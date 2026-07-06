Pesakit Antarabangsa Pertama Dunia Mulakan Rawatan dengan Terapi CAR-T Tumor Pepejal yang Baru Diluluskan di Pusat Kanser Antarabangsa Jiahui

SHANGHAI, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pusat Kanser Antarabangsa Jiahui (JICC) telah menerima pesakit antarabangsa pertama di dunia bagi memulakan rawatan menggunakan Satri-cel, terapi CAR-T pertama yang diluluskan di dunia untuk tumor pepejal, sekali gus menandakan satu pencapaian bersejarah dalam memperluas akses global kepada inovasi onkologi yang terkini dari China.

Josh, seorang pesakit berusia 59 tahun dari New Zealand yang menghidap kanser gastroduodenum tahap lanjut, telah datang ke Shanghai setelah pilihan rawatan konvensional di negara asalnya menjadi semakin terhad. Selepas menjalani ujian biopenanda yang mengesahkan kepositifan Claudin 18.2 dan kenegatifan HER2, beliau dianggap layak menerima rawatan Satri-cel, yang ketika ini hanya tersedia di China.

Selepas menjalani penilaian berbilang disiplin serta perancangan rawatan di JICC, Josh berjaya menyelesaikan prosedur leukaferesis. Sel-sel CAR-T beliau kini telah memasuki proses pengeluaran, dengan prosedur reinfusi dijadualkan dibuat dalam beberapa minggu akan datang.

Pencapaian penting ini dilakar hanya beberapa hari selepas kelulusan yang diberikan oleh China untuk Satri-cel, terapi CAR-T pertama di dunia yang diluluskan untuk rawatan tumor pepejal. Terapi ini mewakili kemajuan besar dalam bidang imunoterapi selular, sekali gus menyerlahkan lagi peranan China yang semakin meningkat dalam inovasi onkologi global.

Sebagai salah sebuah pusat kanser antarabangsa terkemuka China, JICC sudahpun merawat pesakit CAR-T dari pelbagai wilayah di dunia dan semakin memainkan peranan sebagai pintu masuk bagi pesakit antarabangsa yang ingin mendapatkan akses kepada terapi kanser inovatif yang dibangunkan di China.

"Kelulusan Satri-cel merupakan satu pencapaian bersejarah bukan sahaja untuk pesakit yang menghidap kanser gastrik tahap lanjut, malah juga untuk masa depan onkologi di seluruh dunia," kata Dr. Linli Xuan, Ketua Onkologi Perubatan di Pusat Kanser Antarabangsa Jiahui. "Kami berbesar hati kerana pesakit antarabangsa pertama di dunia telah memilih JICC untuk menerima rawatan perintis ini. Seiring dengan terapi inovatif yang dibangunkan di China yang terus mendapat pengiktirafan antarabangsa, kami menyaksikan minat yang semakin meningkat daripada pesakit di seluruh dunia untuk mendapatkan akses kepada kemajuan ini. Komitmen kami adalah untuk menggabungkan terapi termaju dengan penjagaan pelbagai disiplin yang lancar dan sokongan pesakit antarabangsa yang khusus."

Pusat Kanser Antarabangsa Jiahui menawarkan perkhidmatan onkologi komprehensif yang merangkumi onkologi perubatan, onkologi pembedahan, onkologi radiasi, perubatan jitu serta terapi selular termaju. Melalui model penjagaan berbilang disiplin dan Pejabat Pesakit Antarabangsa khusus, JICC menyokong pesakit dari seluruh dunia menerusi semakan rekod perubatan, rundingan pakar, penyelarasan pelbagai bahasa, perancangan rawatan, bantuan logistik dan rawatan susulan yang berterusan.

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SOURCE Jiahui Health