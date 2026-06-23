Cision Ra Mắt Tính Năng Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI trong CisionOne, Giúp Các Nhóm PR Chuyển Phạm Vi Bao Phủ thành Hành Động

Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI giúp các chuyên gia truyền thông hiểu được câu chuyện đằng sau phạm vi bao phủ truyền thông, làm nổi bật các điểm chính và xác định những việc cần làm tiếp theo

CHICAGO, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cision, một công ty hàng đầu thế giới về thông tin người tiêu dùng và truyền thông, hôm nay đã công bố ra mắt Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI, một tính năng mới trong nền tảng CisionOne đã từng đoạt giải thưởng của mình.

AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage. AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands.

Được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của PR, Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI giúp các nhóm truyền thông nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của phạm vi bao phủ truyền thông, những câu chuyện nào đang nổi lên và những hành động cần thực hiện tiếp theo. Tính năng nêu bật các chủ đề chính trong phạm vi bao phủ và đưa ra các đề xuất được tinh chỉnh phù hợp cho các bước tiếp theo, bối cảnh hóa phân tích trong tương quan với các mục tiêu cụ thể của nhóm, giúp họ nhanh chóng chuyển từ báo cáo sang đề xuất.

Lần ra mắt này diễn ra vào thời điểm rất quan trọng đối với các nhóm PR. Các chuyên gia truyền thông đang phải quản lý nhiều tín hiệu hơn bao giờ hết, từ các lượt đề cập trên phương tiện truyền thông và các báo cáo về cảm xúc cho đến các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, tin tức nóng hổi và hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Nhưng nhiều dữ liệu hơn không phải lúc nào cũng dẫn đến minh bạch hơn. Nhiều đội ngũ vẫn đang vật lộn với cùng một câu hỏi: Toàn bộ phạm vi bao phủ này thực sự có ý nghĩa gì, và chúng ta nên làm gì tiếp theo?

Mặc dù việc tóm tắt thông tin nhờ khả năng của AI giúp xử lý lượng lớn thông tin dễ dàng hơn, nhưng nhiều công cụ vẫn cho ra kết quả quá chung chung hoặc thiếu chi tiết, không thể hỗ trợ việc ra quyết định thực tế. Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI giải quyết thiếu sót này bằng cách đưa ra góc nhìn chuyên sâu không chỉ toàn diện mà còn phù hợp với các ưu tiên cụ thể.

Đồng thời, theo Báo Cáo Inside PR năm 2026 của Cision, các nhóm PR đang chịu áp lực lớn hơn trong năm nay để đạt được kết quả tốt hơn bất chấp ngân sách eo hẹp và nguồn lực ít hơn. Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI giúp giải quyết thách thức này bằng cách giảm thời gian các nhóm dành cho việc diễn giải thủ công phạm vi bao phủ và giúp họ nhanh chóng chuyển từ báo cáo sang đề xuất.

"Các nhóm PR hiện có nhiều quyền truy cập vào dữ liệu hơn bao giờ hết, nhưng dữ liệu thiếu minh bạch chỉ càng gây thêm nhiễu loạn", Amy Jones, Giám Đốc Tiếp Thị của Cision, cho biết. "Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI giúp các nhóm hiểu được câu chuyện đằng sau phạm vi bao phủ của họ, xác định những câu chuyện quan trọng và hành động tự tin hơn. Mục tiêu là giúp những chuyên gia truyền thông dành ít thời gian hơn để giải mã thông tin và dành nhiều thời gian hơn để tư vấn cho doanh nghiệp."

Với tính năng Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI, người dùng có thể xem xét phạm vi bao phủ xoay quanh một chủ đề, thương hiệu, chiến dịch hoặc đối thủ cạnh tranh đã chọn và nhanh chóng thấy được những câu chuyện, chủ đề và yếu tố chính đang định hình cuộc thảo luận. Tính năng này sau đó sẽ đưa ra các đề xuất – được tinh chỉnh phù hợp với các mục tiêu và ưu tiên cụ thể – để giúp các nhóm quyết định nơi cần phản hồi, nội dung nên nhấn mạnh và mảng cần thêm hành động.

Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI được thiết kế để hỗ trợ các đội ngũ PR hiện đại:

Hiểu rõ hơn câu chuyện ở quy mô lớn hơn đằng sau phạm vi bao phủ truyền thông

Nêu bật những điểm mấu chốt về thương hiệu, khách hàng và đối thủ cạnh tranh - ngay lập tức

Biến lượng thông tin khổng lồ thành góc nhìn chuyên sâu và hành động tự tin

Chuyển từ báo cáo dữ liệu sang tư vấn về những điều nên làm tiếp theo

Một Cột Mốc trong Bước Phát Triển AI của Cision

Việc ra mắt tính năng Phân Tích Phạm Vi Bao Phủ bằng AI là một phần trong khoản đầu tư liên tục của Cision vào các quy trình truyền thông được hỗ trợ bằng AI. Bằng cách kết hợp giám sát, phân tích, báo cáo và hành động trong một nền tảng duy nhất, CisionOne giúp các nhóm PR và truyền thông hiểu rõ các tín hiệu quan trọng và hành động tự tin hơn.

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Giới thiệu về Cision

Cision là công ty hàng đầu thế giới về giải pháp thông tin, tương tác và truyền thông dành cho người tiêu dùng và truyền thông. Chúng tôi trang bị cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, tiếp thị và truyền thông xã hội những công cụ họ cần để thành công trong thế giới dữ liệu ngày nay. Với chuyên môn sâu rộng, các mối quan hệ đối tác dữ liệu độc quyền và các sản phẩm đoạt giải thưởng, bao gồm CisionOne, Brandwatch, Trajaan và PR Newswire, chúng tôi tạo điều kiện cho hơn 75.000 công ty và tổ chức, trong đó có 84% thuộc Fortune 500, tiếp cận và tìm hiểu hai chiều với những đối tượng người đọc mà họ coi trọng nhất.

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