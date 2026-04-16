CEO Ben Zhou của Bybit nói về niềm tin, AI và nền tảng tài chính mới tại Paris Blockchain Week 2026

DUBAI, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 16 tháng 4 năm 2026 / PRNewswire/ -- Điều gì cần thiết để xây dựng một hệ thống tài chính mà hàng tỷ người có thể tin tưởng — và hầu như không nhận thấy sự hiện diện của nó?

Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit, speaks with Brian McGleenon of BeInCrypto during a fireside chat at Paris Blockchain Week 2026 on April 15, 2026. (PRNewsfoto/Bybit)

Câu hỏi này đã định hình nội dung của buổi tọa đàm với chủ đề "Niềm tin, Công nghệ và Chuyển đổi: Xây dựng nền tảng tài chính mới cho nền kinh tế token hóa", nơi Co-founder kiêm CEO của Bybit, Ben Zhou, xuất hiện trên sân khấu tại Paris Blockchain Week 2026 để phác họa về một tương lai trong đó tài chính trở nên thông minh hơn, dễ tiếp cận hơn và cuối cùng là vô hình.

Thay vì tập trung vào các chu kỳ giá hay xu hướng ngắn hạn, ông Ben Zhou đã định hình chương tiếp theo của ngành sẽ là một cuộc tái thiết căn bản hạ tầng tài chính — được thúc đẩy bởi sự hội tụ của trí tuệ nhân tạo, tài sản có thể lập trình và sự rõ ràng về mặt pháp lý.

Từ giao diện đến trí tuệ nhân tạo: Sự trỗi dậy của tài chính dựa trên tác nhân

Ông Ben Zhou đã thách thức quan điểm truyền thống về cách người dùng tương tác với các nền tảng tài chính. Trong tương lai, ông gợi ý, người dùng thậm chí có thể không cần trực tiếp tương tác với nền tảng.

"Chúng tôi đã giới thiệu các tài khoản tác nhân AI, cho phép khách hàng tạo các tài khoản phụ để AI tự tương tác, triển khai chiến lược và truy cập dữ liệu thị trường", ông Ben Zhou cho biết. "Thanh toán do tác nhân thực hiện đang trở thành một xu hướng lớn — và chúng ta mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu".

Thay vì tự dò dẫm trên thị trường, người dùng có thể giao phó các tác vụ cho tác nhân AI — những hệ thống có khả năng hiểu dữ liệu, đưa ra quyết định và tối ưu hóa kết quả theo thời gian thực. Hiện tại, các ứng dụng này chủ yếu tập trung vào phân tích và truy cập dữ liệu. Nhưng trong tương lai, chúng có thể tái định nghĩa chính cách thức thực thi giao dịch.

Hàm ý của điều này là rất sâu sắc: giao diện sẽ biến mất, và trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế vị trí đó.

Sự chuyển đổi âm thầm của ngành tài chính

Trong khi phần lớn sự chú ý của truyền thông vẫn xoay quanh "tiền mã hóa", ông Ben Zhou chỉ ra rằng một sự chuyển dịch âm thầm hơn nhưng có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn đã và đang diễn ra.

Các tổ chức tài chính truyền thống không tham gia lĩnh vực này thông qua đầu cơ — họ đang tích hợp blockchain như là cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, stablecoin đang nổi lên như một cầu nối, giúp thanh toán nhanh hơn, quyết toán hiệu quả hơn và tiếp cận thanh khoản toàn cầu.

Ông Ben Zhou cũng lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, các tổ chức này đang xây dựng trên nền tảng hạ tầng vận hành tiền mã hóa mà không cần gắn mình với chính thuật ngữ đó.

Điều này báo hiệu một bước ngoặt: tiền mã hóa không còn là một hệ thống thay thế — nó đang dần trở thành một phần của nền tảng cốt lõi.

Niềm tin mới là sản phẩm thực sự

Theo ông Ben Zhou, rào cản mang tính quyết định — đồng thời cũng là cơ hội — không nằm ở công nghệ, mà ở niềm tin.

"Khuôn khổ pháp lý đã trở nên rõ ràng hơn đáng kể trong những năm gần đây. Những khu vực pháp lý như UAE đang dẫn đầu khi chủ động chào đón đổi mới và cung cấp các lộ trình phát triển có cấu trúc rõ ràng".

Từ cách tiếp cận bài bản của Châu Âu đến lập trường đang dần hoàn thiện tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, sự rõ ràng về pháp lý không còn là rào cản — nó đang trở thành một chất xúc tác.

Khi các quy định được củng cố, các tổ chức sẽ tham gia. Và khi các tổ chức tham gia, hệ thống sẽ dần trưởng thành.

Một hệ thống vận hành vô hình

Ông Ben Zhou kết thúc bằng một quan điểm tái định hình mục tiêu cuối cùng của ngành:

Đây không phải là việc thay thế các hệ thống tài chính hiện hữu, mà là nâng cấp chúng. Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng hạ tầng giúp các dịch vụ tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn, hiệu quả hơn và trực quan hơn đối với người dùng toàn cầu".

Theo ông, trạng thái cuối cùng không phải là một thế giới nơi người dùng phải nghĩ về blockchain, ví hay thậm chí là nền tảng — mà là nơi các dịch vụ tài chính vận hành một cách đơn giản, được tích hợp liền mạch vào đời sống hằng ngày.

Trong tương lai đó, niềm tin được tích hợp sẵn trong hệ thống, trí tuệ nhân tạo vận hành âm thầm, và công nghệ dần trở nên vô hình.

