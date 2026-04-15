"Twinkle Twinkle Sweet Pop Gelato" dari POP MART Hadir di Lazada dengan Voucher Eksklusif dan Kejutan untuk Kolektor

Khusus untuk Indonesia, Lazada Indonesia membuka purchase order (PO) eksklusif untuk Moon Gelato Series–Ice Cream Plush Pendant Blind Box yang dibuka mulai pukul 10.00 WIB pada 17 April 2026.

Peluncuran ini menegaskan momentum kuat POP MART di Lazada, di mana brand ini mencatatkan pertumbuhan penjualan tahunan ganda dan kenaikan tiga kali lipat pada jumlah pesanan selama kampanye ulang tahun Lazada baru-baru ini. Secara global, Kekayaan Intelektual (KI) baru POP MART, Twinkle Twinkle, yang diperkenalkan pada pertengahan 2024, dengan cepat menjadi franchise inti, menghasilkan sekitar Rp 5,2 triliun (sekitar US$301 juta) pada 2025, meningkat lebih dari 1.600% dibanding tahun sebelumnya. Di Asia Tenggara, pendapatan KI ini meningkat lebih dari lima kali lipat, menunjukkan daya tarik yang kuat dan terus berkembang di kawasan ini.

Koleksi baru diluncurkan di Lazada Indonesia dengan voucher dan hadiah eksklusif, serta rewards berbatas-waktu (limited-time rewards)

Koleksi "Twinkle Twinkle Sweet Pop Gelato" tersedia melalui POP MART Official Store di Lazada Indonesia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina mulai 17 April 2026.

Untuk merayakan peluncuran ini, pelanggan dapat menikmati voucher eksklusif, hadiah gratis dengan pembelian selama persediaan masih ada, serta rewards berjenjang yang mencakup koleksi merchandise yang tersedia selama waktu tertentu dan bonus set spesial. Mekanisme promo disesuaikan untuk setiap pasar, sehingga menambah keseruan bagi para kolektor setia.

Untuk merayakan peluncuran ini, Lazada Indonesia menyediakan berbagai penawaran menarik, termasuk voucher diskon Rp50.000 dengan minimum pembelian Rp800.000, serta voucher diskon Rp100.000 untuk minimum pembelian Rp1.200.000. Setiap pembelian juga akan mendapatkan hadiah aromatherapy disc, selama persediaan masih ada. Selain itu, tersedia rewards tambahan berupa PU Badge untuk transaksi minimal Rp700.000, serta hadiah eksklusif terbatas bagi pelanggan dengan minimum pembelian Rp1.500.000.

Dengan jumlah terbatas untuk setiap produk dan hadiah, peluncuran ini diperkirakan akan menarik perhatian tinggi, baik dari pembeli baru maupun kolektor lama yang ingin mendapatkan seri terbaru.

Akses Cepat ke Koleksi Baru dan Pengalaman Kolektor yang Lebih Seru

Melalui kemitraan dengan POP MART, Lazada memperluas akses ke rilisan KI terbaru bagi kolektor di Asia Tenggara, selain membawa peluncuran global lebih dekat ke para penggemar di Indonesia. Dengan menempatkan official store milik POP MART di platform, Lazada juga menyediakan destinasi tepercaya untuk produk autentik, hal penting di kategori yang menekankan eksklusivitas dan keaslian.

Sejak tahun lalu, Lazada meningkatkan layanan logistik untuk kolektor di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Vietnam agar pengiriman lebih cepat dan mulus. Pesanan dari POP MART Official Store kini dikirim dengan logistik yang dioptimalkan, membuat art toys premium lebih mudah dijangkau kolektor di Indonesia.

Keberhasilan POP MART di Lazada menyoroti pergeseran lebih luas di lanskap eCommerce Asia Tenggara, di mana belanja kini semakin dipengaruhi oleh minat, kepribadian, dan pengalaman. Melalui kolaborasi seperti ini, Lazada mendukung pergeseran tersebut dengan menciptakan momen penemuan dan koneksi baru bagi pelanggan, sambil membantu brand menghadirkan koleksi terbaru dengan cara yang mudah diakses dan menyenangkan.

Tentang Lazada

Lazada Group adalah pionir platform e-commerce di Asia Tenggara. Selama 14 tahun terakhir, Lazada mempercepat kemajuan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam melalui perdagangan dan teknologi. Saat ini, ekosistem Lazada yang terus berkembang menghubungkan 160 juta pelanggan kami dengan lebih dari satu juta penjual aktif setiap bulannya, yang bertransaksi dengan aman dan nyaman melalui saluran pembayaran terpercaya, menerima paket melalui jaringan logistik lokal yang telah menjadi yang terbesar di kawasan ini.

Di Indonesia, Lazada dikenal sebagai pionir Harbolnas, festival belanja terbesar di tanah air. Masyarakat Indonesia dapat menikmati pengalaman berbelanja yang aman dan nyaman dengan pengiriman cepat dan gratis ongkir, yang didukung oleh layanan logistik Lazada yang menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya membangun bisnis e-commerce yang berkelanjutan di Indonesia, Lazada berkomitmen untuk memberdayakan talenta Indonesia agar siap menghadapi masa depan.

