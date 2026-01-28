Blokees prezentuje szereg produktów na targach Spielwarenmesse 2026

News provided by

Blokees

Jan 28, 2026, 08:17 ET

SZANGHAJ, 28 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 27-31 stycznia marka figurek do składania Blokees pojawiła się na targach Spielwarenmesse 2026, prezentując swoją rozbudowaną ofertę produktową odbiorcom z całego świata. Podczas jednej z wiodących międzynarodowych imprez targowych poświęconych zabawkom firma Blokees podkreśliła swoje zaangażowanie w dostarczanie różnorodnych i angażujących produktów dla użytkowników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Continue Reading
image
image

Na wystawie zaprezentowane zostały dwie główne kategorie produktów - zestawy modelarskie Blokees Model Kits i modele samochodów Blokees Wheels - obejmujące ponad 240 produktów z ponad 10 głównych linii produktowych, w tym HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE i DaaLaMode.

Ponadto firma Blokees zaprezentowała produkty nawiązujące do znanych na całym świecie licencji, takich jak Transformers, EVANGELION, Jurassic World i Minions. Wśród produktów przeznaczonych dla konsumentów w wieku od 6 do 16 lat szczególną uwagę przyciągały linie HERO5 i HERO10, wśród których znalazły się takie modele jak Blokees Transformers wersja Defend seria 6: Wojenne Behemoty oraz Blokees Transformers wersja Galaxy seria 9: Najciemniejsza godzina. Ponadto na targach zadebiutowały trzy postacie z kolekcji Blokees Rycerze Zodiaku wersja Galaxy seria 04: Złoty Rycerz 2 - Virgo Shaka, Gemini Saga i Pisces Aphrodite.

Kolejną godną uwagi premierą była seria Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, zawierająca popularne postacie, takie jak Roadbuster, Overlord, Ironfist i Breakdown i wprowadzająca po raz pierwszy tryb odrzutowy dla Overlorda w linii Blokees Wheels.

Firma Blokees nieustannie rozszerza swoją serię Champion przeznaczoną dla konsumentów w wieku powyżej 16 lat. Podczas wystawy oficjalnie zaprezentowała modele Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man oraz Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), ożywiając klasyczną japońską grę wideo dla nostalgicznych fanów. Firma zaprezentowała również model z kolekcji Blokees Rycerze Zodiaku - seria Champion: Plated Pegasus Seiya EX Version, który powstał z okazji 40. rocznicy Rycerzy Zodiaku.

Oprócz szerokiej gamy produktów, firma Blokees zaprezentowała również 15 wybitnych globalnych dzieł BFC z trzeciego konkursu BFC Creation Contest 2025 oraz społeczności BFC. Od 1 stycznia 2026 r. oficjalnie rozpoczęła się czwarta edycja konkursu BFC Creation Contest, składająca się z sezonów: Season of Dawn, Season of Awakening, Season of Transcendence i Season of Infinity. Nowy konkurs został ulepszony pod względem systemu i obejmuje trzy główne strefy rywalizacji: Emerging Region, Creative Region oraz HONOR REGION, mające na celu przyciągnięcie większej liczby uczestników z całego świata do tworzenia BFC.

Firma Blokees planuje nadal tworzyć różnorodne i wysokiej jakości produkty, które będą spełniać potrzeby klientów na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2871528/image.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Blokees exhibe varios productos en Spielwarenmesse 2026

Blokees exhibe varios productos en Spielwarenmesse 2026

Del 27 al 31 de enero, la marca de juguetes de ensamblaje Blokees estuvo presente en la Spielwarenmesse 2026, exhibiendo su creciente gama de...
Blokees Exhibits Multiple Products at Spielwarenmesse 2026

Blokees Exhibits Multiple Products at Spielwarenmesse 2026

From January 27 to 31, Assembly Character Toys brand Blokees appeared at Spielwarenmesse 2026, exhibiting its expanding product ecosystem to a global ...
More Releases From This Source

Explore

Toys

Toys

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Trade Show News

Trade Show News

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics