми, в том числе продукты Blokees Transformers Defend Series 6: War Behemoths и Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Кроме того, три персонажа из Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Virgo Shaka, Gemini Saga, and Pisces Aphrodite — дебютировали на выставке по всему миру.

Еще одним заметным дебютом стал Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, в котором представлены популярные персонажи, такие как Roadbuster, Overlord, Ironfist и Breakdown, и впервые вводится режим реактивного самолета для Overlord в линейке Blokees Wheels.

Blokees продолжает расширять свою серию Champion для потребителей в возрасте 16 лет и старше. На выставке Blokees официально представили Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man и Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), воплощая в жизнь классическую японскую франшизу видеоигру для ностальгирующих поклонников. Компания также впервые представила серию Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version, разработанную в честь 40-летия Saint Seiya.

За исключением обширных продуктов, Blokees также выставили 15 выдающихся глобальных работ BFC из 3-го конкурса BFC Creation Contest 2025 и сообщества BFC. С 1 января 2026 года официально стартовал 4-й конкурс BFC Creation Contest, который состоит из Сезона Рассвета, Сезона Пробуждения, Сезона Трансцендентности и Сезона Бесконечности. Новый конкурс модернизируется в своей системе тремя основными соревновательными зонами: Emerging Region, Creative Region и HONOR REGION, чтобы привлечь большее количество глобальных игроков для участия в создании BFC.

В будущем Blokees продолжит разрабатывать разнообразные и превосходные продукты, отвечающие потребностям глобальных игроков.

