Bybit.eu mở rộng dịch vụ tại Châu Âu sau khi Bybit Payments GmbH được cấp giấy phép Tổ chức tiền điện tử

Giấy phép này sẽ hỗ trợ các dịch vụ thanh toán và tiền điện tử (e-money) được quản lý trên nền tảng Bybit.eu, bên cạnh các dịch vụ tài sản mã hóa.

VIENNA, ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bybit.eu hôm nay thông báo Bybit Payments GmbH đã được Cơ quan Thị trường Tài chính Áo (FMA) cấp giấy phép Tổ chức tiền điện tử (EMI).

Bybit Payments GmbH sẽ cung cấp các dịch vụ thanh toán và tiền điện tử được quản lý thông qua nền tảng Bybit.eu. Trong khi đó, các dịch vụ tài sản mã hóa trên cùng nền tảng được cung cấp riêng bởi Bybit EU GmbH, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa của Áo đã được cấp phép theo Quy định về thị trường tài sản mã hóa (MiCAR) từ tháng 5 năm 2025.

Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, hai pháp nhân tại Áo này có các giấy phép quản lý và trách nhiệm riêng biệt. Bybit EU GmbH được cấp phép theo MiCAR để cung cấp các dịch vụ tài sản mã hóa, trong khi Bybit Payments GmbH sở hữu giấy phép EMI để cung cấp các dịch vụ thanh toán và tiền điện tử. Các dịch vụ của hai đơn vị sẽ được tích hợp trên nền tảng Bybit.eu nhằm mang đến trải nghiệm tích hợp hơn cho khách hàng tại Châu Âu.

"Châu Âu đang thiết lập chuẩn mực toàn cầu về cách các tài sản số và dịch vụ tài chính có thể cùng phát triển theo quy định rõ ràng", Georg Harer, Giám đốc điều hành của Bybit EU GmbH và Bybit Payments GmbH cho biết.

"Giấy phép EMI được cấp cho Bybit Payments GmbH là một cột mốc quan trọng trong cam kết dài hạn của chúng tôi đối với thị trường Châu Âu. Cùng với giấy phép MiCAR mà Bybit EU GmbH đang sở hữu, hai giấy phép này tạo nên những nền tảng pháp lý bổ trợ cho nhau, góp phần kết nối tài sản mã hóa, thanh toán và các dịch vụ tài chính thường nhật thông qua nền tảng Bybit.eu".

Giấy phép EMI cung cấp cho Bybit Payments GmbH cơ sở pháp lý cho các năng lực thanh toán trong tương lai, có thể bao gồm thanh toán giữa cá nhân với cá nhân, dịch vụ tiền điện tử, Xác thực khách hàng mạnh, chức năng ngân hàng mở, giải pháp thanh toán cho đơn vị chấp nhận thanh toán và các sáng kiến liên quan đến thẻ trong tương lai, khi các dịch vụ này được triển khai phù hợp với yêu cầu hiện hành.

"Giấy phép này cho phép Bybit Payments GmbH xây dựng các năng lực thanh toán được quản lý nhằm bổ trợ cho các dịch vụ tài sản mã hóa do Bybit EU GmbH cung cấp. Việc duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa hai pháp nhân được quản lý là nguyên tắc cơ bản. Mỗi pháp nhân sẽ cung cấp các dịch vụ trong phạm vi giấy phép của mình, trong khi khách hàng vẫn có thể truy cập các dịch vụ đó thông qua nền tảng Bybit.eu", Bernhard Krick, Giám đốc điều hành của Bybit Payments GmbH cho biết.

Giấy phép EMI cũng sẽ hỗ trợ Bybit Payments GmbH trong việc phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các đối tác doanh nghiệp, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng thanh toán của bên thứ ba theo thời gian.

Thông tin chi tiết hơn, bao gồm thời điểm ra mắt các sản phẩm cụ thể cũng như chi tiết về việc triển khai trên toàn Châu Âu, sẽ được công bố trong thời gian tới.

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Giới thiệu về Bybit EU

Bybit.eu là nền tảng tại Châu Âu, thông qua đó các dịch vụ được cung cấp bởi các pháp nhân Bybit được quản lý riêng biệt.

Bybit EU GmbH là nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá của Áo được cấp phép theo MiCAR. Công ty cung cấp các dịch vụ tài sản mã hóa cho khách hàng trên toàn Khu vực Kinh tế Châu Âu, ngoại trừ Malta, thông qua nền tảng Bybit.eu.

Bybit EU GmbH được cấp phép để cung cấp các dịch vụ:

lưu ký và quản lý tài sản mã hóa thay mặt khách hàng;

trao đổi tài sản mã hoá lấy tiền;

trao đổi giữa các tài sản mã hoá khác nhau;

phân phối tài sản mã hoá; và

chuyển giao tài sản mã hóa thay mặt khách hàng.

Bybit EU GmbH không vận hành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa và không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.

Bybit Payments GmbH là tổ chức tiền điện tử của Áo được FMA cấp phép. Công ty sẽ cung cấp các dịch vụ thanh toán và tiền điện tử được quản lý thông qua nền tảng Bybit.eu khi các dịch vụ này được triển khai.

Các dịch vụ của Bybit EU GmbH và Bybit Payments GmbH tuân theo phạm vi giấy phép quản lý tương ứng, các điều khoản và điều kiện hiện hành, cũng như khả năng cung cấp tại từng khu vực pháp lý có liên quan.

Liên hệ truyền thông: [email protected]

Website: www.bybit.eu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn đầu tư hoặc đề nghị mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây phải tuân theo luật và quy định hiện hành tại các khu vực pháp lý có liên quan và có thể không được cung cấp ở một số khu vực nhất định.

SOURCE Bybit