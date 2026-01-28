Blokees prezentuje szereg produktów na targach Spielwarenmesse 2026

SZANGHAJ, 28 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 27-31 stycznia marka figurek do składania Blokees pojawiła się na targach Spielwarenmesse 2026, prezentując swoją rozbudowaną ofertę produktową odbiorcom z całego świata. Podczas jednej z wiodących międzynarodowych imprez targowych poświęconych zabawkom firma Blokees podkreśliła swoje zaangażowanie w dostarczanie różnorodnych i angażujących produktów dla użytkowników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

image

Na wystawie zaprezentowane zostały dwie główne kategorie produktów - zestawy modelarskie Blokees Model Kits i modele samochodów Blokees Wheels - obejmujące ponad 240 produktów z ponad 10 głównych linii produktowych, w tym HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE i DaaLaMode.

Ponadto firma Blokees zaprezentowała produkty nawiązujące do znanych na całym świecie licencji, takich jak Transformers, EVANGELION, Jurassic World i Minions. Wśród produktów przeznaczonych dla konsumentów w wieku od 6 do 16 lat szczególną uwagę przyciągały linie HERO5 i HERO10, wśród których znalazły się takie modele jak Blokees Transformers wersja Defend seria 6: Wojenne Behemoty oraz Blokees Transformers wersja Galaxy seria 9: Najciemniejsza godzina. Ponadto na targach zadebiutowały trzy postacie z kolekcji Blokees Rycerze Zodiaku wersja Galaxy seria 04: Złoty Rycerz 2 - Virgo Shaka, Gemini Saga i Pisces Aphrodite.

Kolejną godną uwagi premierą była seria Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, zawierająca popularne postacie, takie jak Roadbuster, Overlord, Ironfist i Breakdown i wprowadzająca po raz pierwszy tryb odrzutowy dla Overlorda w linii Blokees Wheels.

Firma Blokees nieustannie rozszerza swoją serię Champion przeznaczoną dla konsumentów w wieku powyżej 16 lat. Podczas wystawy oficjalnie zaprezentowała modele Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man oraz Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), ożywiając klasyczną japońską grę wideo dla nostalgicznych fanów. Firma zaprezentowała również model z kolekcji Blokees Rycerze Zodiaku - seria Champion: Plated Pegasus Seiya EX Version, który powstał z okazji 40. rocznicy Rycerzy Zodiaku.

Oprócz szerokiej gamy produktów, firma Blokees zaprezentowała również 15 wybitnych globalnych dzieł BFC z trzeciego konkursu BFC Creation Contest 2025 oraz społeczności BFC. Od 1 stycznia 2026 r. oficjalnie rozpoczęła się czwarta edycja konkursu BFC Creation Contest, składająca się z sezonów: Season of Dawn, Season of Awakening, Season of Transcendence i Season of Infinity. Nowy konkurs został ulepszony pod względem systemu i obejmuje trzy główne strefy rywalizacji: Emerging Region, Creative Region oraz HONOR REGION, mające na celu przyciągnięcie większej liczby uczestników z całego świata do tworzenia BFC.

Firma Blokees planuje nadal tworzyć różnorodne i wysokiej jakości produkty, które będą spełniać potrzeby klientów na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2871528/image.jpg