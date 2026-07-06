Bệnh nhân quốc tế đầu tiên trên thế giới bắt đầu điều trị bằng liệu pháp CAR-T dành cho khối u rắn mới được phê duyệt tại Trung tâm Ung thư Quốc tế Jiahui

THƯỢNG HẢI, ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trung tâm Ung thư Quốc tế Jiahui (JICC) đã tiếp nhận bệnh nhân quốc tế đầu tiên trên thế giới bắt đầu điều trị bằng Satri-cel, liệu pháp CAR-T đầu tiên trên thế giới được phê duyệt để điều trị khối u rắn, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong việc mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu đối với những đổi mới mới nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực điều trị ung thư.

Josh, bệnh nhân 59 tuổi đến từ New Zealand mắc ung thư dạ dày tá tràng giai đoạn tiến triển, đã đến Thượng Hải sau khi các lựa chọn điều trị thông thường tại quê nhà ngày càng trở nên hạn chế. Sau khi kết quả xét nghiệm dấu ấn sinh học xác nhận dương tính với Claudin 18.2 và âm tính với HER2, ông được xác định đủ điều kiện để điều trị bằng Satri-cel, hiện mới chỉ có mặt tại Trung Quốc.

Sau quá trình đánh giá đa chuyên khoa và lập kế hoạch điều trị tại JICC, Josh đã hoàn tất thành công quy trình tách bạch cầu. Các tế bào CAR-T của ông hiện đang được đưa vào quy trình bào chế, trong khi quá trình truyền tế bào trở lại dự kiến sẽ diễn ra trong những tuần tới.

Cột mốc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc phê duyệt Satri-cel, liệu pháp CAR-T đầu tiên trên thế giới được cấp phép để điều trị khối u rắn. Liệu pháp này thể hiện một bước tiến quan trọng trong liệu pháp miễn dịch tế bào, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong đổi mới điều trị ung thư trên phạm vi toàn cầu.

Là một trong những trung tâm ung thư quốc tế hàng đầu của Trung Quốc, JICC đã điều trị cho các bệnh nhân sử dụng liệu pháp CAR-T đến từ nhiều khu vực trên thế giới và đang ngày càng trở thành cửa ngõ giúp bệnh nhân quốc tế mong muốn tiếp cận các liệu pháp điều trị ung thư đổi mới được phát triển tại Trung Quốc.

"Việc phê duyệt Satri-cel đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ đối với các bệnh nhân mắc ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển mà còn đối với tương lai của ngành ung thư trên toàn thế giới", Bác sĩ Linli Xuan, Trưởng khoa Ung thư Nội khoa tại Trung tâm Ung thư Quốc tế Jiahui cho biết. "Chúng tôi vinh dự khi bệnh nhân quốc tế đầu tiên trên thế giới đã lựa chọn JICC để thực hiện liệu pháp điều trị mang tính đột phá này. Khi các liệu pháp đổi mới được phát triển tại Trung Quốc tiếp tục nhận được sự công nhận của quốc tế, chúng tôi đang chứng kiến sự quan tâm ngày càng lớn từ các bệnh nhân trên khắp thế giới mong muốn tiếp cận những tiến bộ này. Cam kết của chúng tôi là kết hợp các liệu pháp điều trị tiên tiến nhất với mô hình chăm sóc đa chuyên khoa liền mạch và dịch vụ hỗ trợ chuyên trách dành cho bệnh nhân quốc tế".

Trung tâm Ung thư Quốc tế Jiahui cung cấp các dịch vụ điều trị ung thư toàn diện, bao gồm ung thư nội khoa, ung thư ngoại khoa, xạ trị ung thư, y học chính xác và các liệu pháp tế bào tiên tiến. Thông qua mô hình chăm sóc đa chuyên khoa và Văn phòng Bệnh nhân Quốc tế chuyên trách, JICC hỗ trợ bệnh nhân trên toàn thế giới trong việc đánh giá hồ sơ y tế, tư vấn chuyên khoa, điều phối đa ngôn ngữ, xây dựng kế hoạch điều trị, hỗ trợ các vấn đề hậu cần và chăm sóc liên tục sau điều trị.

Xem thông tin chi tiết tại đây: jiahui.com/en/news/216

Thông tin liên hệ Trung tâm Ung thư Quốc tế Jiahui:

Email: [email protected]

WhatsApp: +852 4619 1904

WeChat: Jiahui-GSN

SOURCE Jiahui Health