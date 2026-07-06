ศูนย์มะเร็งนานาชาติเจียฮุย ประเดิมรักษาผู้ป่วยต่างชาติรายแรกของโลก ด้วยนวัตกรรม CAR-T รักษาโรคมะเร็งก้อนที่เพิ่งได้รับการอนุมัติ
News provided byJiahui Health
06 Jul, 2026, 20:39 CST
เซี่ยงไฮ้, 6 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ศูนย์มะเร็งนานาชาติเจียฮุย (Jiahui International Cancer Center หรือ JICC) ประกาศความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการต้อนรับผู้ป่วยต่างชาติรายแรกของโลก ที่เข้ารับการรักษาด้วย Satri-cel ซึ่งเป็นนวัตกรรม CAR-T ตัวแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเพื่อใช้รักษามะเร็งก้อน นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันให้นานาชาติได้เข้าถึงนวัตกรรมล่าสุดของจีนในด้านวิทยาการมะเร็ง
คุณ Josh ผู้ป่วยวัย 59 ปี จากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระยะลุกลาม ได้ตัดสินใจเดินทางมายังนครเซี่ยงไฮ้ หลังจากทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานในประเทศของตนเริ่มมีข้อจำกัด โดยผลการตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพยืนยันผล Claudin 18.2 เป็นบวก และ HER2 เป็นลบ ซึ่งตรงตามเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาด้วย Satri-cel ซึ่งในปัจจุบันมีเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น
หลังทีมงานสาขาต่าง ๆ ที่ศูนย์ JICC ได้ตรวจประเมินและวางแผนการรักษาเป็นอันแล้วเสร็จ คุณ Josh ก็ได้ผ่านขั้นตอนในการกรองเอาเม็ดเลือดขาวออก โดยในขณะนี้เซลล์ CAR-T ของผู้ป่วยได้เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว และมีกำหนดการที่จะฉีดเซลล์กลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่จีนได้อนุมัติให้นำ Satri-cel ไปใช้ได้ ซึ่งเป็นนวัตกรรม CAR-T ตัวแรกของโลกที่ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาโรคมะเร็งก้อน โดยการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญครั้งใหญ่ของวงการภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดเซลล์ ทั้งยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทอันโดดเด่นของจีน ในการพัฒนานวัตกรรมวิทยาการรักษามะเร็งในระดับสากล
JICC เป็นหนึ่งในศูนย์มะเร็งระดับนานาชาติชั้นนำของจีน โดยได้เข้ามามีส่วนดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดด้วย CAR-T มาแล้วมากมายหลายภูมิภาคทั่วโลก และกำลังก้าวขึ้นเป็นประตูบานสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากนานาประเทศได้เข้าถึงนวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งอันล้ำสมัยที่คิดค้นพัฒนาขึ้นในประเทศจีน
"การอนุมัติใช้ Satri-cel ได้นั้นถือเป็นหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอนาคตของวงการมะเร็งทั่วโลกด้วย" ดร. Linli Xuan หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งนานาชาติเจียฮุย กล่าว "เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยต่างชาติรายแรกของโลกรายนี้ มอบความไว้วางใจเลือกเข้ารับการรักษาอันก้าวล้ำนี้กับศูนย์ JICC และในขณะที่นวัตกรรมการรักษาที่คิดค้นขึ้นในจีนเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับสากล เราจึงพบว่ามีผู้ป่วยจากทั่วโลกให้ความสนใจเดินทางมาเปิดรับโอกาสการรักษาที่ทันสมัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเรามีความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมการรักษาขั้นสูง มารวมเข้ากับการดูแลอย่างเป็นระบบโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมบริการสนับสนุนผู้ป่วยต่างชาติอย่างใกล้ชิด"
ทั้งนี้ ศูนย์มะเร็งนานาชาติเจียฮุยมุ่งมั่นมอบบริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา รังสีรักษา การแพทย์แม่นยำ ตลอดจนนวัตกรรมเซลล์บำบัดขั้นสูง JICC บูรณาการดูแลรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีสำนักงานบริการผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะ จึงพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่การประเมินประวัติการรักษา การให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การประสานงานในภาษาต่าง ๆ การวางแผนการรักษา รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
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SOURCE Jiahui Health
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