BỘ SƯU TẬP "TWINKLE TWINKLE SWEET POP GELATO" CỦA POP MART ĐỔ BỘ LAZADA VỚI LOẠT ƯU ĐÃI ĐỘC QUYỀN CHO NGƯỜI SƯU TẦM TẠI ĐÔNG NAM Á

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Lazada mang đến một "mùa mua sắm ngọt ngào" cho cộng đồng người sưu tầm với bộ sưu tập "Twinkle Twinkle Sweet Pop Gelato" từ POP MART, chính thức mở bán từ 9h ngày 17/04 tại gian hàng POP MART chính hãng trên nền tảng Lazada tại Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines. Bộ sưu tập mới đi kèm hàng loạt voucher độc quyền, quà tặng giới hạn và các ưu đãi dành riêng cho người sưu tầm.

Đợt ra mắt này tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ của POP MART trên Lazada. Trong chiến dịch Sinh nhật vừa qua, thương hiệu ghi nhận GMV tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và số đơn hàng tăng gấp ba lần trên toàn Đông Nam Á. Tại Việt Nam, POP MART cũng lọt top 100 nhà bán LazMall nổi bật trong chiến dịch này, với doanh thu tăng gấp 7 lần so với ngày thường. IP Twinkle Twinkle của POP MART, ra mắt từ giữa năm 2024, đã nhanh chóng trở thành một dòng sản phẩm chủ lực, đạt doanh thu khoảng 2,056 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 301 triệu USD) trong năm 2025, tăng hơn 1.600% so với cùng kỳ năm trước. Tại Đông Nam Á, doanh thu của IP này cũng tăng hơn 5 lần, cho thấy sức hút mạnh mẽ và ngày càng gia tăng trong khu vực.

Bộ sưu tập "Twinkle Twinkle Sweet Pop Gelato" sẽ được mở bán trên Lazada thông qua POP MART Official Store từ ngày 17/04 tại các thị trường Singapore, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Nhân dịp này, người dùng có thể tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn như voucher độc quyền, quà tặng kèm theo đơn hàng với số lượng có hạn và các phần thưởng theo mức chi tiêu, với cơ chế được thiết kế riêng cho từng thị trường.

Tại Việt Nam, người sưu tầm có thể nhận voucher giảm 140.000 đồng cho đơn từ 1,8 triệu đồng và voucher 250.000 đồng cho đơn từ 3,09 triệu đồng. Mỗi đơn hàng đều đi kèm quà tặng là sticker điện thoại đến từ bộ sưu tập Twinkle Twinkle, trong khi các mốc chi tiêu cao hơn sẽ được tặng những phần quà giới hạn như bookmark kim loại cho đơn từ 1,49 triệu đồng (giới hạn 100 sản phẩm) và dây chuyền nơ cho đơn từ 2,99 triệu đồng (giới hạn 200 sản phẩm). Đặc biệt, khách hàng mua trọn bộ móc treo Twinkle Twinkle sẽ nhận thêm 1 'túi mù' ngẫu nhiên, mang đến trải nghiệm sưu tầm thú vị hơn cho người dùng.

Với số lượng sản phẩm và quà tặng có hạn, bộ sưu tập được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ cả người mua mới lẫn cộng đồng fan hâm mộ của POP MART.

Nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng với khả năng tiếp cận các bộ sưu tập POP MART nhanh hơn và đáng tin cậy hơn

Thông qua hợp tác với POP MART, Lazada đã mở rộng khả năng tiếp cận các IP mới cho người sưu tầm tại Đông Nam Á, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa các đợt ra mắt bộ sưu tập toàn cầu và thị trường trong khu vực. Gian hàng chính hãng của POP MART trên Lazada cũng đóng vai trò là điểm đến đáng tin cậy cho các sản phẩm chính hãng, yếu tố đặc biệt quan trọng trong ngành hàng đề cao tính độc quyền và tính xác thực.

Trước đó, Lazada đã nâng cấp dịch vụ logistics cho người sưu tầm tại Indonesia, Singapore, Việt Nam, và Malaysia, nhằm mang lại trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch hơn. Các đơn hàng từ POP MART Official Store hiện được xử lý thông qua hệ thống logistics tối ưu, giúp các sản phẩm art toy cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn.

Sự tăng trưởng của POP MART trên Lazada phản ánh xu hướng chung của thương mại điện tử tại Đông Nam Á, nơi hành vi mua sắm ngày càng được dẫn dắt bởi sở thích cá nhân, bản sắc và trải nghiệm. Thông qua các hợp tác như vậy, Lazada hướng tới việc tạo ra nhiều hơn những khoảnh khắc khám phá và kết nối cho người dùng, đồng thời hỗ trợ các thương hiệu đưa sản phẩm mới ra thị trường dễ dàng hơn.

